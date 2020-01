Pondrán en subasta los retretes de oro de Frank Sinatra

Redacción

Nueva Jersey.- Los inodoros cuya tapa es de reluciente oro de Old Blue Eyes están entre los artículos especiales de la ‘Suite del Presidente’ en el hotel Golden Nugget en Atlantic City, mismos que estarán en subasta este domingo.

La colección tiene artículos varios de la colección de Sinatra: muebles, lámparas, relojes, obras de arte e incluso cuatro artículos de mármol con tapa dorada.

Se estima que cada uno de estos inodoros estará en 30,000 dólares; el gerente de marketing de S&S Auction comenta que el público tendrá la oportunidad de tener algo en lo que Sinatra se sentó o durmió.

Entre los 197 objetos están desde un piano de cola hasta un toallero.

Frank Sinatra fans are set to scoop up furnishings from an auction of contents belonging the late crooner’s suite at the Golden Nugget Casino in Atlantic City, New Jersey. His marble toilets with gilded seat covers are set to fetch more than $1,000 each. https://t.co/fq1PUlfhWc pic.twitter.com/fqzNM0ReW6

— CNN (@CNN) January 23, 2020