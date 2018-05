Pólvora e infiernitos

ESCOBAR EN GUANAJUATO: CUANDO LA MARCA AYUDA POCO

DE GALA. Los dirigentes nacionales de los partidos políticos siempre preparan los mejores discursos cuando vienen a Guanajuato para ganar un buen espacio en los medios con alguna nota estridente.

EL RUIDO. Alistan sus frases más ocurrentes, que pueden tener sustento pero que en sentido estricto, saben que difícilmente se van a materializar.

ÁNIMOS. Ayer estuvo en Guanajuato el dirigente nacional del Partidor Verde, Arturo Escobar y Vega, para hablar de lo políticamente correcto. Que para su gestión, Guanajuato es prioridad nacional, casi al nivel de Chiapas, la entidad que gobiernan aunque su gobernador ya ande coqueteando con Andrés Manuel López Obrador.

DICHOS. “Llegó la hora cero del PAN. Sería inaceptable que el PAN volviera a ganar Guanajuato”, sostuvo.

APUESTAS. Viene a atestiguar los ánimos y el optimismo de los jerarcas de su partido que creen que pueden crecer de manera importante. El Verde va por primera vez sólo en Guanajuato después de varios trienios de alianzas incómodas, forzadas y hasta vergonzantes con el PRI.

LA MARCA. No será fácil porque la marca nacional no goza de un buen prestigio y aquí en Guanajuato, el PAN-Gobierno les ha dado un empujoncito también para que su imagen no se levante.

RECUERDOS. Hace tres años, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, le entró con fe a la embestida contra el Verde que creó fama. Fue un exceso de protagonismo del procurador aunque los del tucán no eran una blanca palomita. Hoy, el procurador anda realmente ocupado en atrapar malosos.

DIAGNÓSTICO. Los del Verde creen que su cosecha de votos puede ser histórica. Le apuestan a un voto que ellos llaman ‘oculto’, porque, dicen, la gente nunca reconoce que va a votar por su partido.

LA CABEZA. Quedó claro que los grandes estandartes en las candidaturas son Sergio Contreras que va por la alcaldía de León y Felipe Camarena que quiere la gubernatura.

PROYECCIONES. El primero de ellos cree que está en segundo lugar mientras que Camarena asegura que puede estar en tercero por encima del PRI. Saben que pueden ser avasallados por la ola Morena, pero en su mejor escenario, apuestan a desplazar al PRI.

VILLANO FAVORITO. No será sencillo. El adversario menos querido por el PAN es Morena con López Obrador y Ricardo Sheffield pero con el endurecimiento del discurso de Camarena que firmó bajo protesta el Pacto de Civilidad y el hecho de que Sergio Contreras pueda convertirse en un candidato más crítico, puede hacer que el PAN tenga menos contemplaciones hacia el Verde.

A REZAR. Son los nuevos aires que soplan en el frente del tucán. Por optimismo no paran. Veremos para qué les alcanza.

RELEVO EN EL PRI: ¿EL TURNO DE LOS SEPULTUREROS?

SIN NÚMEROS. Con un optimismo vacilante porque no se sustenta en cifras claras, ayer el candidato a la gubernatura del PRI, Gerardo Sánchez García, atestiguó el nombramiento de Celeste Gómez y Armando de la Cruz Uribe Valle como nuevos dirigente y secretario general del tricolor en Guanajuato.

ILUSIONES. O como ellos les dicen, delegados con esas funciones. La sola mención en el discurso del acto protocolario de Sánchez García en el sentido de que “Diego Sinhué se está cayendo” en las encuestas, llevó a los reporteros a cuestionar al aspirante sobre el sustento de su afirmación.

SUMAS Y RESTAS. Su respuesta fue bastante peculiar. Que el panista ha perdido 17 puntos y que él ha ganado 10 en los sondeos. Pero no dio cifras concretas. Quizá porque no las tiene o porque de plano no existen.

SUEÑOS GUAJIROS. Hasta ahora, casi ninguna encuesta de las que se han conocido colocan a Gerardo en el segundo lugar. Casi todas lo ponen en tercero. Así que el dicho de que tiene a tiro de piedra al panista parece un mal chiste.

CERCA. En fin, recordemos la máxima para estos casos. El 1 de julio pondrá a todos en su lugar.

AL TIEMPO. Hoy, en el PRI no se ve cómo puedan mantener el segundo lugar como fuerza política ya no digamos aspirar al primero. Se vale soñar pero tal parece que lo que se vio ayer en el búnker estatal priista fue la toma de posesión no de la nueva dirigencia sino de los responsables de los santos óleos de un partido que ya ni siquiera será segundo lugar en Guanajuato.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, verdes y tricolores creen que pueden tener a José Antonio Meade en Guanajuato antes del cierre de campaña. Tampoco se mueren en la raya porque venga. Algunas encuestas patito lo ponían ayer en ‘empate técnico’ con Andrés Manuel López Obrador.

El Verde dio dos fechas para una eventual visita y esperan respuesta.

LAS PALABRAS QUE NUNCA DIRÁ DIEGO EN CAMPAÑA

“Yo no soy Juan Manuel Oliva”. Así lo dijo con todas sus letras hace exactamente seis años el candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Márquez, en el debate de candidatos a la gubernatura tras la embestida más lapidaria del entonces candidato del PRD, Arnulfo Montes de la Vega.

