Pone rector el ejemplo a miles de estudiantes

Cambia Luis Felipe Guerrero Agripino vicios por deporte y estudios

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- Ante una emotiva charla a estudiantes de la UG, el rector general de la universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, recordó la etapa de su vida en la que tenía 25 años y pesaba más de 100 kilogramos, fumaba y consumía alcohol de manera recurrente. Tras una revisión médica posterior a la pérdida de su madre, decidió dejar esta vida para dedicarse al atletismo.

Con un total de 10 maratones y un décimo primero en puerta, Guerrero Agripino se dijo no ser un deportista, sino un aficionado persistente, y señaló que ésta es la primera vez que habla sobre el tema.

Publicidad

Durante la plática mencionó que durante toda su infancia y adolescencia, hasta los 17 años, practicó el futbol por ser un apasionado de este deporte, pero fue a esa edad cuando se dio cuenta que carecía del talento que otros de sus compañeros sí tenían, por lo que tomó la decisión de abandonar este deporte, para optar por el tabaco y el alcohol.

“De los 17 años a los 19 años no hice absolutamente nada, no me movía, no practicaba ningún deporte y a partir de los 17 ó 18 años consumía aproximadamente una cajetilla de cigarros al día, lo primero que hacía al despertar era fumarme un cigarro y tomarme una coca cola, a los 19 años me dio por ir al gimnasio, pero no modifiqué para nada mis hábitos del consumo del tabaco y alcohol, yo era de esos estudiantes que no perdonaba un jueves sin tomarme unas copas y si podía el viernes, y si me apuraban también el sábado, creo que se trata de hablar con el corazón”, señaló.

Mencionó que a sus 23 años volvió a hacerse la misma interrogante y decidió olvidarse por segunda vez de hacer ejercicio.

“Viví situaciones personales muy fuertes, por ejemplo, la pérdida de mi madre y al propio tiempo quedarme desempleado, son cosas que a uno lo mueven y que uno se da cuenta que la vida no puede ser un completo desorden”.

Guerrero Agripino reconoció que después de eso decidió cambiar muchas cosas en su vida y se acercó al atletismo, yo dejaré de correr hasta que el cuerpo me lo permita”, concluyó.