Pólvora e infiernitos

LA PARIDAD: SI TODO FUERAN NÚMEROS

SI, PERO…Para resumirlo en unas cuantas palabras, en la democracia mexicana se avanza a pasos sólidos en el tema de la paridad cuantitativa pero falta todavía mucho por hacer en la parte cualitativa.

CONTEXTO. El pasado viernes en el Instituto Nacional de Elecciones, las investigadoras María Aidé Hernández y Ana Elisa Banderas; el libro “¿Es la paridad una realidad en los Congresos Estatales?”.

BLOQUE. La obra es fruto de una revisión a 12 congresos locales entre ellos el de Guanajuato, además de los de Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Campeche, cuya mayor virtud es que hace una revisión más allá de lo simplemente numérico.

FRIALDAD. Porque si fuera por eso, la conclusión sería muy simple: en los congresos que se evaluaron hay un 40% de integración de mujeres, inferior a la federal que casi es paritaria.

LA CLAVE. El problema está en los detalles. Quiénes son las diputadas, quién las eligió como candidatas, qué parentescos tienen, qué comisiones son presididas por mujeres y si en la Junta de Gobierno hay diputadas que lo integren.

LÍMITES. Ya habrá oportunidad de evaluar el caso concreto de Guanajuato cuando se disponga del texto, pero los datos generales son interesantes. Entre los vicios más comunes que encuentra el estudio es que las candidatas que eligen los partidos suelen ser “las mismas de siempre”, es decir, quienes ya tienen la milla recorrida en cargos públicos. Eso no es necesariamente malo si tomamos en cuenta que se buscan políticos y políticas experimentados. El problema son los excesos.

VÍNCULOS. El otro problema es más común. Que las mujeres electas como candidatas, más allá de sus virtudes personales, suelen ser parientas de algún encumbrado político cercano a las decisiones o leales a los meros meros.

AMARILLOS. En la entidad, tuvimos el caso del PRD en donde Hugo Estefanía se las arregló para colocar en candidaturas a su hija y a su esposa aunque al final solo la primera pudo lograr su objetivo y por cierto ya no es perredista. La otra diputada del sol azteca que llegó por la vía plurinominal, Claudia Silva es hermana de un exdiputado y ex alcalde.

AZULES. En el PAN está el caso de Noemí Márquez, hermana del exgobernador. Y va de nuevo, no necesariamente, el parentesco las descalifica. Pueden tener todas las virtudes y capacidades pero en la batalla por la nominación, llevan la ventaja por esas “palancas”.

LOS VARONES. No es tampoco algo exclusivo de esos partidos ni de las mujeres. En Morena, Ernesto Prieto ha escalado en política como hijo del fundador de Morena en Guanajuato, su padre, mientras que en Movimiento Ciudadano qué tal cuando padre e hijo, Eduardo Ramírez, se intercalaron la curul local.

NUESTROS DIPUTADOS, SEGUROS Y ASEGURADOS

PROTEGIDOS. La comisión de Administración del Congreso local, erigida en comité de adquisiciones ya se pronunció por renovar contrato con las empresas que tenía contratos para el pago de Seguro de Vida de diputados y algunos directores en el poder legislativo así como su respectivo seguro de gastos médicos mayores.

CIFRAS. La empresa Insignia Life tendrá el contrato de seguro de vida para este año por un monto de 797 mil pesos. En el caso del Seguro de Gastos Médicos Mayores es para la empresa SIS Nova por un monto de 2 millones 211 mil.

PROCESO. La comisión de Administración invitó a 13 empresas en total para cotizar el seguro de gastos médicos mayores y sus integrantes definen quiénes son las empresas que serán invitadas a la licitación y cuáles son las que tienen mejor oferta. En este caso fueron esas 2.

LA DEL ESTRIBO…

Si la memoria no falla, después de 3 meses el gobernador Diego Sinhue Rodríguez regresa a Salamanca a encabezar un acto público con la alcaldesa morenista Beatriz Hernández Cruz.

Mucha agua ha corrido en el río de la política de entonces a la fecha. Pero la inseguridad sigue siendo un problema no resuelto en esa región del estado y la relación entre ambos sin ser mala, ha sido compleja. En algún momento, la alcaldesa hizo fuertes reclamos de la colaboración en seguridad por parte del estado.

Que vuelvan a tener agenda juntos es una señal alentadora en estos tiempos donde la generosidad no es la divisa más practicada entre los políticos.

