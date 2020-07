Pólvora e infiernitos

LA CURVA NO SE APLANA Y LA ECONOMÍA PRESIONA MÁS

AL CORTE. La pandemia por Covid-19 no da tregua en Guanajuato y por lo pronto, ya podemos olvidarnos de los pronósticos que hace una semana señalaban que León viviría el pico de la pandemia el pasado 18 de julio. Los números siguen al alza.

PARA ARRIBA. Resulta que en la semana que va del 19 al 26 de julio, justo la posterior a ese día, León tuvo un registro récord de casos positivos en la contabilidad de domingo a domingo al pasar de 6 mil 723 a 8 mil 118 lo que significa mil 395 casos adicionales. Casi 200 por día.

RÉCORD. La semana anterior del 12 al 19 de julio el crecimiento había sido de mil 57 casos, una cifra inferior a los mil 217 de la semana de 5 al 12 de julio. En contraparte, en muertes este municipio bajó con respecto al crecimiento de la semana anterior cuando se habían registrado 85 en una semana para llegar a 382 y ahora la cifra es de 448, es decir 66 más.

TAMBIÉN. En Irapuato, sigue en crecimiento también el número de casos pues pasaron de mil 800 el domingo anterior a 2 mil 86 ayer, es decir 386 adicionales, una cifra que no se había presentado antes, de domingo a domingo. La semana pasada fueron 330. En defunciones también hubo un crecimiento pues esta semana se registraron 37 defunciones, 8 más que las 29 de la semana anterior.

SIN TREGUA. En el estado en conjunto de domingo a domingo se registraron 3 mil 268 casos más. Hace una semana había 16 mil 572 y ahora son 19 mil 840. El promedio diario fue de 466. En cuanto a defunciones, el estado pasó de 990 a mil 203, es decir 213 más, una cifra superior a cualquier semana anterior.

LA CLAVE. El problema ahora es que mientras los números no cedan, el semáforo en Guanajuato se mantendrá en rojo mientras las presiones de sectores económicos para la reapertura irán en aumento.

LEJOS. No es lo mismo cuando hace unas semanas, se hablaba de los apoyos a las empresas que estaban disponibles. Conforme avanza el tiempo, la falta de ingresos y el cierre apabulla a los negocios. Ese momento complejo en el que no se ve la luz al final del túnel ni en el número de contagios ni en el atorón económico.

REFINERÍA SALAMANCA: ¿Y LA ALINEACIÓN DE LOS ASTROS POLÍTICOS?

CARTA A LOS REYES. Este lunes, la fracción del PAN en el Congreso federal presentará en la comisión permanente un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para que presenté un informe pormenorizado de las nubes tóxicas (así las llaman los abajo firmantes) que se han visto en los últimos días en la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca.

LES HABLAN. Ya sabemos que los puntos de acuerdo son llamadas a misa en el ámbito legislativo pero algo tiene que hacer la autoridad local y no solo el gobierno del estado sino el propio Municipio y su alcaldesa Beatriz Hernández Cruz para presionar a Pemex para que responda a la altura.

ANTECEDENTE. En el tema de seguridad, la alcaldesa ha aprovechado su extracción morenista para conseguir apoyos directos de la Federación.

BUENA PRUEBA. Qué mejor oportunidad para aprovechar esa sintonía política-partidista para romper paradigmas y reglas no escritas de que el alcalde o alcaldesa poco pueden hacer en un tema con Pemex. Es justo en esos asuntos en donde se tiene que ver que la alineación con la 4T es realmente productiva y eficaz para la gente.

DOBLE VARA. No vemos tampoco a senadoras y diputados locales, dirigentes morenistas pidiendo a la Federación que se ponga a mano con los salmantinos en materia ambiental. Ahí está su gran oportunidad de demostrar que no les tiembla la mano ni la voz para pedir cuentas a los suyos como cuando ponen el grito en el cielo por cosas que ocurren en Guanajuato.

LA DEL ESTRIBO…

Cuando estamos a un par de meses del arranque del proceso electoral 2021 que marcará la posibilidad de que los diputados federales puedan reelegirse, muy a la mexicana, la mayoría de Morena en San Lázaro hizo desidia y no reglamentó ese proceso.

Entre otras cosas hoy no queda claro si los diputados federales que busquen la reelección, tendrán que solicitar licencia o podrán hacer campaña mientras siguen siendo diputados en activo.

Ahora tendrá que ser el Instituto Nacional Electoral el que defina esas reglas porque ya no se pueden hacer cambios a la legislación electoral.

TORRES GRACIANO: EL SUBE Y BAJA DE LA POLITICA

La política y el destino son impredecibles. Los que hoy están arriba, mañana pueden estar abajo. Y los que en algún momento son personajes accesorios, se pueden convertir en los protagonistas de la escena.

