Ponen la capital a la hora                         

Dos de los relojes públicos que se encuentran en la capital fueron puestos en funcionamiento de nuevo, después de casi ocho años de no recibir mantenimiento

Jesús Rodríguez

Guanajuato.- El Ayuntamiento de municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos rehabilitó dos relojes de la ciudad, uno en el Jardín del Cantador y el otro en la calle Alameda, que presentaban un severo deterioro.

Con base en ello se realizaron los trabajos con recursos municipales, reemplazaron las piezas dañadas o faltantes para dar marcha.

El diagnostico que se presentó con la Coordinación de Mantenimiento fue que los relojes no estaban conectados a la red eléctrica de esa área y siendo eléctrico no podía funcionar. Además las micas de los relojes estaban quemadas por el tiempo y se obstruía la visibilidad del mismo. También se determinó que el mecanismo propio del reloj no operaba correctamente (manecillas del segundero).

El recurso utilizado para la reactivación fue parte del presupuesto asignado a la Dirección de Servicios Complementarios, generando las labores de restauración el personal de la Coordinación de Mantenimiento de Mobiliario Urbano adscrito a la Dirección General de Servicios Públicos.

“Los relojes públicos en muchas partes han pasado de ser un elemento útil a un elemento anticuado, estamos sujetos al celular que nos refiere el tiempo, el estado del tiempo, el directorio telefónico, la noticia al instante etcétera, pero en Guanajuato, afortunadamente, los relojes forman parte del paisaje y siguen marcando el paso del tiempo. Celebramos que se atiendan los relojes públicos” expresó en entrevista José Eduardo Vidaurri Aréchiga, cronista municipal de Guanajuato.

En la restauración del Jardín del Cantador, en la administración municipal 2009– 2012 desconectó el reloj ubicado en la puerta de acceso que a la fecha no funcionaba. En el caso del que se encuentra en la Alameda, desde que fue remodelada toda la calle y la inauguraron, hasta la fecha tampoco funcionaba.

JG