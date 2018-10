Pólvora e infiernitos

EL SÍ A SANTA LUCÍA; EL PRESIDENCIALISMO RECARGADO

NO QUISO. Vaya paradojas de la política. Los pocos incondicionales que tenga en el PAN, sabrán lo complejo que es defender y abogar por un expresidente como Vicente Fox a quien se le atoró el cambio prometido.

EL DESPLOME. Hoy, los millones que votaron por Enrique Peña Nieto e incluso los priistas que quieren dar la cara por él, pueden dar testimonio de lo difícil que es defender a un mandatario en funciones y que desplomó en un sexenio su popularidad y el bono que el PRI ganó por el regreso a Los Pinos.

LUNES NEGRO. Pero hoy, lo increíble está ante nuestros ojos. El azoro que provoca el desgaste que ha tenido un presidente electo como Andrés Manuel López Obrador que decidió ‘atender’ la voz del pueblo para cancelar un proyecto como el aeropuerto de Texcoco y a quien no le importan las críticas de sus adversarios y que ya puso de cabeza las variables financieras.

NADIE. Y como suele ocurrir en un país que parece volverle a hacer un guiño al presidencialismo, no hay entre los suyos voces sensatas que se opongan a lo que parece una sinrazón.

TIMIDEZ. A lo más que se llega es a estar con cara de circunstancia como ocurrió ayer con Alfonso Romo, estandarte para exhibir la moderación del lopezobradorismo en campaña. Notable la ausencia del próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

CONSISTENCIA. Y como la disciplina es la disciplina, hay quienes no olvidan lo que bien aprendieron. Miguel Ángel Chico, flamante diputado hoy morenista, en el sexenio anterior senador priista, defiende hoy acciones de López Obrador como hace años lo hacía de las de Enrique Peña Nieto.

NI HABLAR. Tal parece que es demasiado iluso esperar voces discordantes porque corren el riesgo de quedar fuera del tren de la Cuarta Transformación. La disciplina y sumisión al presidencialismo, no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

JORGE VIDEGARAY: LA LARGA TRAVESÍA DEL NUEVO AIRE

CABALLO NEGRO. Aunque el más movido hasta el momento y que parece llevar las de ganar en la incipiente carrera por la presidencia del Consejo de SAPAL es Jorge Videgaray Verdad, otro nombre suena en radiopasillo empresarial para encabezar la joya de la corona de los consejos ciudadanos en León.

CREDENCIALES. Se trata de Mario Plascencia Saldaña, el expresidente del Consejo del Implan y que ya hace algunas décadas ocupara la presidencia de este Consejo.

ALBORES. Es una disputa, la del Consejo de SAPAL a la que todavía le queda cuerda porque la elección formal del Consejo se dará hasta marzo próximo pero ya los suspirantes se comienzan a mover.

LA ÉLITE. El nombre de Mario Plascencia, un industrial que tiene su propio peso específico aunque no al nivel que alcanzó su hermano Roberto, recientemente fallecido, uno de los más influyentes en décadas.

APUESTA. En principio, parece ser una idea de meterlo en la jugada de quienes no quieren el retorno de Videgaray un empresario polémico cuyo perfil e historial suele polarizar en algunos sectores porque casi siempre que se lo ha propuesto, se ha salido con la suya.

LISTO. Pero el apellido, los antecedentes y el perfil de Mario Plascencia no son como para colocarlo como un competidor de segunda por un cargo.

PALMARÉS. De entrada, Videgaray es respaldado por un sector importante de Coparmex en donde sigue teniendo un ascendiente muy notable y por liderazgos de la CMIC. De ambas cámaras ya fue presidente, de la segunda de ellas, incluso a nivel nacional.

DE TODO UN POCO. Como dirían quienes le conocen, Videgaray ha demostrado según sus apuestas, ser o ‘muy empresario’ o ‘muy priista’ (quién no recuerda su sociedad con Wintilo Vega que fracasó o su papel como coordinador de campaña de Juan Ignacio Torres Landa) o ‘muy panista’ (ahí está su primera incursión como presidente de SAPAL en 2006 o su papel en la campaña del ahora gobernador, Diego Sinhue Rodríguez).

¿SERÁ? Y justo ese es el factor que inclinará la balanza. Una de las versiones que corren es que el alcalde Héctor López no está muy convencido de que Videgaray sea el elegido.

PREACUERDO. Pero las esperanzas de Videgaray están puestas en el gobernador que, en teoría, tiene esa factura política de campaña, pendiente de saldar. Vamos a ver.

LA DEL ESTRIBO

El todavía dirigente estatal panista Humberto Andrade distribuyó en los últimos días entre liderazgos y consejeros panistas, una presentación con algunos de sus logros más destacados.

