Por caso Ayotzinapa, hay una persona detenida en EE. UU: AMLO

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el expediente que recibió de Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa informa sobre una persona detenida en ese país vinculada a la desaparición de los estudiantes normalistas en 2014.

“Es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos vinculada a la desaparición de los estudiantes, no sabemos si es responsable o no, no quiero prejuzgar”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que el expediente ya lo tiene el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y va a estar a disposición de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ayuda para conocer la verdad sobre esos lamentables hechos.

“No tengo más información y no quiero cometer una imprudencia en este caso. Es muy delicado este asunto, vamos muy bien en la investigación, quiero darle su lugar a la FGR, ellos pueden informar en su momento”.

El presidente López Obrador confió en que este expediente pueda aclarar el panorama sobre la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde fueron detenidos por policías municipales y entregados a la organización criminal de Guerreros Unidos.

“Es una parte de toda una investigación que tiene muchos componentes. Se está haciendo algo muy profesional y lo más importante es que se está actuando con actitud, sin ocultar nada, sin que prevalezca la impunidad o el afán de proteger a personas”.

Aseguró que se llegará a conocer lo que sucedió y se va informar cuando se tenga ya más avanzada la investigación.

