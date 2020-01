Pólvora e infiernitos

LEY DE DESAPARECIDOS: VA POR EL CONGRESO

RECONSIDERACION. Pasado el furor del momento, la necesidad de mostrar sensibilidad ante las víctimas y de enviar un mensaje de que en verdad hay propósito de enmienda, diputados panistas y miembros del poder ejecutivo ya analizaron con calma los tiempos y es casi un hecho que no haya decreto del Ejecutivo para crear la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

COMO DEBE SER. Se llevará a cabo el plan original que consiste en acelerar el proceso legislativo para que en los primeros días del período ordinario de sesiones que arranca el 15 de febrero esté aprobado el paquete de leyes sobre este tema y que incluye la creación del Comité de Búsqueda.

EVIDENCIA. Imagínese usted si apenas estamos a las puertas de la creación de este comité que necesariamente incluye a los familiares de víctimas, si Guanajuato no va a la zaga en este tema.

SUSTANCIA. El punto es que el Congreso avanza en ese tema y al final, una disposición aprobada por el poder legislativo tiene más fuerza jurídica y política que un decreto del Ejecutivo que siempre representa una medida emergente que no debería tener razón de ser cuando hablamos de un tema tan delicado.

APENAS. Así que a falta de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pueda confirmarlo, solo habría que esperar 3 semanas más para que las leyes estén listas y entonces sí, por fin, Guanajuato se pueda poner al día en la materia.

AMLO EN GUANAJUATO: CON LA AGENDA DE LA 4T

SI, PERO… Por fin se le va a hacer al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Guanajuato después de muchas invitaciones y varios meses de ausencia.

EN PLATA. Sin embargo, por lo anunciado ayer por el superdelegado Mauricio Hernández Núñez, López y su descripción del motivo de la visita, quizás no sea lo que se hubiese imaginado el mandatario estatal.

HISTÓRICO. López Obrador estará en Tierra Blanca, uno de los municipios más marginados del estado y que hoy es gobernado por el PAN. Se trata probablemente de la primera vez que un mandatario federal pisa ese municipio.

ESTILO. El presidente en funciones, ya se sabe, ha roto esquemas en esto de las visitas a los estados pues ha privilegiado la interacción, sea el estado que fuere con habitantes en municipios tradicionalmente marginados y ajenos a las visitas de otros mandatarios.

LO LOCAL. Así lo dijo ayer Mauricio Hernández que, obviamente, ya preparó el terreno para esta visita. Y decimos que quizá no era lo que esperaba el gobernador porque él quiere hablarle de las necesidades de Guanajuato en materia de infraestructura, está el acueducto El Zapotillo sin solución.

SELLO. Y al final el presidente vendrá a visitar un Municipio que pone en el centro de la atención zonas tradicionalmente olvidadas por gobiernos anteriores en donde entregará becas, apoyos a adultos mayores. En suma, la agenda de la 4T.

DERECHA LA FLECHA. En otras palabras, López Obrador viene a lo que ha sido un territorio comanche para Morena a pintar su raya y reafirmar sus prioridades. En los hechos tendremos la diplomacia y el intercambio de cumplidos entre el presidente y el mandatario.

LA CLIENTELA. En la real politik, la confirmación de las 2 agendas que entran en juego en la relación Guanajuato-4T. A más de un año de gobierno y con el presidente de regreso al estado, más allá de los anuncios que se hagan este 7 de febrero, veremos el talante real de un presidente que busca sintonizar con un sector de los guanajuatenses con la especialidad de la casa.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de Morena, ayer reapareció en León la dirigente reconocida por el Instituto Estatal Electoral de este partido para hablar del inicio de una petición para hacer juicio político al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Un proceso que llevará al Congreso federal aunque de entrada no aparece con el cobijo político de legisladores y locales que hubiese dado más fuerza al lance por más que en los hechos fuera más mediático que otra cosa.

Pero, por supuesto, uno de los temas que más llamaron la atención a los reporteros es lo que se decía sobre el pleito de dirigentes espurios y legítimos de Morena tanto a nivel nacional como estatal.

Y queda claro que, teniendo el reconocimiento del IEEG y el manejo del dinero, Alma Alcaraz tiene la sartén por el mango en Guanajuato pero su suerte necesariamente está atada a la de Yeidckol Polevnsky, emplazada por sus adversarios internos, un Congreso Nacional Extraordinario y un presidente provisional que ellas consideran ilegal.