En el resumen presume por supuesto los resultados electorales, la unidad de la institución y el avance en temas de transparencia.

Esta mañana hay rueda de prensa que materializa el cambio de mando. Llega Román Cifuentes a relevar a un dirigente que puede presumir que mantiene al PAN como el mandón en Guanajuato pero que no puede decir que hubo sana distancia con el gobierno estatal. El exinquilino de Palacio de Gobierno se convirtió durante los últimos seis años en el jefe de facto del PAN. Al estilo del viejo PRI.

LA BATALLA DE PORTOSS: EL QUIEBRE DEL CABILDO AZUL LEONÉS

De esas batallas extrañas que se dan en política en nuestro estado, la historia de la alianza, enfrentamiento y posterior ruptura entre el alcalde de León, Héctor López Santillana, y el exsíndico del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia, llama la atención por la forma y el fondo.

Y llama la atención porque se trató de una disputa sorda, frente a los medios de comunicación. Una batalla en la que nunca de manera directa ambos personajes se enfrentaron abiertamente ni se dijeron la causa de sus diferencias: la decisión del alcalde Héctor López Santillana de no contratar a la empresa Portoss, para asesorar en temas de seguridad.

Una empresa, propiedad del empresario García Preciado, a quien, en radiopasillo panista se ubicaba como un personaje cercano a Carlos Medina aunque públicamente, nadie, nunca lo quiso decir.

La manifestación pública de esas diferencias se daba en las críticas de Carlos Medina no a López Santillana directamente sino a su estrategia de seguridad y al modelo que se había escogido para hacer la recopilación de información y la construcción de la estrategia para contrarrestar los efectos de la delincuencia.

Medina Plascencia tenía una ventaja. La inseguridad se enseñoreaba pronto en León y sus cuestionamientos parecían en voz de Medina, una autocrítica sana, sobre todo por la autoridad moral que había cosechado el exgobernador en los años previos a su regreso a la política activa.

El punto es que la empresa Portoss durante varios años tuvo bajo su responsabilidad el Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (Sispem).

López Santillana decidió apostar por su propio sistema de información pero sólo lo manifestaba, ignorando las antesalas que hacía García Preciado en su despacho.

Hace exactamente tres años, López Santillana decidió hacer una reunión con reporteros y directivos para explicar el nuevo sistema de información en seguridad con el que trabajaba su administración.

Y para hacerles una peculiar petición: que ya no se hablara de García Preciado y de la promoción de su sistema. Nunca hubo una alusión directa a Medina en lo privado ni en lo público.

Medina podía seguir criticando y autoerigirse como vigía moral del panismo. Miedo, temor o precaución es lo que infunde todavía aunque muchos le negaban autoridad moral para hacerlo. Pero hasta la fecha, le siguen dando trato de divinidad partidista.

ERNESTO PRIETO: CUMPLEAÑOS Y TREGUA MORENISTA

Llámele usted operación cicatriz o tregua pactada. Quizá unidad forzada o el simple diferimiento de una batalla interna. En Morena Guanajuato, los vientos huracanados que amenazaban luego de la elección del 1º de julio parecen apaciguarse.

Y como suele ocurrir en política, los eventos socialeros se convierten en mensajes políticos. Fue el caso del cumpleaños del coordinador de la bancada morenista en el Congreso local, Ernesto Prieto, quien aprovechó la ocasión el sábado en Celaya no para mostrar músculo pero sí un ambiente distinto en Morena.

La presencia más significativa en la tertulia fue la del excandidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, con quien Prieto junior tenía un pleito casado que parecía iba a ser crisis en los meses posteriores a la elección.

Pero la sangre no llegó al río ni la crisis explotó. El sábado Sheffield no tuvo empacho en tomarse la foto con los Prieto, con Ricardo García Oseguera y compañía.

Un signo de que los ánimos se atemperaron en Morena aunque no con todos y no del todo. Porque no acudieron al festejo ni la senadora Antares Vázquez Alatorre ni su hermana Talía que han hecho equipo con Sheffield y que no han hecho las paces con Ernesto Prieto.

Esa es una asignatura pendiente para Prieto, aunque ahí el tema parece más complejo. Ese es ya un pleito añejo y que no puede atenuarse con esa tregua.

La otra paradoja es que mientras Sheffield también lima asperezas y sella un acercamiento con la dirigente estatal Alma Alcaraz. Ayer ambos comieron juntos mientras esta última no estuvo presente en el ágape del diputado Prieto.

La relación entre el exdirigente y su sucesora parece no estar en los mejores términos.

Así las cosas, el joven coordinador de la bancada de Morena en el Congreso apagó las velitas del pastel pero por sobre todas las cosas algunos incendios que asediaban su pradera.

Vamos a ver cuánto les dura el pacto de no agresión.