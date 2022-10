La gran deforestación que afecta a Silao motivó a Ponciano López a emprender un proyecto de reforestación

Karla Silva

Silao.- Hace poco más de un año Ponciano López, migrante originario del municipio de Silao, visitó su tierra e incrédulo ante lo que veían sus ojos, decidió crear un parque verde para hacer frente a la industrialización que ha traído como consecuencia una evidente deforestación.

Desde Los Ángeles, ciudad estadounidense en la que radica, compartió que el proyecto de reforestación que emprendió en la comunidad Bajío de Bonillas -donde paso su juventud rodeado de ganado y de campos de cultivo- surgió cuando vino a México y fue testigo de la deforestación que ha invadido a la ciudad y a las comunidades.

“Miré muchos parques industriales, mucho cemento, mucha construcción y muchas empresas, pero no miré ningún parque forestal en Silao”, salvo Los Eucaliptos. Lamentó que las empresas no suelen preocuparse por beneficiar al medio ambiente a través de la creación de áreas verdes, situación que lo llevó a tomar la decisión y, en las tierras que le heredaron sus padres, plantar árboles de sombra, de ornamenta y frutales.

No te pierdas: SMAOT alerta por deforestación en campos de agave de Guanajuato

Foto: Karla Silva

Busca reforestar

La construcción de la autopista León-Salamanca contribuyó a que, al menos en El Bajío, como le conocen los pobladores, se perdiera flora y fauna. Esto motivó a Ponciano López todavía más a enverdecer el campo.

“Voy a hacer algo diferente a lo que hace toda la gente. Alrededor está todo lleno de agave y puras planchas de cemento, en tiempo de calor está muy caliente y no hay suficientes árboles que controlen el clima…en este espacio que tengo vamos a intentar algo bueno”, dijo.

La arbolada se encuentra en la parte alta de la comunidad, zona desde la que se puede ver el contraste entre el campo y la industria.

Ponciano reconoció que se requiere de inversión y de dedicación para cuidar los aproximadamente 600 árboles, mientras que la meta es llegar hasta los 2 mil ejemplares. El gasto mensual en promedio para dar soporte al proyecto es de 6 mil pesos. “Ahí vamos poco a poco y ojalá que Dios nos dé vida y trabajo para seguir este proyecto”, al que espera se sumen voluntarios.

Te puede interesar: Preocupa a alcaldes de Guanajuato poco presupuesto para combatir la deforestación

Foto: Karla Silva

Apoyo incondicional

El parque forestal de Ponciano López no sería posible sin el respaldo de José Luis Gutiérrez, su peón, quien dejó su labor como plantador de cebolla para hacerse cargo de los árboles.

“(Ponciano) me dijo que si no le podía echar la mano del campo. Ahora me vine con él, nada más era por una semana y ahora no me ha soltado”, comentó, seguro de la importancia del trabajo que desempeña.

Se levanta antes del amanecer para emprender camino cuesta arriba.

Más información: Rescatan zonas para la siembra de agave en Cuerámaro tras ‘depredación’ de terrenos

Foto: Karla Silva

“Que venga en el camino antes de las 7:00 de la mañana y hay veces que me agarra el sol, y vengo a lo que hace falta, desquelitar, escabarles ahorita que hay agua, y echarles. Más que nada darles mantenimiento”.

Rodeado de árboles de mango, mandarinos, naranjos, limones persa, mezquites y flamas chinas, disfruta contribuir con estas acciones a mejorar el medio ambiente.

Luis se vale de un estanque para poder hidratar las plantas, pero, ante la falta de lluvias, el agua alcanzará solamente para un mes más.

“Esta agua de la lluvia tiene como mejor abono que la que viene de la pipa, será porque es natural, hasta los árboles se ponen más bonitos…el nivel va bajando cada día”. Luego deberá ser llevada en pipas para mantener verde el área.

Foto: Karla Silva

Pone especial cuidado en un pino estrella que alcanza una altura de apenas un metro y medio, pues es el “consentido” de Don Ponciano, ya que al crecer será utilizado para remedio medicinal. En los próximos años, el parque podría convertirse en un pulmón para Silao.

EZM

Lee también: