Pólvora e infiernitos

4T: MÁS DESPIDOS EN LAS DELEGACIONES

MÁS LEÑA… Tampoco es una sorpresa. Solo la confirmación de que a toda capillita le llega su fiestecita en la 4T o mejor dicho, a cada funcionario contratado bajo el esquema del viejo régimen, le llega su liquidación.

REDES. Circuló en Twitter un video grabado en Mexicali por un empleado de la secretaría de Economía que registra el momento en el que le notifican que tiene que dejar su plaza con fecha de 31 de mayo.

NACIONAL. En teoría, 38 de las 49 delegaciones de esta secretaría habrían echado a andar estos despidos entre los mandos medios. Hay que recordar que la determinación de la secretaría de Hacienda es terminar con los cargos de las antiguas delegaciones.

OTROS DATOS. Le consulté al superdelegado Mauricio Hernández Núñez si esta acción también se daba en Guanajuato. “No tengo ese dato. No lo descarto”, me respondió. Al fin y al cabo se trata de una estrategia nacional que se aplica desde las oficinas del secretario de Hacienda Carlos Urzúa. No todo es felicidad en la burocracia de la 4T.

DIEGO SINHUE: CON ZAMARRIPA HASTA DONDE TOPE

SIN TAPUJOS. Desde luego que no sorprende en lo más mínimo. Si acaso, la vehemencia con la que lo expresa y que hace arquear las cejas de quienes han sido los principales impugnadores de la actitud que, según ellos, ha tenido el Fiscal General en el retraso de la implementación del nuevo modelo de seguridad en León.

CONTEXTO. Ya sabemos. En el modelo “Bernardo León” para aminorar el impacto de algunos delitos del fuero común que se cometen en León, la parte medular es la facultad que tendrían policías municipales para recibir denuncias y colaborar en investigaciones.

DIRECTO. El incómodo líder del Consejo Coordinador Empresarial José Arturo Sánchez Castellanos ha sido como en otros casos el principal crítico y atribuye a la resistencia de Zamarripa el que no se haya firmado hasta ahora, un convenio que ya debiera estar en ejecución.

VILLANO FAVORITO. Nadie más que él lo ha dicho. El silencio de otros miembros de la sociedad civil que han estado en las discusiones internas abona para construirle la imagen de rudo a Sánchez Castellanos que el propio gobernador le ha endilgado al líder empresarial. Hace poco, atribuyó a “fobias personales” las críticas de Sánchez Castellanos.

SOLITARIO. Y como ni René Solano, presidente de la Mesa de Seguridad ni Jorge Ramírez, ahora presidente de Sapal ni el alcalde Héctor López Santillana han emitido el más mínimo reclamo, la etiqueta de rebelde solo se queda con el líder del CCE.

QUE NO Y QUE NO. Ayer repitió no menos de 5 veces que es “falso” lo que se le atribuye a Zamarripa. El viernes tras el consejo de seguridad, él mismo encabezó una encerrona en donde se aclararon las cosas y se hizo lo que tendría que haberse hecho hace varias semanas: un calendario que definiera compromisos claros.

PLAZO FATAL. En agosto tendrán que estar capacitados los 30 policías que constituyen la primera camada de elementos municipales que recibirán denuncias. Vamos a ver si es cierto.

RIFA Y CONTROLA. Pero ayer, Diego Sinhue dejó claro que en este como en otros casos, Zamarripa es non plus ultra para su gestión. De su boca no habrá un reclamo, insatisfacción o algo que se le parezca hacia el fiscal. Él marca el ritmo.

LA DEL ESTRIBO…

“¡Dios nos libre!”, repuso a botepronto la senadora Martha Lucía Micher Camarena cuando se le preguntó si Morena estaría dispuesta a recibir en sus filas al ahora experredista Hugo Estefanía Monroy.

Rápido cayó en la cuenta de que había resbalado porque si de algo se ha preciado es de que no es militante del partido y por tanto no podía declarar “non grato” si no se siente parte de esa familia.

Pero sirva esa reacción de Malú solo para medir lo que se piensa del exalcalde de Cortazar que tendrá que buscarle por la vía independiente a menos que los morenistas quieran hacerse el harakiri.

DIEGO SINHUE: LOS FANTASMAS DEL PASADO RECIENTE

En la historia de las transiciones panistas de gobernadores, no se registra ningún episodio como el que se dio hace exactamente 7 años cuando en uno de los debates de candidatos a la gubernatura, Miguel Márquez fue cuestionado por ser el delfín de Juan Manuel Oliva quien para entonces ya había solicitado licencia.

