Por ahora no aspiro a ser gobernadora, sólo en mis funciones: Noemí Márquez

La diputada local asegura que su prioridad en estos momentos es desarrollar un efectivo y buen trabajo en su desempeño político; agregó sentir orgullo de su hermano el exgobernador Miguel Márquez Márquez

Manuel García Gallegos

San Francisco del Rincón.- La diputada local, Noemí Márquez Márquez, hermana del exgobernador Miguel Márquez Márquez, dijo sentirse orgullosa de él, “es mi hermano y me da gusto ser su hermana, pero él es Miguel y yo soy Noemí”.

Manifestó en entrevista que concedió a Correo durante una visita que hizo a este municipio, para encabezar un evento de las autoridades municipales, la diputada local dijo que “en estos momentos no pienso buscar (en un futuro) la gubernatura”.

“No digo que no, y nunca digo que no, pero ahorita pienso desempeñarme como diputada y no es tiempo de conversar, ni pensar en esa opción”.

Garantizó que su único norte en estos momentos, es desarrollar un efectivo y buen trabajo como diputada.

“Por lo pronto –añadió- vamos a trabajar en mi responsabilidad que tengo como diputada”, agregó la diputada local de San Francisco del Rincón.

Llena de orgullo por su hermano

Agregó sentir orgullo de su hermano el exgobernador Miguel Márquez Márquez, y que su gestión fue muy eficiente.

Noemí Márquez dijo “con mucho orgullo digo que Miguel es mi hermano; yo creo en él, confío en él, (porque yo creo) que hizo un buen gobierno., hizo un buen trabajo”.

“Cada quien tiene su propio estilo”, contestó cuando se le preguntó si quería ser como él.

“Miguel es Miguel y Noemí es Noemí –reiteró-; tenemos los mismos valores, las ganas de trabajar, de buscar el bien común, pero cada quien tiene su forma de ser, de servir a los demás”.

Noemí Márquez Márquez acaba de terminar su gestión como síndica en el Ayuntamiento que encabezó Juventino López Ayala.

“Quiero seguir siendo una servidora pública, como una persona que quiere hacer un trabajo honesto”, concluyó.

*EZM