 Pólvora e infiernitos

BRISAS DEL CAMPESTRE: EL FACTOR VALENTE AGUIRRE PRENDE LA MECHA

SACIEDAD. El segundo debate de candidatos a la gubernatura parece dejar pocas ganas por la espera de un tercero. El atractivo formato del encuentro promovido por Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial de León dejó saldos agridulces para los contendientes.

EXPECTATIVAS. Queda la sensación de que todo está dicho. De que difícilmente habrá en el segundo del IEEG y tercero de esta contienda una propuesta que sorprenda o un ataque que desestabilice a cualquiera de los contendientes.

CONFORT. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y su equipo parecen estar convencidos de que es momento de administrar la ventaja que llevan y que ni siquiera necesita explicar el golpe de timón y el cambio de estrategia que plantea en materia de seguridad.

CAMPECHANOS. En el dieguismo ya hacen cálculos y a pesar de la ola de violencia que agobia al estado en los homicidios dolosos y la crisis que atraviesan algunas corporaciones policiacas, ese no será un factor que les haga perder simpatías.

EL RESTO. Por su parte, Ricardo Sheffield Padilla que ha hecho una campaña con pocos recursos económicos, al amparo de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y de su personalidad echada para adelante que se toma en serio el sacrificio que implica dar la batalla a su expartido para cerrar lo más posible la brecha de votos del próximo 1º de julio, sabe que el esfuerzo vale la pena.

EL FUTURO. Y vale la pena en la medida que si gana el tabasqueño, habrá recompensa y super premio de consolación en el próximo gobierno federal.

SERENO MORENO. No deja de sorprender la forma en que se contuvo Sheffield en este segundo debate, sobre todo después del aguijonazo de su excompañero de partido por el tema de las gasolineras.

LÍMITES. Aunque él sostiene que está en la pelea y que puede ganar la contienda, en Morena saben que en Guanajuato ya van de gane si contienen las palizas que solía darles Acción Nacional a la izquierda en elecciones anteriores.

INSUFICIENTE. El priista Gerardo Sánchez García debe confirmar lo limitado de sus posibilidades y los recursos que tiene para desplegar. Y debe saber que no basta un furibundo discurso antipanista para convencer al electorado.

COMPARATIVO. Que hay matices, que hay causas y también referentes. Sheffield descansa todo en López Obrador y Felipe Camarena en su propia experiencia asociada a un partido urgido de autonomía como el Verde.

ILUSIONES Y SUEÑOS GUAJIROS

ESTAS RUINAS. Pero en su caso, Gerardo Sánchez García va a contrapelo de un partido fracturado, en buena medida por sus propias decisiones y con un candidato presidencial con el que ni tiene sintonía ni le sirve para sus afanes.

DE LO PERDIDO… A estas alturas, Gerardo Sánchez tendría que pensar en rescatar el voto duro del PRI en Guanajuato que le ayude a flotar en el espectro electoral guanajuatense y remontar la ola morenista. Una apuesta que en sí misma parece mediocre pero no hay para más en estos momentos.

PARADOJA. Y, finalmente, Felipe Camarena, el que mejor desempeño en lo general ha tenido en los dos debates celebrados hasta el momento quisiera tener otros tres debates para incrementar su optimismo.

ENCOMIABLE. El exprocurador de Justicia supo explotar sus capacidades y virtudes particulares con el ‘feeling’ que debe imprimirle como candidato en el cierre del debate.

LOS GUANTES PUESTOS. Sorpresivamente, se injertó en un referente pasional y combativo tras el encuentro del lunes. Ayer se plantó en el Instituto Estatal Electoral a firmar bajo protesta el famoso pacto de civilidad, inconforme con presuntas acciones irregulares del gobierno del estado.

LA COSECHA. Veremos si esa es la cara que muestra Camarena de aquí al cierre de las campañas y si eso le redunda en mayores simpatías para su causa.

LOS PACTOS DE PAPEL DEVALUADOS

DE MAL EN PEOR. De por sí no hay muchas razones para creer que esos pactos de civilidad que firman candidatos de todos los niveles, tienen en realidad un impacto en la real politik, cuando ni siquiera la autoridad electoral puede presumir la foto con todos los candidatos peor se pone la cosa.

LLUEVE SOBRE MOJADO. El IEEG tuvo que programar la firma de esos pactos con cada candidato a la gubernatura por separado “porque no se pudieron empatar las agendas”. Y para acabarla, en el arranque de los mismos, el Verde que es la tercera fuerza política estampa su rúbrica bajo protesta mientras Morena hace berrinche y no los firma en ningún lado. Mal arranque.

LA DEL ESTRIBO…

Ya está listo el regreso de Ricardo Anaya a Guanajuato tras su visita el primer día de campaña a finales de marzo. Este sábado 9 de junio regresa al terruño. La agenda incluye la capital del estado y, por supuesto, ese bastión llamado León. Los anayistas todavía sueñan con la remontada.

LOS ‘COMPLOTS’ EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES

En un país como el nuestro, en donde la transición a la democracia se abre paso en medio de una persistente falta de credibilidad en las instituciones, las teorías del complot siguen teniendo una legión de seguidores entre los políticos, los periodistas y la sociedad en general.