“Yo no soy Juan Manuel Oliva, soy Miguel Márquez Márquez y cada quien responde por sus actos”, dijo en aquel momento.

Esa noche, el exalcalde de Purísima se convirtió en el blanco favorito de la mayoría de los candidatos a la gubernatura. Curiosamente, no fue el priista Juan Ignacio Torres Landa (qepd) el más filoso con sus cuestionamientos, sino el perredista Arnulfo Montes de la Vega quien se lanzó así desde la tercera cuerda.

“Miguel, escuché que dijiste autonomía en la Gestión Pública, no la tuviste, Oliva te ordenaba qué hicieras y tú lo aceptaste, por eso lo protegiste. ¿fue a cambio de la candidatura o qué fue?, tu dignidad dónde queda”, atizó el aspirante del sol azteca.

Y así lo dejó claro Márquez en su mandato. Sobre todo frente a los grupos de poder que le atizaron con todo a Juan Manuel Oliva por los excesos cometidos en su sexenio. Siempre se mantuvo a distancia de este último. No quería que se le vinculara con él.

“Ni flojo ni transa”, fue una de las frases de batalla de Márquez quien no se escapó de cuestionamientos de irregularidades y asuntos oscuros.

Y en este sexenio, el mandatario en turno, Diego Sinhue no ha sido tan explícito para diferenciarse en el discurso de su antecesor pero ha dejado patentes sus diferencias sobre todo en el arrojo con el que ha actuado en el combate al crimen organizado.

Paradójicamente, su mayor debilidad fue haber mantenido la misma dupla en seguridad. Un riesgo que sabía, lo asumía con el costo que ahora enfrenta: ¿cómo explicar que ahora sí actúan y son frontales quienes no lo hicieron igual en el pasado sexenio?

Mientras, el golpe de timón no se consume con éxitos en las cifras y la percepción, ese fantasma lo perseguirá.

DIEGO SINHUE Y CLAUDIA BARRERA: NADA PERSONAL

Muy sonrientes los dos, políticamente correctos en el presídium de un evento ayer, ocultaron sus profundas diferencias en una estadística presumen: Guanajuato es de los estados que padece menos impunidad en el país.

Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo puso el dedo en la llaga: dijo que los jueces no deben sentirse intocables y que deben rendir cuentas como lo hacen los poderes legislativo y ejecutivo y explicar sus determinaciones.

Y todo, después de la polémica liberación que dictaminó un juez a los presuntos asaltantes de un despacho propiedad del exdirector del IACIP Mario Alberto Morales quien abonó al debate al subir a redes sociales un comentario que fue más allá de la crítica y puso en duda la integridad del juez.

De la defensa puntual que hace la magistrada presidenta al cuestionamiento directo que plantea el ejecutivo en torno a la intocabilidad de los jueces, tenemos 2 posturas que confirman el perfil y las urgencias de los titulares de 2 de los 3 poderes del Estado.

El lugar que ocupe Guanajuato en el espectro nacional en materia de impunidad no le dice nada a los ciudadanos que sufren un delito, denuncian y no pasa nada. Mucho menos a quienes denuncian, ven que detienen a los presuntos responsables y luego, impotente ve cómo los liberan.

El caso de Mario Morales cobró relevancia por tratarse de utn exfuncionario que reclamó abiertamente en redes.

La magistrada Claudia Barrera hizo un razonamiento jurídicamente impecable pero mediática y socialmente inentendible e inaceptable: el juez decreta la liberación por una determinación de forma y no de fondo.

Los libera porque la detención no fue hecha en flagrancia como lo advierte una ficha que compartió el propio Sánchez Castellanos en su cuenta de Twitter sobre las razones de esa decisión, no desmentida por el poder judicial.

“Que no existe dentro del parte un motivo que justifique la existencia de los elementos de policía en el lugar de los hechos ya que si bien es cierto que existe una llamada anónima, esta hace únicamente referencia a la presencia en el lugar de personas sospechosas pero no hay algún indicio que indique que en el domicilio se estaba llevando a cabo un hecho delictuoso”.

Con ese rasero, ya podemos deprimirnos de una vez. ¿Cómo será posible que la policía pueda atrapar en flagrancia a los presuntos responsables de un delito? Simplemente imposible.

El dirigente del CCE no se conformó con ejercer el derecho al pataleo: en su misma cuenta de Twitter ayer exhortó a la Fiscalía del Estado y al secretario de Seguridad de León a denunciar al juez Jesús Alcántar Almeida ante el Consejo del Poder Judicial.

“Así como a los ciudadanos nos exigen denunciar, exigimos que sean congruentes y hagan lo mismo”.