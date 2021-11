Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Los diputados que quieran presentar iniciativas o puntos de acuerdo tendrán 24 horas antes de que se lleve a cabo la sesión del pleno del Congreso, Así lo señaló el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila.

Lo anterior, se trata de una disposición establecida en la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero no se cumplía. Arias Ávila presentó este exhorto en la Junta de Gobierno y Coordinación Política lo cual fue avalado por sus miembros.

A decir del legislador priista, este incumplimiento, daba origen a un desorden en la gaceta parlamentaria, pues casi todas las iniciativas se presentaban incluso una hora antes de dar inicio la sesión de los jueves, razón por la cual, en muchos casos no se tenían los recursos para discutir los temas, sobre todo aquellos puntos de acuerdo de obvia resolución.

“Presenté un exhorto a que se cumpliera con lo que marca la Ley Orgánica respecto de la gaceta parlamentaria, porque se establece que tiene que estar publicada 24 horas antes de la sesión, y resultaba que a las 11:00 del día, 10:30 de la mañana ya empezada la sesión, nos estaban llegando actualizaciones de la gaceta y ya no sabíamos que íbamos a tocar en el tema, entonces yo pedí que por principio de orden y de cumplimiento en la ley se acataran las 24 horas para que los diputados todos en igualdad de circunstancias tuviéramos la información de lo que se iba a trata en el pleno”.

Con ello, se estableció que a las 8:30 de la mañana del miércoles previo al día de la sesión se presenten las iniciativas, y se tendrán por más de 24 horas, para digitalizar los documentos y publicar la gaceta parlamentaria.

“Esto era un desorden el asunto de la gaceta parlamentaria y todos nos tenemos que sujetar a lo que establece en la ley para que se pueda tener más orden, mayor conocimiento, estar en igualdad de circunstancias los 36 diputados, de conocer lo que se va a tratar en pleno y no como venía sucediendo incluso por estrategia algunos grupos pues se esperaban hasta el final para presentar algo, me parece que esa no es la vida parlamentaria”.

Puntualizó que pese a que no se establecen sanciones para quienes no respeten el horario, la iniciativa sí se subirá hasta la siguiente sesión, agregó que también es necesario atender el tema de asuntos generales, pues muchas veces, estos son utilizados para presentar iniciativas.

