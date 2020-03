Pólvora e infiernitos

DIEGO SINHUE Y LA SALUD: SE “ENGANCHA” CON SENADORA

AL RING. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se enganchó ayer en una entrevista en Pueblo Nuevo con la aceptación de la senadora de Morena Antares Vázquez Alatorre de que sí fueron sus colaboradores los que hacían promoción a favor del Instituto de Salud para el Bienestar y cuestionaban con volantes el sistema de salud guanajuatense.

SUS DICHOS. Para el mandatario estatal hay una campaña orquestada por Morena en contra de lo que se hace en Guanajuato. Deslindó de inmediato al presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la carga de la culpa fue hacia la legisladora morenista.

RESPUESTA. Esta última aprovechó la alusión personal para conectar la postura del mandatario estatal con una declaración del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Federación Santiago Nieto Castillo quien dijo que Intercontinental de Medicamentos, proveedora del gobierno estatal en los últimos 2 sexenios, es investigada por presuntas irregularidades fiscales.

EL PASADO. Esta empresa, cabe recordar, fue cuestionada reiteradamente en el sexenio anterior por el partido Verde tras ganar un año sí y otro también, licitaciones y asignaciones directas para la distribución de medicamentos.

EL DARDO. Uno de los señalamientos resultó exitoso porque la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas sancionó a esta empresa y a DIMESA con la reintegración de 5.5 millones de pesos.

GIMNASIA Y MAGNESIA. Estamos hablando de hechos distintos, muy serios ambos porque de un lado hablamos de la prestación de servicios de salud con calidad. Por un lado, el gobierno de Guanajuato hace valer su libertad de decisión y mantiene su sistema de salud a partir de las buenas calificaciones que tiene de instancias ajenas a Guanajuato.

EN PLATA. La decisión, parece sensata y el cuestionamiento de Morena es discutible porque Guanajuato ha operado su sistema de salud hace años mientras que el INSABI es un proyecto que aún no prueba de lo que puede ser capaz.

NO EN AUTOMÁTICO. Integrar al Seguro Social, al ISSSTE y a los sistemas estatales de salud en uno solo que pueda ofrecer calidad y gratuidad en el servicio, es hoy solo una apuesta, un deseo aún no concretado. Es un tema que no tendría por qué partidizarse.

SU CURSO. Lo otro, la investigación de la UIF de Santiago Nieto corre por carril distinto y también tendrá que atenderse. Fue uno de los dolores de cabeza de Miguel Márquez y una de las banderas más acertadas del partido Verde porque la crítica tenía sustancia.

LA REALIDAD. Esperemos el deslinde de responsabilidades y la sensatez de los actores políticos. Tristemente, la polarización hoy parece doblegar a todos y eso sí, dinamita las instituciones.

DIPUTADOS ACUERDAN: 8 HORAS CON ZAMARRIPA

LÓGICA. Al final, el PAN impuso la ley de la aplanadora en el acuerdo del formato de la mesa de trabajo que tendrán los diputados locales con el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre que tendrá que prepararse para una maratónica jornada que durará por lo menos, 8 horas si todos los integrantes de la legislatura hacen uso junto al Fiscal de los 13 minutos de pregunta-respuesta y derecho a repregunta que tienen.

SIMPLE. El formato es tan simple como que cada legislador y legisladora podrá hacer una pregunta en 3 minutos; el Fiscal podrá responderla hasta en 7 y habrá 3 minutos más para repregunta y respuesta incluida.

REPARTO. El PAN puede presumir que sus diputados podrán hacer 19 preguntas y la oposición 17. Ya veremos sobre los hechos. La lógica dice que, salvo alguna que otra excepción, los panistas harán preguntas para que el Fiscal se luzca o por lo menos, no se ponga en predicamento.

REBANADAS. De los 17 diputados, no panistas, es de esperar que la mayoría de los de Morena, los 2 del Verde y la mayoría de los 4 priistas harán preguntas certeras. El resto de la chiquillada, PRD, PT, Nueva Alianza, MC y sin partido son una incógnita.

¿MUCHO PEDIR? Lo ideal sería pactar acuerdos entre fuerzas opositoras para no repetir preguntas y que cada quien aproveche en realidad su momento para que Zamarripa ofrezca información lo más precisa posible sobre el estado actual del golpe de timón.

A VER. Ya veremos, si el nuevo ejercicio, que hoy acapara más atención mediática que la glosa del informe de Diego Sinhue (que por cierto, se acuerda hoy), resulta provechoso.

LA DEL ESTRIBO…

El síndico panista del Ayuntamiento de León Christian Cruz Villegas le dio su desconocida al secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona. No le gustó que en reunión privada con empresarios, este último haya dado información sobre los grupos criminales que operan la ciudad. Es más, dijo que no solo el secretario no debe proporcionarla sino que los empresarios no deben pedirla porque es “muy delicada”.

