Pólvora e infiernitos

“Pero nuestra prioridad es Guanajuato, si se dan cuenta, hasta Jalisco que tenía mucho problema, bajó”. Andrés Manuel López Obrador

El Presidente hace de Guanajuato en la mañanera, un tema recurrente

Solo una cifra para tener la referencia del grado de avance de la violencia criminal en Guanajuato. Hace 3 años, azorados, dábamos cuenta al cierre de enero de 2017 de la cifra de 30 homicidios dolosos en León como un hecho inédito en la ciudad.

Tener un asesinado por día no lo había registrado un mes antes en esta ciudad. Hoy, en 2020 al cierre de enero, la cifra de homicidios dolosos se ha duplicado con respecto a aquel trienio en esa misma ciudad: 63. Es decir, 2 en promedio por día.

Eso, solo en esa ciudad, el crecimiento de los asesinatos en otros municipios del corredor industrial del estado ha sido espectacular.

El estado cerró el primer mes del año como la entidad que concentra uno de cada 5 homicidios que se cometen en el país. El gobernador dijo en su primera entrevista del año que el objetivo tenía que ser disminuir la cifra de homicidios dolosos en este 2020.

Enero no solo ha sido el mes más violento en la historia del estado y hoy, no se ve cómo el objetivo global se pueda cumplir.

De entrada, la estrategia de “echar montón” para tratar de solucionar el problema con la llegada de más elementos de la Guardia Nacional y de otras instancias, no ha dado resultados en lo inmediato.

Desde luego que es un exceso de nuestra parte que solo es mandar elementos sin ton ni son. Debe haber una estrategia de acuerdo al perfil de los que llegan porque han llegado elementos de la Marina, grupos de élite del Ejército.

Es evidente que no solo es presencia de elementos sino la llamada inteligencia pero eso hasta ahora no se ha reflejado en la disminución de la violencia.

En Guanajuato, las autoridades federales y estatales llevan años que no hallan la puerta. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong estuvo en León para inaugurar un Centro de Prevención para la Adicciones. Guanajuato ya portaba 3 municipios al top indeseable de 40 ciudades con más homicidios en el país.

Miguel Márquez en su momento escurrió el bulto con su pretexto de la puerta giratoria y su argumento de que el problema estaba en la impunidad y en la falta de aprobación a una reforma legal para impedir que quienes fueran detenidos portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, siguieran su proceso legal en libertad.

La reforma ya se aprobó y como era de esperarse, no se ha observado un cambio sustancial en las cifras. En nuestro país la solución a un grave problema no se da con una reforma legal.

Vino luego una de las últimas apuestas desesperadas del gobierno marquista: la construcción de un cuartel para la Policía Militar que inicialmente se haría en León y al final quedó en Irapuato.

Aquella decisión ha quedado rebasada por la realidad. Un cuartel local para albergar a 800 policías militares hoy palidece ante los anuncios del gobierno federal que habla del despliegue de miles de efectivos de diversas corporaciones. Una inversión que hoy resulta inútil porque es otro el sexenio, otro el partido que gobierna y mucho más delicada la situación que en aquel entonces.

Hoy, día, Guanajuato es protagonista constante en las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Entre el 24 y el 30 de enero concentró 118 de los 551 homicidios en el país.

Un dato que habla de la gravedad que alcanza el problema de la violencia y la necesidad de una estrategia mucho más específica para Guanajuato con erl fin de, por lo menos, contener la situación. El presidente anunció que en breve anunciará un plan más específico para el Estado.

Mientras tanto, el gobierno estatal presume las detenciones de personajes ligados a cárteles como esta semana ocurrió con la esposa de Antonio Yépez, “El Marro” aunque este, sigue sin caer.

En el horizonte cercano en Guanajuato está el descabezamiento y desmantelamiento del Cartel Santa Rosa de Lima. Se supone que ello significaría que el otro grupo criminal se erija como el ganador momentáneo pero no que ello represente la disminución de la violencia.

Ante la gravedad del problema ya el gobernador ha enviado señales de que no ha pensado en ningún momento hacer cambios en la secretaría de Seguridad. Carlos Zamarripa ni suda ni se acongoja. Él es autónomo

Se la juega con los mismos que hasta hoy, no han podido con el paquete, mientras que, el entorno, no se ve el final de esta espiral ni la luz al final del túnel.

Hay quienes sí se fueron con la finta de que Guanajuato finalmente daba su brazo a torcer y se adhería al Insabi. Una de ellas, la senadora Martha Lucía Micher Camarena quien escribió el viernes por la noche en su cuenta de Twitter:

“Los gobernadores panistas anunciaron su adhesión al INSABI. La mezquindad y la politización no eran el camino. Sin duda, es una decisión con altura de miras en beneficio de la salud del pueblo de México. Guanajuatenses: termina la incertidumbre, habrá INSABI en el Estado”.

SHEFFIELD Y SU BATAL LA CONTRA “LOS MISMOS DE SIEMPRE”

La participación de los organismos empresariales en las decisiones de poder en León ha sido todo un tema en esta ciudad desde hace 31 años cuando el PAN ganó por primera vez la alcaldía de León.

