Pólvora e infiernitos

MORENA VS. PAN: EL DUELO DE POPULISMOS

SE PARECEN TANTO AL PRI… Morena, a través de su dirigente estatal Alma Alcaraz, se queja de la nueva tarjeta Impulso que esta semana anunciará el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN, se queja de los censos que organiza el próximo coordinador de delegados federales del gobierno electo, Mauricio Hernández Núñez.

ALTERNATIVAS. ¿Cuál de las dos quejas tiene mayor sustento, las dos o ninguna de las dos? En realidad, los dos miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

EL DETALLE. En el PAN, el sólo dato de que los últimos gobernadores han tenido como antecedente de la candidatura, su paso por la Secretaría de Desarrollo Social es argumento suficiente del poder que se acumula en ese cargo.

EL ENTORNO. Rodríguez Vallejo, incluso, con el ingrediente adicional de la polémica que se armó cuando una investigación periodística detalló la insana cercanía de algunos funcionarios estatales con su precampaña por la gubernatura.

EN ESTA ESQUINA. La dirigente de Morena, Alma Alcaraz, se adelantó a descalificar el nuevo plástico que presenta en sociedad el gobierno en los días siguientes.

EN ESTA OTRA. Alfredo Ling Altamirano, mientras tanto, se lanzó desde la tercera cuerda para denostar el censo que levanta el próximo superdelegado Mauricio Hernández Núñez en Guanajuato para analizar la pertinencia de los programas de apoyo social del gobierno lopezobradorista.

COMING SOON. Más allá de las pasiones partidistas, parece que hoy estamos ante una nueva modalidad de la disputa de programas asistencialistas en donde ninguno se puede decir libre de pecado y, por tanto, arrojar la primera piedra.

NUEVO DELEGADO PRI GUANAJUATO: OTRO ‘MR. NOBODY’

NO HAY. No alcanza la memoria para recordar un delegado enviado por el CEN del PRI que haya transformado radicalmente la realidad del priismo guanajuatense para bien.

EL EVENTO. Mañana a las 11 y media de la mañana, en el patio de los sectores del búnker estatal del PRI, será presentada a los tricolores, la morelense Maricela Velázquez como nueva enviada al terruño. Viene a presentarla José Reyes Baeza, secretario de Acción Electoral del CEN priista. Algunos ilusos creían que podía venir Claudia Ruiz Massieu a tomarle la protesta.

CARTAS CREDENCIALES. Nada de eso. Y no es pesimismo ni ganas de echar a perder la fiesta. Los priistas deben estar acostumbrados al desdén del centro. Velázquez fue secretaria de Gestión Social en 2016, en 2015 fue candidata a la alcaldía de Cuernavaca y quedó en un poco honroso cuarto lugar. Ya fue delegada en Tlaxcala hace algunos años.

LA CONSTANTE. Nada para impresionar en realidad. Así las cosas, los priistas, parece, seguirán alejados de la mano del CEN. Normal.

LA DEL ESTRIBO…

De los 18 que aspiraban, sólo quedaron 14. El síndico del Ayuntamiento Christian Cruz Villegas informó el viernes que en un primer corte de los 18 que se apuntaron como candidatos a la Contraloría de León, cuatro no acreditaron los requisitos para aspirar al cargo por lo que quedaron fuera de la batalla.

Este fin de semana, el edil dijo que aún no podía dar a conocer los nombres de los que habían quedado fuera en el primer filtro porque primero tenía que notificar a los interesados.

De cualquier manera, entre hoy y el miércoles se desarrollarán las entrevistas con los que pasaron el primer filtro, en lo oscurito. Sólo el alcalde y los integrantes de la Contraloría municipal se van a enterar de lo que dijeron los que quieren fiscalizar los recursos públicos.

El viernes estará lista la terna bajo criterios que solo conocerán los grandes electores.

LUIS ERNESTO AYALA: A 7 AÑOS DE UNA DESPEDIDA IGNOMINIOSA

La política da y quita. Y a veces regresa cuando menos se lo esperan ciertos personajes de la vida pública que creemos jubilados.

Es el caso de Luis Ernesto Ayala Torres, quien justo hace 7 años renunciaba a su cargo como secretario de la Gestión Pública del gobierno de Juan Manuel Oliva y parecía una triste despedida de los cargos públicos.

Triste porque el entonces gobernador Juan Manuel Oliva permitía que se fuera por la puerta de atrás al incumplir un compromiso que había asumido con el actual número 2 de Palacio de Gobierno.

