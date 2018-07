Pólvora e infiernitos

¿FISCAL CARNAL, A LA VISTA?

EN PUERTA. En la danza de nombres para el gabinete del gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo la especulación en radiopasillo político incluye también a quien podría ocupar la Procuraduría de Justicia.

REFLEXIONES. Las proyecciones y el jugueteo con nombres es válido pero para razonar sobre la viabilidad de los presuntos aspirantes se debe recordar una cosa: el procurador no es un funcionario más del gabinete porque tarde o temprano habrá definición sobre la Fiscalía general en lo federal y por consecuencia en lo estatal.

CONTEXTOS. Cuestión de recordar que la definición del Fiscal General en Guanajuato está supeditada a lo que ocurra en lo federal. Cuando se defina el método de elección del Fiscal General a nivel nacional entonces habrá claridad sobre lo local.

VARIANTES. Y en lo federal hay una discusión en dos flancos: agrupaciones civiles y partidos políticos se han pronunciado por una Fiscalía que sirva de manera que no quede en manos del presidente de la República la elección del titular a partir de una terna que emanará del Senado, donde la coalición Juntos Haremos Historia es mayoría.

LA RUTA. La propuesta alterna es que en la ley reglamentaria de la Fiscalía se abra el proceso a la participación de organismos civiles que aseguren un proceso más incluyente y evitar que se convierta que todo quede entre cuates y al final salga un fiscal carnal.

REFERENCIA. Hace unos días la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local Libia Dennise García Muñoz Ledo planteó muy claro el escenario que tendrá el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

ZAMARRIPA O NO ZAMARRIPA: THATS THE QUESTION

EN PLATA… Rodríguez Vallejo tiene tres opciones: nombrar a un nuevo titular de la Procuraduría de Justicia que sustituya a Carlos Zamarripa; ratificar expresamente a Zamarripa o no hacer nada.

CAMINOS. Las dos primeras opciones implican una definición clara del gobernador: quiero a Carlos Zamarripa o no quiero que siga Carlos Zamarripa. Una definición clara a la que no está presionado por el tiempo puesto que no habrá quizás para el momento de su toma de protesta, una definición en lo federal.

NO ACCIÓN. La tercera opción es no hacer nada. Es decir, el Congreso federal no se ha pronunciado y el local está a la espera de ello. Mejor ni le muevo. Carlos Zamarripa seguiría como procurador de Justicia en tanto no haya una definición en lo federal del proceso para elegir el Fiscal General a lo cual está atado la legislatura local.

MÁS DE LO MISMO. Por lo que ha declarado hasta el momento Andrés Manuel López Obrador, no le simpatiza nada la apuesta de las agrupaciones civiles que piden ‘una Fiscalía que sirva’. No quiere reformas legales que abran el proceso.

MAYORITEO. Su deseo es que el proceso esté bajo su control total y más con el resultado de la elección que le dio a Morena y sus aliados el control total de las cámaras Alta y Baja. Y así cómo está la ley, es el Senado el que procesará cinco propuestas para la Fiscalía General que en su momento remite al Ejecutivo y este, manda una terna a la Cámara Alta que lo decide todo.

PERFIL. No hay razón para pensar que López Obrador no lo hará así. Sus postulados en campaña no incluyeron la rendición de cuentas como lo planteaban los organismos civiles. Él es partidario del control.

EL REBOTE. La pregunta es qué hará entonces Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Morena como partido se somete a los dictados de su dueño. El PAN a nivel nacional fue de los que pugnó por la Fiscalía que sirva y lo lógico es que mantenga esa postura de partido opositor ante López Obrador.

¿PAN CON LO MISMO? Ahí se vuelve interesante la postura que asumirá el gobernador de Guanajuato y su partido. Claro, desde el punto de vista de control, la Fiscalía General tal como la quiere AMLO, le caería de perlas a Rodríguez Vallejo y tendría el pretexto perfecto para decir que así se la dejaron.

LE TOCA. Peeero, faltaría saber si en ese escenario, Zamarripa tendría futuro como fiscal general. Porque al final esa es la cuestión y en manos de Diego Sinhué Rodríguez estaría esa decisión. Su desgaste en los casi nueve años que ya tiene al frente de la Procuraduría y la puerta que se le abriría para durar otros nueve. Échense ese trompo a la uña.

LA DEL ESTRIBO…

Hoy hay reunión del consejo estatal del PAN. La primera después del proceso electoral del pasado primero de julio. El ánimo será festivo pero con reserva. Guanajuato es el único puntito azul en un país completamente dominado por Morena.

El reto es que no se les pase la mano en soberbia. Porque de inmediato vienen trámites por cumplir que pondrán a prueba la unidad del panismo guanajuatense en esta nueva etapa. Viene el relevo en la dirigencia estatal. Humberto Andrade está a unos meses de despedirse y no se va a reelegir. Ya los panistas advierten que será el primer dedazo del gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez.