Como en pocas ciudades en el país, esta variante en los gobiernos modernos que fue una de las ofertas de campaña del panismo cuando era oposición en Guanajuato y en el país ha mutado, ha tenido sus momentos brillantes pero también sus crisis.

Y hablamos de la participación de organismos empresariales porque a pesar de que el discurso habla de ciudadanos, en realidad en León, para efectos de una demanda de contrapeso de la sociedad, los beneficiarios de los espacios, normalmente son los empresarios,

Y quizá la más importante crisis y amenaza para la vigencia de concepto de participación ciudadana en León se dio justamente hace una década en el gobierno del entonces alcalde, Ricardo Sheffield Padilla.

Un día como hoy de 2010, es decir, apenas a 4 meses de su toma de posesión, la Coparmex aseguraba que el entonces edil tendía a la exclusión de sus agremiados en esos consejos y patronatos.

Era uno de los primeros momentos de la crisis que sacudiría posteriormente a esos consejos frente a una estrategia clara de Sheffield de quitar espacios a cámaras empresariales cercanas afines al Consejo Coordinador Empresarial que normalmente tenían la exclusividad para proponer los integrantes de esos consejos ciudadanos para otorgársela a las cámaras empresariales afines a la Concamin.

Es decir, no era un golpe de timón de Sheffield al poder de influencia empresarial sino un misil directo a una parte del sector empresarial solo para dársela a quienes desde otras cámaras, habían quedado excluidas. En ese tiempo, Concamin era el patito feo a la hora de escoger consejeros.

Mire usted, a la vuelta de la década, ubiquemos a los protagonistas de aquella confrontación.

Sheffield se fue del PAN y hoy es, desde Morena el adversario político principal de los azules. José Arturo Sánchez Castellanos, en aquel tiempo, regidor priista del Ayuntamiento y crítico contumaz de Sheffield, es hoy el principal crítico de la estrategia de seguridad en el estado pero al mismo tiempo, uno de los empresarios con mayor interacción con el gobernador Diego Sinhue.

Luis Ernesto Ayala, una de las obsesiones de Sheffield, era presidente del patronato de la Feria y cerca de no ser ratificado, ahora es secretario de Gobierno y uno de los potenciales precandidatos panistas a la alcaldía leonesa. Apúntelo.

Los protagonistas son los mismos, con otros padrinazgos y distintas trincheras.

EL RECHAZO AL INSABI Y LAS REGLAS NO ESCRITAS

Los gobernadores panistas se mantienen en su rechazo a adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar pero el camino para aguantar no será sencillo. Y si no hay que echarle una revisada a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes en la mañanera

Una declaración del gobernador de Aguascalientes Martín Orozco el pasado viernes en el sentido de que los gobiernos de extracción panista habían firmado el convenio de colaboración con el Insabi, obligó al secretario de Salud estatal, Daniel Alberto Díaz a precisar que Guanajuato se mantiene en lo dicho y que no era un convenio de adhesión y que el Estado como lo ha dicho, mantendrá el control de su sistema.

Y tiene razón. El problema es que ya Guanajuato con todo y su resistencia tiene que dar la batalla en la forma de comunicar su rechazo que es lo de menos. La verdadera prueba estará con la operación con su propio sistema y con el trato que vaya a darles la 4T a los que no se sumaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pintando su raya. Respeta a quienes discrepan con los que no se suman pero se mantiene en lo dicho pese a las fallas operativas de arranque pero sobre todo a las cuentas que no salen cuando se habla de la gratuidad del servicio.

“(Respetaremos a quien no se sume) nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación y aceptar que de acuerdo a la constitución. La salud es un derecho, no es un privilegio”, dijo el presidente el viernes.

Luego, habló de que la presión de empresas farmaceúticas que surten de medicamentos a los estados podrían ser factor para el rechazo de las entidades a sumarse al Insabi.

“Hay vendedores de medicamentos que no quieren que haya este sistema de compra consolidada y quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados porque además, se conocen, les deben favores y cosas por el estilo”

Hay que recordar que en Guanajuato, este fue uno de los talones de Aquiles del gobierno de Miguel Márquez y que una de las empresas que ganaba las licitaciones en la entidad fue vetada por el gobierno federal en abril del año pasado.

López Obrador seguirá la batalla en el discurso aunque en lo operativo no tenga muchas razones hoy para recriminar a Guanajuato que no entrega su sistema de salud.

Pero más allá de eso, la verdadera prueba para el Estado se dará con la gestión de los recursos adicionales para garantizar el funcionamiento del sistema.

López Obrador dijo que más allá de lo que obliga la ley de coordinación fiscal, recursos adicionales estarán “sujetos a disponibilidad”.

Este año, Guanajuato va a tomar los mil 200 millones de pesos de lo que tiene el Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobre Nóminas (Cosainseg) para tapar el boquete que abrió los recortes federales.

Va de nuevo: el problema no será este año sino en los subsecuentes. En el escenario está la posibilidad de que el gobierno federal regatee recursos para presionar la operatividad de quienes no se sumen al Insabi. En término coloquiales, si no se puede con las buenas…