MIGUEL PIZARRO: EL EXPERIMENTO FALLIDO DE BÁRBARA

Hay guiños que resultan señales equivocadas de decisiones que asumen gobernantes que llegan a romper hegemonías.

Así ocurrió hace 7 años con el nombramiento del general Miguel Pizarro como secretario de Seguridad del gobierno de Bárbara Botello, un hombre recio que perfilaba una suerte de golpe de timón tras un trienio en León en el que hubo un secretario de Seguridad por año.

En ese momento, la señal parecía positiva. Llevar a ese cargo a un militar que había ocupado la misma responsabilidad a nivel estatal en un gobierno panista y que tenía una buena aceptación entre la clase política y empresarial.

Botello necesitaba mandar una señal de esperanza de que las cosas podían mejorar desde el mismo nombramiento del secretario y Pizarro proyectaba en el arranque esa sensación de mano dura y experiencia en el cargo que mucho necesitaba la policía leonesa luego de las improvisaciones en el trienio de Ricardo Sheffield.

El antecedente de haber colaborado en el gobierno de Juan Manuel Oliva le daba a Botello ese perfil de inclusión. Botello había convertido a Oliva en su adversario político número 1 y lo de Pizarro daba cuenta de su mano izquierda.

Pero quedó claro con el paso de los meses que la presencia de un general como secretario de Seguridad no significaba necesariamente la solución a los problemas de León y que, todavía en aquel momento, nada se comparaba ese cargo en el gobierno estatal con el municipio.

León ya enfrentaba un deterioro en seguridad pero el estado no alcanzaba niveles de alarma. El general Pizarro había logrado cosechar una labor aceptable en el Estado pero en León nomás no pudo.

Y en eso contribuyó también su actitud que no le ayudó. En el cogobierno barbarista, el horno no estaba para bollos.

LOS PATALEOS DEL GERARDISMO

En el Comité Ejecutivo Nacional del PRI ya pueden decir “misión cumplida” en la primera fase del intento de resucitar al alicaído tricolor en Guanajuato que consistió en mandar a una delegada y que el excandidato a la gubernatura Gerardo Sánchez García no armara una rebelión.

En efecto, hace un buen rato que desde el cuartel de Alejandro Moreno estaba palomeada la llegada de Noemí Tiscareño para comenzar a desmantelar la hegemonía que mantenía el político de Salvatierra.

Ahí está como muestra la aparición en una nueva reunión del reducido grupo de incondicionales que mantiene el exlíder de la CNC en Celaya

donde se apersonó Celeste Gómez Fragoso que una vez que le notificaron su salida del comité directivo estatal ya puede manifestar sin rubor que mantiene su lealtad a Gerardo Sánchez.

En el CEN del PRI, temían que Sánchez García les armara un numerito como aquel que le hicieron en plena campaña al entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, cuando le tomaron la sede del partido.

Gerardo Sánchez había amagado con hacer protestas y rebelarse contra lo que él, llama una imposición. Hasta ahorita, no ha pasado de las críticas verbales y de promover en redes sociales esa reunión que en sentido estricto no asusta mucho.

No se descarta algún pataleo gerardista adicional pero ya nada es como antes. El exsenador ya no cuenta con la simpatía de los mismos incondicionales de hace algunos años y entonces, la delegada puede comenzar a dialogar con las corrientes del partido.

Esta es otra fase y no hay que olvidar que se trata de la definición del método de elección y el lanzamiento de la convocatoria.

La primera señal que se envió fue la cercanía de la exdiputada federal Yulma Rocha con la delegada lo que es un buen signo para el antigerardismo y algo no muy bueno por sus leales o incluso para quienes ya no lo son pero no simpatizan con el grupo contrario a Sánchez García.

Habrá que ver que se desprende de la actividad de la delegada tricolor. Está claro que el PRI Guanajuato requiere nuevos aires, nuevas caras y sobre todo que se quite del protagonismo a quienes han tenido la franquicia durante los últimos 5 años.

Es conocida la animadversión que genera Gerardo Sánchez en el círculo cercano de “Alito” Moreno y que el político campechano tiene derecho a hacer sus propias apuestas.

Veremos si se apuesta por una candidatura única. Una contienda interna puede dejar heridos políticos en el camino pero también la imposición de un nuevo dirigente. La presencia de Yulma parece una definición que también entraña riesgos.

Es tan frágil que es muy fácil que se haga daño solo el PRI.

