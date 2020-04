Por contingencia, cerrarán la presidencia de León

Redacción

León. – El alcalde la ciudad, Héctor López Santillana, anunció un plan de ayuda en el que el DIF municipal con apoyo de DIF estatal dará algunos paquetes alimentarios a personas en condición de alta vulnerabilidad durante la contingencia por el nuevo coronavirus.

Las personas que podrán recibir por el momento estos estos apoyos serán sólo adultos mayores que no tengan una red familiar, personas con discapacidad y gente con alguna enfermedad crónica que por su condición es la población más vulnerable.

Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora del DIF León, comentó que este programa denominado ‘Canasta de Vida’ tiene como fin apoyar a quienes se encuentren bajo siguientes criterios: Personas que no se encuentren en condiciones físicas o mentales para generar ingreso; que estén en situación de desamparo de redes familiares; aquellas que cuenten con una vivienda pero no pueden aportar económicamente para la compra de insumos básicos de alimentación; que estén en situación de discapacidad o enfermedades que representen un gasto continuo para garantizar su bienestar y subsistencia; que tengan un solo ingreso económico que no alcance a proveer la alimentación suficiente de los integrantes.

Para que estas despensas sean aprovechadas de una mejor manera, personal especializado en nutrición de DIF León diseñó un programa de alimentación con 5 platillos diferentes, donde los beneficiados podrán consultar un menú saludable, balanceado y de acuerdo a los ingredientes que contienen cada despensa; además se les entregó productos de limpieza e higiene básica.

Este servicio se brinda de 10:00 am a 11:00 am principalmente para las personas que se encuentran empadronadas. Para consultar más información del programa Canasta de Vida es necesario mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 477 252 40 49.

G.R