ESCUDO COMO BLANCO FAVORITO

Hoy, después del proceso electoral cuando el riesgo de daño por fuego amigo ya fue superado, los propios panistas lo aceptan. No tienen de otra.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Guillermo Aguirre, admitió que como tal, el proyecto Escudo no está dando los resultados esperados y que es necesario replantear los instrumentos que va a utilizar el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

A cuentagotas, los panistas quizá acepten la realidad de un proyecto en el que ellos mismos pusieron altas expectativas y con el paso del tiempo tuvieron que meter freno porque se voltearon totalmente las circunstancias.

Hace exactamente un año, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) tundía a Escudo a la carga en un análisis que hace de los resultados del proyecto a partir de los datos disponibles de incidencia delictiva. El mismo título de su análisis es sugerente: “Programa Escudo: de la emoción al cuestionamiento”.

“El arrendamiento de Escudo ronda en 2 mil 700 millones de pesos, no debiera ser el único tema cuestionable en materia de seguridad sino la efectividad de las acciones y la comunicación que deben tener en conjunto todos los municipios, de no ocurrir así, quiere decir que hay fallas, desde la licitación, los contratos, la selección, entrenamiento y/o capacitación sobre todo en derechos humanos de los 46 cuerpos locales de Policía”, dice el análisis.

Luis Alberto Ramos hablaba de las cifras adversas que mostraba León en inseguridad.

El OCL mostraba en su análisis un comparativo de la incidencia de homicidios dolosos, tanto a nivel Guanajuato como en León, en un comparativo de las cifras de 2012 con cada uno de los años posteriores. En el caso estatal, del decremento que hubo en 2013 de 17%, 641 homicidios contra 771 de 2012 al incremento del 25% en 2016 cuando se registraron 961. En los primeros 6 meses de 2017, los 530 homicidios ya colocan este lapso un 37% por encima de los que se presentaban en 2012 en el mismo lapso.

“La gran responsabilidad de diputados y gobernador y los secretarios responsables de seguridad es que se trate como un tema que debe ser totalmente transparente ahora que deberá votarse por el Congreso al término del contrato: ¿Con qué nos quedaríamos en caso de que Seguritech ya no continúe?”

La pregunta hoy sigue vigente.

VOTO EN EL EXTRANJERO: GUANAJUATO TAMBIÉN EN LA COLA

No sólo fue en participación electoral en el universo nacional.

El estado de Guanajuato también ocupó el penúltimo lugar en una comparación de siete entidades en porcentaje de votación recibida con respecto a los sobres-voto entregados a migrantes residentes en el extranjero para la pasada elección del primero de julio en la contienda para gobernador.

De acuerdo a un análisis realizado por la Comisión de Voto en el Extranjero del Instituto Estatal Electoral en base a datos del Registro Federal de Electores, la entidad sólo supera a Yucatán en una lista que encabezan la Ciudad de México y Morelos.

En Guanajuato enviaron su sufragio vía correo 4 mil 847 paisanos que viven en el extranjero de un total de 11 mil 532 sobres-voto enviados, lo que representa un promedio de 41.93%. Un porcentaje que está por debajo del 72.83% de los paisanos del Distrito Federal que viven en el extranjero que enviaron 20 mil 961 votos de los 28 mil 616 originalmente tramitados o del 52.85% de Morelos cuyos residentes en el extranjero tramitaron 3 mil 487 votos y respondieron mil 843.

Guanajuato sólo superó en porcentaje, de quienes tuvieron elección para gobernador, a Yucatán, cuyos paisanos tramitaron mil 30 sobres-voto pero sólo lo emitieron 268.

Otras entidades que superaron a Guanajuato son Jalisco con 51.81%, Puebla con 45.61% y Chiapas con 43.45%.

En votación recibida absoluta de paisanos en el extranjero, Guanajuato ocupó el sexto lugar debajo de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Puebla.

En cuanto a la procedencia de los votos, 4 mil 188 votos se recibieron de Estados Unidos, 164 de Canadá, 87 de España, 83 de Alemania, 47 de Francia, 41 de Reino Unidos, 32 de Italia, 29 de Países Bajos, 23 de Chile y 8 de Suecia. Los restantes 124 votos se recibieron de más de una veintena de diversos países.

En cuanto al resultado de la votación de guanajuatenses residentes en el extranjero, Ricardo Sheffield Padilla recibió 2 mil 743 votos que representan el 56.84%; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo mil 576 que representaron el 32.66%, Gerardo Sánchez, 234 votos que son el 4.9%; Felipe Camarena con 130 que son el 2.69% y Bertha Solórzano, 80 votos que son el 1.66%.

De acuerdo a autoridades del IEEG, en el origen más de 60 mil guanajuatenses residentes en el extranjero iniciaron su trámite para votar pero no lo continuaron por lo que no recibieron su sobre-voto.

Si 60 mil guanajuatenses haciendo su primer trámite es un porcentaje bajísimo con respecto al total de paisanos que hay a lo largo y ancho del mundo, los poco menos de 5 mil que finalmente votaron son una bicoca. Un desaire que nos salió carísimo.