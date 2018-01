Pólvora e Infiernitos

EL PAN LA EQUIDAD DE GÉNERO Y

EL CORREDOR INDUSTRIAL

LO QUE SIGUE. Librada sin mayores contratiempos la definición del candidato a gobernador, el PAN se apresta para el dedazo en las candidaturas a alcaldes que tienen también su grado de dificultad.

LA DUDA. Y uno de los desafíos que enfrentará el panismo es el de acreditar en los hechos su convicción por la equidad de género. La pregunta es simple: ¿a reserva de los que busquen la reelección, cuántas mujeres va a postular el PAN en los siete municipios que integran el corredor industrial en donde hoy gobierna con puros varones?

PUESTA. Ayer en la emisión matutina del noticiero En Línea, la diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos no sólo ratificó su interés por la candidatura a la alcaldía de León, sino que se declaró en contra de las tesis que han esparcido las dos corrientes en pugna en León de que los electores leoneses no estarían dispuestos a votar por una mujer por la presidencia municipal.

PRENDAS. Aunque en el oficialismo panista hay quienes ya la dan por liquidada como posible carta para contender en León ella está firme en su aspiración. Algo de malicia y experiencia ha ganado en los últimos años.

TRAVESURA. Además, fue el oficialismo a través de uno de los niños consentidos de Diego Sinhué (Daniel Campos) el que le dio alas para soñar con aquél evento con militantes que supuso un predestape de Gutiérrez y el enojo de Héctor López con su incorregible director de Desarrollo Social.

LEYENDA. El punto es que hay algo en lo que coinciden Sheffield y el oficialismo respecto a Alejandra Gutiérrez: los dos tienen encuestas que señalan que después de Bárbara Botello, los leoneses ya no quieren ser gobernados por una mujer.

VALORACIÓN. Una tesis tan absurda como discriminatoria porque, habría que preguntarnos entonces porqué el electorado leonés no veta la posibilidad de que lo gobierne un hombre si han sido más los que han resultado malitos.

EL CONJUNTO. La pregunta para el PAN es si va a elegir a puros varones como candidatos para las alcaldías de Purísima, San Francisco del Rincón, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya en donde se concentra más del 70% del electorado del estado, su verborrea a favor de la equidad de géneros se vería seriamente dañada.

EL TRÍO. Habría que excluir los municipios en donde opte por la reelección. Hoy, hoy, hoy, por diversas razones, en Purísima, León y Celaya es probable que no repitan como candidatos los que hoy gobiernan. Habrá que esperar.

EL SENADO: LAS ESPECULACIONES INICIALES

PREMIO MAYOR. Por lo demás, el tema León, detonará otras decisiones. El dirigente estatal Humberto Andrade, uno de los posibles, apunta como posible candidato al Senado, una salida elegante y hasta gloriosa para él en los afanes del precandidato Diego Sinhué para asumir el control de las decisiones del partido en campaña.

LAS OTRAS ALTERNATIVAS. Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado local también quiere y si es él el elegido, Rodríguez Vallejo y Márquez tendrían que optar en León por refrendar el apoyo a López Santillana, ir con Andrade o abrir el espacio para una mujer.

EL QUE OBEDECE… En el caso de la posición de mujer en la fórmula, tirios y troyanos en el blanquiazul coinciden en que no hay duda en esa posición: es para la diputada federal Alejandra Reynoso quien está lejos de ser una lumbrera en la legislatura.

SIEMPRE GANA. Pero el Yunque a fuerza debe tener una posición y Reynoso que brinca de tribu en tribu y siempre cae parada, sería la beneficiaria. Leer para creer.

LA OFERTA A FERNANDO, EL RETO DE SHEFFIELD

APERTURA. Por cierto, en la posibilidad que se abre para que Fernando Torres Graciano negocie posiciones para los suyos en el estado, el que ya prepara la quema de sus naves es el diputado Ricardo Sheffield Padilla.

IRREFUTABLE. Señal más clara de que ni Miguel Márquez Márquez ni Diego Sinhué Rodríguez Vallejo lo quieren como candidato a alcalde en León no puede haber después de la oferta a Torres Graciano para que él se quedara con esa nominación luego de no ser el elegido para la candidatura a gobernador.

PARA EMPEZAR. Una oferta que admite todo tipo de lecturas. Por lo pronto, el aguerrido exalcalde sabe que ya nada tiene que perder y espera la convocatoria para apuntarse, venga como venga.

EL TODO POR EL TODO. A Torres Graciano, el documento lo dejó sin argumentos para impugnar o por lo menos ejercer su derecho de pataleo. Si en el caso de la alcaldía de León viene similar, habrá que esperar la reacción de Sheffield que sabe que podría estarse jugando su última carta en un partido dominado por quienes no lo quieren ver ni en pintura y en el que poco futuro tendría para ocupar una candidatura.

IGUALITAS. Hay evidencias suficientes para pensar que las convocatorias por venir en el PAN serán trajes a la medida para los candidatos que quiere la nomenclatura que es dueña del balón. Por lo pronto, Sheffield no piensa usar jurídicamente para una eventual impugnación, la confesión de Fernando Torres de que recibió semejante oferta.