Ocurrió el 27 de julio de 2011. Recién había terminado su gestión como jefe estatal blanquiazul, el ahora diputado federal, Fernando Torres Graciano, armó una pachanga en León en donde se dieron cita cientos de invitados.

Entre los presentes, el entonces senador y posterior líder estatal panista, Humberto Andrade Quesada, las entonces diputadas federales Norma Sánchez Romero y Lucila Gallegos.

De los integrantes de la bancada del PAN en el Congreso local de aquella legislatura, pasaron lista los Acosta: Juan Antonio y Juan Carlos. Ramón Hernández Araiza, Mario López Remus, Luxana Padilla Vega, Elvira Paniagua Rodríguez, Gerardo Trujillo Flores, Guillermo Zavala y el ahora gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Torres Graciano era todopoderoso dirigente estatal. Ya Miguel Márquez era el delfín del grupo en el poder. El ahora diputado federal se las arreglaba para ser un contrapeso dentro del PAN al gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, con poco control en su gabinete y que no pudo evitar que su secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, se convirtiera en blanco de las críticas de Torres Graciano.

En el Congreso local, Gerardo Trujillo era un disciplinado coordinador de la bancada panista pero a las instrucciones de Torres Graciano y no a las del gobernador en turno, algo que no ha sucedido después, hasta ahora.

De ahí iría al Senado y para él era la plataforma ideal para soñar con la gubernatura seis años después. Nunca imaginó que a partir de 2012 el entorno cambiara pero sobre todo que Márquez nunca lo tuviera en mente para ser el elegido para la sucesión.

Un ejemplo claro de que las apariencias engañan y que el dedazo en el PAN también tiene sus modos, usos, vicios y costumbres.

DIEGO SINHUE Y EL RECLAMO DE LOS BANQUETEROS

Con la novedad de que la polémica por el evento con ocho gobernadores y representantes de dos gobiernos más en la Reunión Interestatal Covid celebrada el pasado viernes en San Gabriel de Barrera, en la capital del estado, alborotó de más la gallera en el gremio de banquetes y organización de eventos.

Ayer en su página de Facebook, la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones, Ferias y Convenciones (AMPROFEC) Bajío organismo con reconocimiento e interlocución con las autoridades locales de turismo, tomó con ironía la celebración de esa comida tras la reunión de trabajo en la Alhóndiga de Granaditas y “agradeció” al gobierno estatal el “banderazo” para la reanudación de sus actividades.

“El evento realizado el día de ayer en las instalaciones de la exHacienda San Gabriel de Barrera que administra el DIF estatal en el marco de la reunión interestatal Covid19 y que recibió a más de 200 personas, hizo visible, la viabilidad de eventos responsables, acatándose los protocolos y lineamientos obligatorios para la reactivación propuesta por las dependencias antes mencionadas.

Creemos firmemente en la congruencia de las autoridades y agradecemos que con su accionar, permitieron dar a luz lo viable y posible que es hacer eventos seguros que podremos estar operando a partir del 1º de agosto de 2020 en el estado de Guanajuato”.

El sábado pasado, Gustavo Jiménez, empresario restaurantero de León posteó en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido al gobernador Diego Sinhue en el que muestra su inconformidad por la decisión de organizar ese evento.

El empresario, hijo de Gustavo Jiménez Torres (qepd), conocido restaurantero y líder del sector hace algunas décadas, recuerda en su carta que sirvió en la boda del ahora mandatario y enseguida le manifiesta su inconformidad:

“Necesito de tu ayuda, requiero que me ayudes a explicarles a mis empleados, clientes, novios con fechas pospuestas, quinceañeras, graduados, el por qué no puedo realizarles su evento y el por qué su evento no es igual de importante al tuyo y no se puede llevar a cabo. ¿Tus invitados, en este caso gobernadores y distintos funcionarios son inmunes al contagio y los invitados de mis clientes no?”.

No sabemos si los invitados fueron 200 como lo cita Amprofec o menos de 100 personas como dicen algunos. Pero ese no es el punto.

No es grilla ni son cuestionamientos gratuitos. Los reclamos entrañan en buena medida la desesperación que vive un sector de la economía que como muchos otros, ha resentido los efectos negativos de la pandemia.

Ahí están en redes sociales. Son mensajes públicos. Cuando se quiere pintar raya frente a los mensajes contradictorios y francamente irresponsables que se mandan desde la Federación como lo ha hecho el gobierno estatal, se tiene que ser puntual, preciso y cuidar las formas. No hay margen de error para, no sólo para ser consistente con lo que se pide allá, sino para no herir susceptibilidades de forma innecesaria y alborotar la gallera innecesariamente en casa.

Ahora, el gobierno estatal con la pandemia en plena efervescencia tiene que calmar los ánimos en ese gremio que se siente con argumentos para presionar que lo dejen volver. Échense ese trompo a la uña.