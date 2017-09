Pólvora e infiernitos

EL COLMO: ORDEÑA DE COMBUSTIBLE EN PATRULLAS

DONDE SEA. A estas alturas, el día a día de nuestra política nos deja claro que ya no se sabe bien a bien en dónde están los malosos.

HECHOS. La evidencia mostrada ayer en el Comité de Adquisiciones por el síndico Carlos Medina Plascencia en la que queda el descubierto la ordeña de gasolina de una patrulla, luego de eliminar la funcionalidad del GPS de la unidad, deja claro que nuestra capacidad de sorpresa todavía puede ser doblegada.

UNA MUESTRA. Sobre todo porque lo primero que se piensa es que, por lo complejo de la acción, tal acción es apenas la punta del iceberg y que la ordeña de gasolina podría ser en mayor escala en las unidades de seguridad en León. No se sabe en quién recae la responsabilidad pero no hay duda que forma parte de los de adentro, sea administrativo o policía.

VAYA, VAYA. En otras palabras, mientras las autoridades locales se quejan de la falta de colaboración de Pemex en el combate al ‘huachicoleo’, una variante también se da en pequeña escala en los municipios. Por lo menos en el de León.

Publicidad

CONTRACORRIENTE. En el combate a la delincuencia hay muchos enemigos que están afuera, pero otros, de manera inexplicable y cada vez más preocupante, se encuentran dentro de las corporaciones. La ventaja con los primeros es que son identificables. Con los segundos, siempre estará la incógnita de por medio.

SHEFFIELD, EL PLAN A CLARITO, EL B, UNA INCÓGNITA

RESPUESTA. Vía Twitter, el diputado federal panista Ricardo Sheffield me dice, a propósito de lo publicado ayer en esta columna sobre la eventualidad de que pueda convertirse en candidato independiente a alcalde de León.

DICHOS. “Estoy trabajando para ser el candidato del PAN a la Presidencia Municipal de León en los términos que la ley permite, dispuesto a participar bajo cualquier método interno de selección. Esas son mis intenciones y ninguna otra”.

DE SU RONCO PECHO. “En 2018 me verán como me han visto en 23 años, militando en el PAN como un social demócrata que he sido toda mi vida porque es la doctrina que me convence y la única expresión de social democracia en México, la representa Acción Nacional”, escribe el legislador blanquiazul.

MÁS. Dice también que espera que la siguiente semana, el alcalde en funciones Héctor López Santillana anuncie que quiere la reelección.

ANTECEDENTES. En efecto, lo planteado aquí ayer fue un escenario extremo. En su momento, también Eliseo Martínez y Ángel Córdova, las dos defecciones más notables en el panismo guanajuatense, le juraron amor eterno al blanquiazul y hoy ya no están.

FACTOR. La fidelidad duró mientras se mantuvo la llama de la esperanza del triunfo. Cuando Eliseo vio que no había más futuro en Acción Nacional y podía dar lata desde afuera, lo hizo sin rubor.

UN ESCALÓN ARRIBA. Lo de Córdova estuvo más denso aún. Estuvo en un tris de ser candidato de PRI-Verde a la gubernatura en 2012 y un monumental pataleo de Juan Ignacio Torres Landa, que en paz descanse, lo impidió. Todavía tuvo la fortuna de ser aceptado de regreso al gobierno panista y lo negó todo.

EN PLATA. Sheffield tiene tres escenarios. Jugar la candidatura a alcalde y ganar; jugar la candidatura y perder, y aceptar un premio de consolación o quedarse sin recibir nada a cambio y jugarla, perder y dar un paso al costado. Nada es imposible.

PRI: LOS RUMORES DE SEPTIEMBRE, LOS MALES DE SIEMPRE

OTRA VEZ. Que está a punto de ser relevada la delegada del CEN priista en Guanajuato, Graciela Ortiz, es el rumor de moda en el priismo guanajuatense.

AQUÍ Y ALLÁ. Algunos lo dan como un hecho y afirman que es cuestión de semanas, otros lo niegan y otros, dicen, no saber nada.

DE FONDO. En realidad, si se va o se queda Ortiz es irrelevante para efectos de las altas y bajas que tienen las estridencias priistas. Lo real, lo efectivo es si el trabajo de un delegado tiene un impacto real en la dinámica siempre compleja y conflictiva de Guanajuato.

DISCRETO. Y el de la senadora Ortiz ha sido limitado. Abrir un poco la baraja para que el aplastamiento en la conformación de un Consejo Político sea menos favorable para el grupo del senador Gerardo Sánchez, sabe a poco.

POCO PRODUCTIVO. La presencia de la senadora ha sido intermitente. El interés del CEN del PRI está en otros temas y en otros lugares, no en Guanajuato. De poco sirve la supuesta mano firme de la enviada del CEN si no está aquí.

LA MISMA HISTORIA. Y da lo mismo si llega alguien más con mayor o menor perfil que el de ella. Guanajuato no es prioridad para Enrique Ochoa como no lo ha sido para sus antecesores. Ese es el punto, que se llame Pedro o que se llame Juana el delegado es lo de menos.

