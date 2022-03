El alcalde dijo que por el momento la feria de Salamanca quedó en pausa debido que el recurso se invertirá en apoyos para los comerciantes

Cuca Domínguez

Salamanca.- Por el momento no habrá feria de Salamanca debido a que no hya un espacio para realizarla, además de que los 15 millones de pesos que se necesitan para el evento se destinarán a creditos para que los micro y medianos comercios se fortalezcan, así lo informó el presidente municipal , César Prieto Gallardo.

“Yo no le veo muchas probabilidades porque no tenemos el recinto, tendríamos que invertir una muy buena cantidad de dinero para poder acondicionar un espacio; además una feria municipal conlleva un recurso que es a fondo perdido, aproximadamente son más de 15 millones de pesos para traer artistas de un nivel bueno, que la gente esté contenta, pero es un recurso que después ya no se recupera”, dijo el acalde.

El primer edil, comentó que dentro del ayuntamiento se ha planteado la posibilidad de una feria municipal sería benéfica para la reacitvación económica, no obstante prefieren buscar otra manera para apoyar al comercio local que resultó afectado con la pandemia.

Foto: Cuca Domínguez

Y es que a causa de la contingencia varios comerciantes enfrentaron crisis económicas seria, incluso necesitan recursos para poder mejorar las condiciones de sus negocios, por lo que se irán por esa vía “me pesa un poco no poder hacer la feria, creo que vamos optar mejor para que el recurso se destine a apoyar a la gente que realmente lo ocupa; sí ocupamos esos eventos, para que la familia pueda salir de esparcimiento, pero tenemos que ver prioridades y la reactivación económica, de los negocios que se han afectado y requieren de impulso”.

Buscarían alternativa de la feria

El alcalde comentó que los salmantinos tenían ilusión en que se realizara la feria, por lo que buscarán la forma de traer algún artista o espectáculo que no sea tan oneroso a las arcas municipales. Además dijo están en deuda con la ciudadanía ues no han podido construir un espacio digno para la feria, como el que hay en la ciudad de León.

“Veremos de qué manera traemos algún artista como lo hicimos con Fernando Delgadillo, un recurso que no sea tan oneroso y que la gente lo pueda disfrutar, que no sería igual que una feria tradicional, pero no tenemos un espacio digno; sabemos que la gente en Salamanca, tenemos esa deuda, de tener un recinto ferial a la altura de León, que es algo que aspiramos en un tiempo, como muchos otros municipios que tienen un espacio destinado para esos eventos”, dijo Prieto Gallardo.

Foto: archivo

En cuanto a los comerciantes que reciban el apoyo económico, dijo que para analizan si entregar una cantidad en efectivo o bien comprar los insumos que necesiten los solicitantes y entregárselos personalmente.

“Los que accedan a éstos tendrán que justificar porqué requieren el apoyo o no solo sean personas que pidan y el dinero nunca se vean aplicados en algún comercio; lo ideal es que nos digan qué es lo que requieren, nosotros comprarlo y entregárselos para que lo aprovechen en lo que dicen que lo necesitan y se apoyaría a todos los giros comerciales”, concluyó.