El aspirante del sol azteca, instituto que en aquel momento todavía conservaba su dignidad política de partido opositor, había articulado un buen ataque hacia Oliva, que estaba arrinconado en aquel momento en el desprestigio de sus adversarios y el deslinde de sus compañeros de partido.

“Miguel, escuché que dijiste autonomía en la Gestión Pública, no la tuviste, Oliva te ordenaba qué hicieras y tú lo aceptaste, por eso lo protegiste. ¿fue a cambio de la candidatura o qué fue?, tu dignidad dónde queda”, lo cuestionó.

“Yo no soy Juan Manuel Oliva, soy Miguel Márquez Márquez y cada quien responde por sus actos”, fue la respuesta del panista.

La descobijada de su padrino político y gran elector era de antología. En ese momento del debate, Márquez sellaba la postura que tendría a partir de entonces y a lo largo de su sexenio.

No fue sana distancia como marca la tradición priista sino un deslinde absoluto que rayó en lo malagradecido. Una actitud pragmática del hoy gobernador que no tuvo reparo en marcar distancia de su antecesor con tal de congraciarse con los verdugos de aquél, que aún hoy, en el ostracismo y la política a salto de mata que hace Oliva, no lo sueltan.

Que diferencia con el delfín en turno. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo no sólo no diría eso de su mentor político. Aun en estos días, Márquez sigue siendo su referente y su gurú. Y así lo seguirá respetando hasta el 25 de septiembre.

Porque Márquez necesitaba ese deslinde. Él no gozó la zona de confort que hoy parece tener Diego con una oposición diluida aunque con otras amenazas.

Márquez enfrentó uno de los dardos más venenosos aquella noche de debate en medio de una campaña difícil que pudo sortear con una victoria de apenas 7 puntos porcentuales de ventaja.

PAN EN CAMPAÑA: MAYORÍAS SILENCIOSAS Y DICTADORES ‘LIGHT’

Ahí los tiene usted. Son los candidatos panistas a diputados locales y federales. Todos modositos, disciplinados y bien alineaditos. Esperando su turno al bate. Salvo honrosas excepciones, colgados (o hasta escondidos) de la marca PAN, sabedores de que su perfil importa un comino porque la mayoría de ellos, llegarán a la curul por la fuerza del emblema que en Guanajuato convierte en representante popular o hasta gobernante a cualquiera.

No se vale generalizar pero para lo que les dieron la bendición entre el que se va (Miguel Márquez) y el que quiere llegar (Diego Sinhué) no se necesitan tampoco muchas prendas políticas.

El eje rector de las dos legislaturas que le tocaron en el sexenio a Miguel Márquez como gobernador fue la subordinación y la disciplina absoluta que en nada se distingue de la del viejo PRI sometido al presidencialismo.

Márquez fue el gran elector en el PAN y el gran legislador en el Congreso del Estado. Desde su despacho se cocinaron las reformas y las leyes que más le importaban al PAN-Gobierno. Bastaba un telefonazo suyo, una encerrona con la aplanadora azul, un cabildeo de su operadora Juana de la Cruz para que todos levantaran la mano.

Reformas como reincidencia y habitualidad, prisión preventiva para quienes porten armas de fuego de uso exclusivo del Ejército; presupuestos, reasignaciones, auditorías, nombramientos de magistrados, convencimiento y amansamiento de opositores.

Una hoja dentro de la bancada del PAN no se movía sin la voluntad de Miguel Márquez.

¿A quién le puede extrañar pues que ayer una de las diputadas más críticas de la legislatura que está por concluir, Libia Denisse García Muñoz Ledo, citara a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo como uno de los eventuales validadores de la continuidad del procurador de Justicia Carlos Zamarripa ahora como Fiscal General?

Éctor Jaime Ramírez Barba dijo una obviedad que enmarca la disciplina azul. Zamarripa cumple con los méritos que exige la Constitución para quien busque ser Fiscal General.

¿El desempeño de Zamarripa avala la posibilidad de que sea Fiscal? Desde afuera, dirigentes opositores, algunos jerarcas empresariales critican sus resultados. Pero los panistas no se atreven ni se atreverán a juzgarlo. Es posible que quien pretende ser el próximo gobernador, no lo contemple pero nadie puede ponerlo en duda ahora.

¿Quiénes son los diputados del PAN para juzgar a un funcionario? Ellos en su mayoría saben que están para acatar línea y disciplinarse. No son candidatos, esencialmente por sus virtudes y capacidades (que sin duda tendrán algunos) sino por su lealtad al gran elector. Al tlatoani en turno. Si les dicen: es Zamarripa. Apechugan.

Los panistas en Guanajuato se rasgan las vestiduras en campaña contra la personalidad dictatorial de Andrés Manuel López Obrador que sigue siendo, para ellos, un peligro para México si llega a la Presidencia de la República con mayoría en el Congreso federal.

No pueden reconocer que quienes han pasado por una curul local, han sido o son, serán, una mayoría silenciosa que juega a proponer iniciativas pero que sabe que la disciplina y obediencia a su tlatoani en turno es su principal misión. Una suerte de dictador ‘light’, con disfraz bonachón pero implacable con los desleales.