LA DEL ESTRIBO…

Mientras la mejoría importante en estadísticas llega y dejamos de conformarnos con estar debajo de la media nacional en materia de incidencia delictiva, el gobernador Miguel Márquez celebra que dejara un estado de fuerza de siete mil elementos entre policías estatales y militares al cierre de su sexenio.

Como cuando el entrenador de futbol está convencido de que con más delanteros será suficiente para remontar el marcador adverso en los minutos finales del encuentro. Así las cosas.

LAS LIQUIDACIONES DE LOS SECRETARIOS DE SEGURIDAD DE LEÓN

Más allá de la improvisación y las ocurrencias que representa el sólo hecho de que en León haya habido seis secretarios de Seguridad durante los trienios de Ricardo Sheffield y Bárbara Botello, hay un costo para el erario irrefutable que deja claro que la ineficiencia, se paga caro.

Hace exactamente siete años, la fracción del PRI en el Ayuntamiento cuestionaba que se dejara en reserva la información sobre la liquidación a la mayor María Guadalupe Anguiano quien antes de cumplir un año en el cargo ‘renunciaba’ al cargo con lo que fracasaba la primera apuesta en León para llevar una mujer militar a tener la responsabilidad de la seguridad en el Municipio.

Recientemente, hace poco más de un mes, mi compañero Fernando Velázquez solicitó vía Transparencia los montos que había erogado el Municipio para liquidar a esos seis secretarios de Seguridad.

La novedad fue que pagar el finiquito de seis secretarios de seguridad había costado a los leoneses la friolera de 2 millones de pesos.

La mayor Anguiano duró apenas 8 meses en el cargo y fue liquidada con 386 mil pesos. Le sustituyó luego Salvador Echeveste quien por hacer nada y durar 1 año 7 meses calentando el asiento se llevó 339 mil de liquidación. ¿Por qué se llevó menos que la Mayor, estando más del doble del tiempo en el cargo? Misterio total.

Cerró el trienio el actual director de Registros Civiles, Rito Padilla, quien duró en el cargo los últimos 8 meses y alcanzó a llevarse nada despreciables 139 mil pesos.

En el trienio de Bárbara Botello arrancó el general Miguel Pizarro quien también decepcionó en un año y 4 meses en el cargo pero se llevó una jugosa liquidación de 472 mil pesos.

Llegó después Francisco Javier Salazar quien apenas duró 3 meses y medio en el cargo porque fue corrido por Bárbara Botello, acusado de misoginia. Nomás se llevó 339 mil pesos.

Cerró Javier Aguilera Candelas quien por 16 meses en el cargo se llevó 424 mil pesos de liquidación. Este trienio en León todo pinta a que el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, concluirá la administración.

Sus resultados no serán muy lucidores pero seguro no se llevará un millón de liquidación. Algo es algo.

VOTO DE GUANAJUATENSES EN EL EXTRANJERO: MUCHA PROMOCIÓN, POCO INTERÉS

Si usted es migrante guanajuatense y ya activó su credencial de elector, le falta inscribirse en la lista nominal de electores 2018.

Si no la ha activado, hay que hacerlo y sólo después, apuntarse en la lista nominal.

En otras palabras, fácil, fácil, no es votar en el extranjero en las siguientes elecciones.

Ayer en la Comisión para el Voto de Guanajuatenses en el Extranjero se presentó un corte de caja del avance de credenciales tramitadas y activadas de paisanos que viven en el extranjero, la gran mayoría de ellos, en los Estados Unidos.

Y los migrantes guanajuatenses pueden presumir que en la intención de participar en el proceso electoral 2018 ninguna otra entidad les gana porque el crecimiento de paisanos que obtienen su credencial es superior al de otras entidades con alta expulsión de migrantes como Ciudad de México, Puebla, Morelos y Yucatán.

El problema es que en este proceso lo que importa es cuando se activa la credencial y en ese rubro Guanajuato es superado por Puebla y Morelos en cuanto al crecimiento de plásticos activados.

En todo 2016, 16 mil 619 guanajuatenses tramitaron su credencial mientras que en los primeros 9 meses del año, lo han hecho 19 mil 967 paisanos. Un crecimiento de un 20%.

En cuanto a credenciales activadas, el año pasado lo hicieron 2 mil 881 personas mientras que hasta septiembre de 2017, lo han hecho 7 mil paisanos.

El problema es que para quienes activaron ya su credencial todavía les falta un trámite: inscribirse a la lista nominal de electores y quienes no la han activado tienen que sortear un par de aduanas antes de estar listos para sufragar.

Sea como sea, el porcentaje de paisanos realmente interesados en participar en el proceso 2018 es muy bajo si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en Guanajuato son cientos de miles los guanajuatenses que están en el extranjero.

Un reflejo más del descrédito de la clase política en nuestro país. Si los que viven aquí no están muy entusiasmados en participar, los que viven fuera, menos.