Esa idea permanente de que tras la realidad, hay alianzas vergonzantes que mueven las cosas y activan las grandes decisiones en cierto sector de la sociedad, sigue permeando. No siempre resulta falso el diagnóstico pero sí la mayoría de las veces.

Hace exactamente tres años, ya en la época en que las redes sociales entraban con todo en campañas, una supuesta conversación en Whats App entre el entonces candidato a la alcaldía del PAN, Héctor López, y la candidata a diputada federal priista, Bárbara Botello, daba motivo para la estridencia en el círculo rojo.

En un chat de no más de 10 párrafos, ambos políticos “confirmaban” varios rumores que rondaban en el ambiente: veían a Ángel Córdova como enemigo común, Botello sólo quería que ganará en León Martín Ortiz como candidato a diputado federal, la alcaldesa con licencia era la promotora del parque industrial donde se asentaría Michelin.

A toro pasado, hoy podemos decir que si tal chat existió (en su momento todos lo negaron), los presuntos pactistas incumplieron sus ofrecimientos.

Botello no pudo ayudar a que saliera el Parque Industrial Bajío (de hecho en aquel momento, ella menos que nadie podía hacerlo en un gobierno con permanente fuego amigo); López Santillana no protegió el distrito para Martín Ortiz y las famosas encuestas en donde Córdova “se acercaba mucho” sólo existían en el búnker del doctor.

El primero en negarlo fue López Santillana. “Totalmente falso, ese no es mi teléfono, no es mi chat, la última vez que cruce palabra profesional y vía redes, fue ella siendo alcaldesa de León y yo secretario de Desarrollo Económico”, afirmó.

“No reconozco y acepto esa conversación y no la reconozco (…) mi perfil y mi teléfono no es ese”, decía el edil leonés.

Hoy, todos sabemos que con relativa facilidad se puede inventar una conversación en Whats App e inventar una tesis de complot.

LOS MISILES DIEGUISTAS: GASOLINERAS Y ‘CHAQUETAS MENTALES’

Toda una paradoja. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ‘violó’ la máxima que tiene un candidato puntero en campaña que prohíbe, a quien va arriba en las encuestas, cuestionar a cualquiera de sus adversarios. Insinuar algo o dejar entrever que le presta atención, es suicida, dice el librito de los mercadólogos políticos.

El candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente lo hizo anteayer en el debate organizado por el sector empresarial en León luego de que Ricardo Sheffield replicara uno de los mandamientos lopezobradoristas para el combate a la corrupción: si el Presidente es honesto, el ejemplo basta para que ninguno de sus subalternos, caiga en las garras de la corrupción.

“Coincido con Ricardo, el líder tiene que ser íntegro. Por ejemplo, si un Ejecutivo pide ‘moches’ por poner gasolineras, los de abajo van a seguir el ejemplo, necesitamos trabajar en una cadena de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras, por eso hay que fortalecer mecanismos de control, vigilar a todos los ciudadanos, que la revisión de la cuenta pública sea sin compromisos de partidos.”

El pronunciamiento sacó de balance a Sheffield Padilla quien se revolvió en su asiento. Sonrió pero aguantó vara. No hizo alusión directa al misil pero repitió su discurso cuando surge un señalamiento particular. Que ha sido el más auditado tanto por gobiernos priistas como por panistas y no le encontraron nada.

En el cuarto de guerra dieguista no prepararon semejante embestida. Habría sido por puro gusto de Diego Sinhué. Su alusión al tema de las gasolineras provocó el murmullo más morboso de la noche en la sala del debate. Es un tema que ha estado en radiopasillo y tras bambalinas en la política empresarial leonesa desde que concluyó el trienio de Sheffield y que éste permanentemente ha negado.

Pero Diego fue cuidadoso. No citó nombres pero todos entendieron. Curioso que en el PAN nunca se haya hecho alusión al tema públicamente sino hasta que Sheffield ya no está en las filas azules. Así son los panistas. Los pecados reales o ficticios se perdonan a quien sea su aliado. A los aliados, justicia y gracia. A los enemigos, justicia, escarnio y ventaneo. La doble moral en todo su apogeo.

Pero no fue todo. Ayer por la mañana, en una conversación telefónica en el noticiero ‘En Línea’, le preguntamos a Rodríguez Vallejo sobre las encuestas que circulan que le dan una ventaja de 20 puntos sobre Sheffield y los dichos de éste último en el sentido de que está a sólo 6 puntos de distancia del panista.

“Son chaquetas mentales”, dijo a botepronto el candidato frentista sobre los números de Sheffield. Hubo quienes arquearon la ceja por el folclorismo verbal de Diego Sinhué, insólito en él. Otros lo aplaudieron, incluido uno de sus, otrora, grandes críticos: el exmorenista (y antisheffieldista) Aurelio ‘Chachis’ Martínez.

“Yo creo que lo puso de malas las mentiras de Sheffield antes de las gasolineras. Diego es muy propio y educado”. Las cosas que hay que oír y leer en campaña.