REFRENDO. Lo cierto es que más allá de la polémica que le ponga Sheffield, la dirigencia panista, y en concreto Miguel Márquez, ya dejaron claro su prioridad en León: que no sea el exalcalde.

POR DESCARTE. Ya a López Santillana le debe quedar claro que si es él el elegido no será por sus méritos si no porque al grupo en el poder no le quedó de otra.

EL VALOR. Qué devaluada le están dando los dirigentes azules a una posición tan importante: ya no es el mejor perfil, ni el más competitivo sino el que pueda, el que se deje o el que no quede más remedio. Siempre y cuando no sea el malquerido de siempre.

LA DEL ESTRIBO…

Interesante la apuesta que hace el aspirante a candidato presidencial independiente, Armando Ríos Piter, que estuvo de visita ayer en León con Rubén Fonseca que quiere lo mismo pero a nivel alcaldía.

Que en el momento que el Instituto Nacional de Elecciones defina quienes son los candidatos que acreditan firmas y requisitos para obtener el registro formal, los sobrevivientes hagan un pacto y definan a un solo abanderado que represente a la llamada ola independiente que haga frente a la partidocracia.

Suena provocadora la oferta. Pero está difícil, doblegar egos para que muchos declinen a favor de uno solo. Habrá que ver.

MIGUEL CHICO: ¿ES HORA DE DESCARTARLO?

Hace exactamente un par de años, Miguel Ángel Chico intensificaba su activismo como precandidato a la gubernatura.

Con diversos actos disfrazados de informe de labores, se mantenía institucional al tiempo que reforzaba la posición de la secretaria general María de la Luz Ramírez.

En León encabezaba un evento acompañado por ella y atestiguado por quien entonces era el dirigente del tricolor en esa ciudad, José Guadalupe Pedroza, hoy integrante del Comité Directivo Estatal y más cercano a Gerardo Sánchez García.

Entre las presencias para ese evento en León, destacaba el exalcalde Octavio Villasana; el exdiputado y actual delegado de la SCT, Roberto Vallejo; el exdirector de Desarrollo Social a principios del gobierno barbarista, Adolfo Aranda y el exsecretario particular de Octavio Villasana, Luis Andrés Álvarez.

Este último se mantiene fiel a la causa del senador al punto que estaría dispuesto a sacrificarse como candidato a alcalde si al final logra la nominación. En aquel momento, Vallejo no era aún delegado y hoy no apaga la velita de ser el nominado en León.

Mientras tanto, Chico hoy parece en radiopasillo tricolor como el suspirante menos mencionado en la carrera final por la candidatura a gobernador. Se habla de que José Luis Romero está cerca de la nominación y de la reacción que pudiera tener Gerardo Sánchez.

Chico Herrera no representa una amenaza para la estabilidad y el arreglo en el PRI porque estaría cerca de tener una posición como diputado plurinominal en caso de no ser el elegido.

Falta poco para saber. Por lo pronto, Chico Herrera aguarda, porque quizás sepa que en el desamparo político, no quedará.

MIGUEL SALIM: NI DE AQUÍ, NI DE ALLÁ

Entre los grandes ausentes en los eventos sabatino y dominical del panismo guanajuatense hay que anotar con morbo al diputado federal Miguel Ángel Salim.

El exdirector del ISSEG no estuvo ni en el recuento de daños del sábado en el grupo de Fernando Torres Graciano ni en la cargada que fue a respaldar a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quien se apuntó como precandidato a la gubernatura.

La abstención para participar en esos eventos de un personaje que gusta del protagonismo nos confirma ese limbo en el que no le gusta quedar a ningún político cuando no puede sentirse ni de aquí ni de allá.

Quizá Salim no deba culparse tampoco de alguna indefinición. Él más que nadie sabe que si hubiese optado por adherirse a la cargada con Diego Sinhué Rodríguez Vallejo nada tenía asegurado porque si bien está lejos de estar peleado con Miguel Márquez, este nunca lo ha tenido en su clan de consentidos.

Salim se lanzó, pues, a los brazos de su amigo Torres Graciano al tiempo que, de manera increíble se reconciliaba con Ricardo Sheffield. Junto a Oliva conformaron un peculiar ‘Bronx’ que buscaba evitar el dedazo a favor de Diego Sinhué.

De un tiempo a la fecha, Salim se distanció sin romper con el torresgracianismo. No fue casual su ausencia en algunos eventos de los últimos meses.

No estuvo en el del sábado. El que confirmaba la lealtad hasta la ignominia con Fernando Torres, en el momento de reconocer el descalabro. Tampoco se sumó a la cargada dieguista. Hubiese sido muy burdo.

Pero tampoco está fuera de la jugada. No ha sido uno más en la bancada panista guanajuatense en San Lázaro. Sus causas a favor de las sanciones a aerolíneas y su exigencia para que Grupo Aeroportuario del Pacífico cumpliera con inversiones en Guanajuato, lo destacan entre los guanajuatenses en San Lázaro.

Pero apostar a que logre rescatar alguna candidatura en 2018 es aventurado. La duda es cómo lo podemos identificar hoy: porque no parece ni damnificado torresgracianista ni arrepentido prodieguista.

MEJZ*