Lo cierto es que no es nada nuevo que los empresarios y otras agrupaciones civiles reciban en sus pláticas en corto con secretarios, funcionarios o el propio alcalde, esa información que resulta privilegiada. Es un uso, vicio y costumbre en nuestros gobiernos.

Lo que destaca en esta anécdota es que uno de los panistas más notables del cabildo azul le cante abiertamente sus desacuerdos al secretario. Así comenzó la crisis del ex Luis Enrique Ramírez Saldaña.

AYER DE LA GREÑA POR EL PRI, HOY, AZULADOS

La vida y la política dan muchas vueltas aunque en el caso del PRI de Guanajuato, la constante ha sido la fractura, la división y el fuego amigo pero mire lo que son las cosas.

Cuando a la vuelta de los años, caemos en la cuenta que los protagonistas de las pugnas priistas del pasado luego se convirtieron en activos del PAN y de sus gobiernos, podemos entender el porqué, la historia de tumbos de este instituto político.

Hace exactamente 6 años, más de la mitad de la bancada más numerosa que ha tenido el tricolor en los últimos 20 años le daba golpe de estado al coordinador de la fracción en el Congreso local, Javier Contreras.

Ese día estallaba el escándalo en la fracción tricolor cuando el entonces diputado local Roberto Vallejo, se inmolaba para lograr la destitución del entonces coordinador Javier Contreras, actual delegado de la Sedatu en Guanajuato.

Vallejo operó para recopilar firmas de la mayoría de los diputados y las logró aunque luego fuera exhibido por el hoy expriista Guillermo Romo Méndez quien en un video con música de fondo de la película El Padrino, describió la embestida de Vallejo que tenía como fin, empujar a Jorge Videgaray a la coordinación.

Videgaray se quedó con la coordinación pero Guillermo Romo se convirtió en un dolor de cabeza para la bancada priista y en un aliado del PAN y del gobernador.

Eso ocurrió en 2014. En 2015, Videgaray aspiró a ser candidato priista a la alcaldía y no lo consiguió. Tres años después, volvió a las andadas en su papel de priista muy carcano al PAN al participar en la conformación del plan de gobierno del actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Y bueno, qué decir de Roberto Vallejo quien, después de ser delegado de la SCT del gobierno de Enrique Peña, encontró un cargo en el gobierno estatal panista.

Al final, el relevo en la bancada priista dejó claro que el PRI mantendría a partir de entonces una posición menos combativa porque el perfil de Jorge Videgaray así lo confirma en la historia.

Un empresario con ascendiente en un sector del empresariado leonés que siempre se las ha arreglado para estar cerca del panismo gobernante sin perder la militancia en su partido.

LOS 91 AÑOS DEL PRI GUANAJUATO: DISCRECIÓN U OLVIDO

Muy en lo oscurito, sin el despliegue mediático de antaño y apenas de manera testimonial en Twitter y eso, no muchos, los priistas celebraron 91 años de fundación.

En Guanajuato, no hubo acto oficial de conmemoración porque los integrantes de la dirigencia estatal y la delegada en funciones de presidenta, Ruth Tiscareño andaban en México en el Consejo Político Nacional.

La versión oficial es que los actos tendrían lugar en los comités municipales. Y sí, hay fotografías que muestran actos discretos y poco concurridos en Villagrán, Tarimoro, Guanajuato, Abasolo, Irapuato, Silao, Tarandacuao, Celaya, Salvatierra, Allende, Valle de Santiago y Salamanca. En León, no se reporta ni un festejo con pastelito de la tienda de la esquina

En lo general para algunos liderazgos del partido, la fecha pasó desapercibida y solo algunos lanzaron los tuits de rigor.

Mientras se esperan algunas acciones concretas que muestran la cara de la pretendida renovación en el tricolor guanajuatense, el estado de ánimo no alienta muchas esperanzas de que este partido resucite en el estado.

No se ve siquiera un ánimo artificial, ese que se construye con actos forzados a los que acuden los dirigentes para conmemorar fechas y por lo menos lanzar un grito en el desierto y asegurar una mención mediática en los portales y periódicos del día siguiente.

Muy discretamente, casi en el anonimato, sigue la renovación del tricolor en el estado, con muy pocos argumentos para constituirse en una alternativa en el estado mientras los detractores, los que fueron desplazados del poder, se siguen haciendo escuchar.

Ahí está el caso del ahora exsecretario general, el gerardista Armando de la Cruz Uribe Valle quien vaticina y anhela la partida de Ruth Tiscareño: “ ya no encuentra la hora para que termine su encomienda e irse a descansar debajo de un fresco nopal en San Luis Potosí”.

Los priistas por lo pronto, en Guanajuato ayer dejaron que aquí: 4 de marzo, sí se olvida.