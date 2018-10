Pólvora e infiernitos

CIFUENTES NEGRETE: LAS ESTRELLAS DE LA NÓMINA

SEGUNDO AIRE. En esa forma de diluir a la onda grupera en Guanajuato que ha echado a andar el grupo hegemónico panista, hay apellidos que se han vuelto a poner de moda en la nómina de los panistas.

LISTO. Ayer asumió el liderazgo estatal de manera formal Román Cifuentes Negrete, quien por años ha militado en la burocracia blanquiazul, siempre como soldado del grupo en el poder.

RETORNO. Quien de alguna manera sorprendió por el cargo, pero sobre todo con quien quedó adscrito, es su hermano Alberto, durante muchos años militante del ‘Bronx’ blanquiazul cuando este metía golazos a los poderosos.

PUESTAZO. ‘Beto’, como se le conoce en el panismo, es ahora el coordinador de asesores del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, a quien varias veces combatió al interior del partido, de manera directa.

AYERES. Lo hizo, por ejemplo, cuando Ayala Torres intentó ser candidato a alcalde de León por primera vez en 1997 y Cifuentes apoyaba a Jorge Carlos Obregón. Lo hizo en 2006 cuando Alberto apoyaba a Javier Usabiaga (qepd) como precandidato a la gubernatura y Ayala apareció como tercer precandidato en discordia.

MÁS PARA ACÁ. Después, en 2009, en la batalla por la candidatura a alcalde de León, Cifuentes apoyó al triunfador Sheffield que llevaba como estelar a Mayra Enríquez (qepd) mientras Ayala empujaba con todo a Miguel Salim.

CHAMBAS Y CHAMBAS. Hoy, las circunstancias y la nómina los reencuentran en un puesto nada desdeñable en la cartera que encabeza Luis Ernesto Ayala Torres. Así, la rueda de la fortuna y de las reconciliaciones en el PAN.

CARLOS ZAMARRIPA: CANDIDATO A FISCAL CARNAL

INDEFENDIBLE. El diputado federal panista Fernando Torres Graciano defiende la labor del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, y dice que no se puede decir que sería un fiscal carnal, porque él, a diferencia de Raúl Cervantes, promovido en su momento por el actual gobierno federal para la Fiscalía General del país, no es militante del PAN como Cervantes sí lo es del PRI.

SUFICIENTE. Falta un rato para que esa discusión se intensifique en Guanajuato pero es un hecho que no basta que Zamarripa milite o no en el PAN para saber si acepta el mote de fiscal carnal. Es carnal, cercano, incondicional, no autónomo porque ha servido el régimen panista durante prácticamente toda su carrera profesional y su cargo se lo debe a mandatarios azules.

EN CONCRETO. Nadie duda que en su momento, Zamarripa sea la apuesta de Diego Sinhue para la Fiscalía General y estaría en su derecho, aunque sea sumamente cuestionado. Pero los panistas deben tener un poco de pudor y aceptar que no se puede salvar de ese adjetivo. Les guste o no les guste. Les cuadre o no les cuadre.

LA DEL ESTRIBO…

“The State, stupid”, “Reglas distintas”, tuiteó ayer el próximo coordinador de delegados federales del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, Mauricio Hernández Núñez.

La senadora Antares Vázquez Alatorre subió ayer a tribuna en el Senado a hacer una apasionada defensa de la consulta por el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y reivindicar el derecho de expresarse y de decidir de quienes, dijo, sólo han sido testigos sin poder de quienes pueden tocar las puertas del poder político e influir.

La polarización se enseñorea en nuestro país. Y tienen su razón quienes cuestionan y combaten la prevalencia del poder económico sobre el poder político en perjuicio de las mayorías.

Pero la apuesta de sustituir ese defecto de nuestra vida pública con ejercicios que sólo trastocan la imagen del país y ponen en riesgo variables económicas puede quedar como una revancha y no como lo que debería de ser: la búsqueda inteligente de nuevos equilibrios y contrapesos que regulen los excesos de los poderosos. Es en pocas palabras: quítate tú para ponerme yo.

HUGO ESTEFANÍA: DE LA ILUSIÓN AL REPLIEGUE

En la grisura que ha distinguido la presencia del PRD en la política guanajuatense durante los últimos tiempos, ningún personaje ha tenido el protagonismo ni el nivel de polémica del exalcalde de Cortazar y exdirigente estatal de este partido, Hugo Estefanía Monroy.

Ayer, <correo> dio a conocer que exedil de este municipio que Estefanía Monroy, inició un juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión ante un juzgado de Celaya cuya resolución definitiva se daría este miércoles.

