Por acoso sexual UG recibe 9 recomendaciones de la PDHEG

Cuca Domínguez

Salamanca.- Mauricio Hernández Núñez, delegado de programas federales en Guanajuato, dijo que no calificará el informe de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que se esperará a la glosa para tener más más datos.

“Asistí al evento del informe, se aportaron pocos datos, pocos elementos, más allá de calificar el informe porque no me corresponde a mí, en mi calidad de delegado no puedo calificar el informe de una autoridad estatal y democráticamente electa del estado.

Le corresponderá a la población, serán los ciudadanos, los que califiquen a los resultados del gobernador y de todos los servidores públicos, de modo que me reservo la opinión, que le toca al soberano que es el pueblo”, dijo.

Reiteró que los datos que de emitieron en el evento de la tarde noche, del que todos tuvieron acceso, es difícil opinar, porque no se aportó mucha información, por ello dijo se esperará a la glosa, la que se aproxima más a los datos específicos, y entonces tendremos tiempo para revisarlo de manera más puntual, concluyó.

SZ