Si Yeidckol sale bien librada, Alma Alcaraz estará a salvo. El futuro de su dirigente nacional será el de ella misma.

GERARDO SANCHEZ: EL TRIUNFO DE LOS DUROS

Hace exactamente 2 años, Gerardo Sánchez García veía coronado su objetivo largamente buscado y construido muy a su estilo, en Guanajuato y a nivel nacional.

Pese a la oposición del entonces candidato presidencial José Antonio Meade, el exsenador y exdirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) literalmente se agandallaba la candidatura a gobernador pues no tenía la bendición de Meade y había sembrado muchas discordias en los años de su hegemonía al frente del tricolor.

Fue el mismo político que se dio el lujo de tomar las oficinas del comité estatal tricolor en plenas campañas electorales en 2012 y que había tejido una alianza en 2014 con Miguel Angel Chico y Bárbara Botello para derribar al arroyismo.

Sánchez García lo logró y derrotó no solo a sus adversarios internos, sino también las versiones de quienes creyeron y creímos que llegado el momento de las definiciones, el candidato “ciudadano”, José Antonio Meade, Enrique Ochoa y el pragmatismo priista, lo iban a apabullar con la mano en la cintura.

Gerardo Sánchez ganó la candidatura en el peor momento para el PRI a nivel nacional y local. Sobre todo a nivel local, con un partido en el abandono y dividido porque el propio exlíder campesino fomentó las fracturas y el sectarismo con sus decisiones.

Muy pronto, se peleó con Miguel Angel Chico tras ganar la dirigencia en 2014. El PRI en Guanajuato perdió de manera estrepitosa en 2015 y se fue desdibujando en los siguientes 3 años porque Sánchez García quería su candidatura a costa de lo que sea. Nunca fue pragmático ni construyó puentes. Su posición dinamitó cualquier posibilidad de conciliación al tiempo que su discurso sonaba muy anticuado para las necesidades del estado.

Hablamos pues de una tormenta casi perfecta para un instituto político que no ha podido y tal parece, nunca podrá reverdecer laureles en el estado.

ALVAR Y SÁNCHEZ CASTELLANOS: EL URGIDO ERA EL SECRETARIO

No hay ninguna duda de que quien necesitaba el encuentro que tuvieron ayer para limar asperezas tras el intercambio de señalamientos en sendas entrevistas en el noticiero En Línea era el secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca. José Arturo Sánchez Castellanos, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial ha asumido el costo de su omnipresencia en temas de representación social.

Luego de la respuesta virulenta de Alvar a los también duros cuestionamientos de Sánchez Castellanos, ambos se habían retado y aceptado, debatir sobre la seguridad en el Estado.

Era obvio que, Cabeza de Vaca llevaba las de perder por el solo hecho de que, como funcionario las cifras lo apabullan. Las tesis que manejó para hablar de logros en el Estado tienen muy poca fuerza porque la población común y corriente no siente esos resultados en su vida diaria.

Adicionalmente, está claro que a Alvar le ganan los ímpetus y no acepta fácilmente la crítica. En un toma y daca es altamente probable que se apasione y se enoje. Y otra vez: lleva las de perder porque la espiral de violencia en la que está Guanajuato no parece tener fin y la corresponsabilidad del estado es evidente.

Sánchez Castellanos no es ya un kamikaze y seguramente entendió la coyuntura que hoy se vive. Es un interlocutor y hasta apoyador directo del gobernador Diego Sinhure en otros temas y para Rodríguez Vallejo no es una buena idea qu pierda o se dañe esa interlocución por lo que pueda venir más adelante.

Cabeza de Vaca no tiene de otra más que dar resultados. Sin más ni más. El líder empresarial por su parte está obligado a la consistencia y a mantener la misma línea crítica que hasta ahora. No puede abrir un resquicio para que se piense que le bajó o que ya se va a portar bien

El gobierno de Diego Sinhue ha dado señales claras de que no quiere mover al secretario y no puede esperar sino exigencias de parte de la sociedad. Sánchez Castellanos aceptó la reconciliación y el reto es que no se mueva un ápice de su actitud.