El trámite habría sido solicitado unos días antes de que concluya su gestión a principios de octubre aunque fue negado en primera instancia.

Estefanía fue requerido por autoridades del área de Investigación de Homicidios y la de Robo de Vehículos, pertenecientes a la Subprocuraduría de Justicia de la región Celaya.

Y mire lo que son las casualidades, hace exactamente dos años, el perredista amenazó con despedir a funcionarios municipales si no defendían con comentarios positivos en sus cuentas de Facebook a un mando policiaco y tres policías preventivos acusados de robar varilla del tren.

El mensaje fue emitido en un video de 54 segundos donde se ve una foto del alcalde, y se escucha una voz de quien se identifica como el presidente municipal.

“Compañeras, compañeros, habla Hugo Estefanía, presidente municipal, por favor les pido que se metan a sus Face y por favor hagan comentarios respecto a las notas que se están publicando ahorita en los medios de comunicación, donde están queriendo perjudicar a los policías de Cortazar; yo quiero que hagan un comentario porque eso nos perjudica a todos”.

“Los policías estaban haciendo su trabajo, estaban resguardando, y hay varias varillas que se están poniendo a disposición del Ministerio Público, pero esto es cuestión política”, se escuchaba en el audio.

Posteriormente pidió a los funcionarios que defiendan a la administración municipal, pues todos están resultando afectados.

“Voy a revisar, voy a checar ahorita cada comentario de cada uno de ustedes. Aquél cabrón que no lo haga ahora sí les digo: los voy a dar de baja”.

Hoy, el exalcalde de Cortazar, que apostó por mantenerse como el líder de la familia feliz en Guanajuato en su pretensión de ser alcalde reelecto de Cortazar, su esposa Alejandra Torres y su nuera Angélica Paola Yáñez como diputadas, sólo vio llegar a esta última a una curul, mientras su esposa “se caía” en los tribunales y él, después de las urnas, tiene otras afrentas por revertir.

EL PRI: OTRO DULCE PARA LOS ILUSOS

Acostumbrados a esos rituales que se convierten en llamaradas de petate de presuntos rescates del CEN que terminan siendo una burla y a las reivindicaciones con grado de heroísmo por resistir al panismo gobernante, los priistas guanajuatenses volvieron a aplaudir, ilusos, la llegada de una nueva delegada.

Parafraseando al comercial de los medicamentos genéricos. Es lo mismo pero más barato o más devaluado, para decirlo de otro modo.

No es que se descalifique a priori su verborrea. El problema es que ya muchas veces hemos visto la misma película con el mismo final de ignominia para el tricolor en Guanajuato.

El exgobernador de Chihuahua y actual secretario de Gestión del CEN del PRI, José Reyes Baeza, le puso enjundia a su intervención. Fue empático, solidario, pareció sincero y tendió la mano.

Resbaló con una que otra contradicción al tronar contra los traidores que se fueron a otros partidos y luego conminar a buscarlos de regreso.

Ni qué decir de la nueva delegada, la morelense Maricela Velázquez que también quiere que los priistas del estado le den la vuelta a la página.

Pero más allá de que sólo los ingenuos en el tricolor creerán a pie juntillas que ahora sí los van a tomar en cuenta y a sacar del hoyo, el panorama que hoy pinta el PRI en la entidad es todavía más complejo.

En otros momentos, con el arribo de delegados, las pugnas estaban abiertas y las heridas frescas entre las tribus en el tricolor guanajuatense. Los frentes de batalla estaban bien definidos. El ‘Bronx’ y los institucionales con la espada desenvainada.

El golpe de las elecciones del 1º de julio fue tan seco y contundente para el PRI Guanajuato que las tribus se diluyeron y los rebeldes se replegaron. Parece que el excandidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, bajó el perfil aunque hay algunos incondicionales suyos que siguen mandando en puestos clave en el tricolor.

Reyes Baeza, incluso, hizo malabares con los números de ciudadanos a los que gobierna el PRI. Quedó en tercer lugar en la batalla por la gubernatura al igual que en la de Congreso del Estado pero él dice que antes gobernaban a 400 mil ciudadanos y que ahora son 700 mil.

José Huerta y Celeste Gómez son hechura política de Gerardo Sánchez así que no se puede esperar la gran transformación a menos que en los hechos rompan con el pasado reciente.

En suma, tenemos PRI con lo mismo. Mucha catarsis, más orgullo e interminable esperanza. Que no muera la ilusión de que ahora sí les van a hacer caso. Como si en Insurgentes Norte no estuvieran preocupados con la labor de levantar a su moribundo partido.