Que como fiscalizador no habría limitaciones, ni líneas, ni diques. Falso. Ayala Torres se iba harto de los desdenes y acotamientos del entonces gobernador a su trabajo. Por las trabas que exhibió una y otra vez. Ni autonomía ni independencia.

No la hubo para la indagatoria de las corruptelas en la Secretaría de Salud y tampoco para investigar los desvíos en materia de obra pública en donde estaban involucrados protegidos directos de Oliva como el titular Genaro Carreño Muro, actual diputado federal.

Oliva Ramírez no dejó que tocarán como se debía a sus más allegados. Luis Ernesto se topó una y otra vez con ese muro infranqueable y sólo lograba aplicar castigos ridículos como el del propio Carreño. Fue exhibido incluso por la Procuraduría de Derechos Humanos por haber difundido nombres de presuntos responsables de delitos que luego resultaron absueltos.

Hoy, mientras Oliva Ramírez sigue en el ostracismo político de Guanajuato, Luis Ernesto ocupa un lugar preponderante en el gabinete dieguista como auténtico número 2, con poder de decisión y margen de maniobra en el gabinete.

De hecho, muchos creímos que su reaparición algo forzada por las circunstancias en 2015 como integrante de la planilla de Héctor López Santillana sería su último tren en la función pública pero la necesidad de Diego Sinhue de replantear sus alianzas le orilló a buscar entre algunos experimentados refuerzos para su gobierno.

Es así que se da un nuevo cargo. Protagónico, de primer orden, en el gabinete. Una muestra del realineamiento de figuras en el PAN pero también la muestra de que a los nuevos valores, a la camada de nuevos liderazgos, todavía les falta para estar a la altura de las circunstancias.

DIEGO SINHUE, 30 DÍAS: LUCES Y SOMBRAS

A un mes de haber asumido el poder, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo enfrenta un desafío bastante peculiar, distinto al que enfrentó su antecesor y mentor político, Miguel Márquez: lo mismo le tienen que responder los funcionarios que representan un continuismo sumamente cuestionado que aquellos que apenas caen en la cuenta de los terrenos que pisan.

El joven mandatario estatal empieza a caer en la cuenta de que el cambio de estilo en la forma de ejercer el poder no entra como cuchillo en mantequilla.

La situación es paradójica. En seguridad, donde hubo cambio de escenografía, de roles, nuevas incorporaciones pero no cambio de titulares, el crimen organizado no ha dado tregua y el nuevo estilo apenas se nota.

Guanajuato mantiene jornadas violentas. Como era lógico, en automático la llegada del nuevo gobierno no se iba a notar en la disminución de los homicidios dolosos. Al contrario, el frente sigue abierto y es doloroso. Será difícil de remontar.

El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, se han liberado de la presión de no tener que lidiar con los medios de comunicación en entrevistas y posicionamientos mientras el nuevo vocero, Marco Sánchez Aparicio, tarda en entrar en ritmo.

Y aunque es más mediático que de fondo, el tema de la ratificación de Zamarripa sigue haciendo ruido en el Congreso. La nueva alineación en seguridad ya opera. Ya anotó algunos goles pero sigue recibiendo muchos. Las estrellas lucen más sueltas pero les falta efectividad y el vocero apenas da color.

Hace 6 años, con Escudo como ‘juguete’ nuevo, la expectación que causaba la dupla Álvar-Zamarripa sin el desgaste de las cifras, les daba mucho margen.

Del resto de los refuerzos, hay tres que sudan la gota gorda para entrar a la dinámica diaria del arte de ejercer el poder: Mauricio Usabiaga como secretario de Desarrollo Económico; Yoloxóchitl Bustamante en Educación y Tarsicio Rodríguez en la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

El primero de ellos con las complicaciones naturales del que brinca del sector privado al gobierno y los dos restantes con las adversidades del foráneo que llega a conocer el terreno que pisa, sobre todo el segundo que ya calibró el tamaño de las presiones que enfrenta en el demandante sector de la construcción.

Hace 6 años, Arturo Durán, como uno de los suyos en el sector construcción era la mejor garantía de Miguel Márquez de que no habría olas mientras que a Héctor López, al contrario, había que bajarle las revoluciones taras su paso como gobernador interino.

Rodríguez Vallejo sabe que sobre la marcha tendrá que hacer ajustes como la de la apuesta para eliminar las entrevistas banqueteras. Los radicalismos no son aconsejables. No está mal que quiera poner distancia de la sobreexposición banquetera que tenía su antecesor pero ya vio que no se puede ir al otro extremo en un santiamén. Y menos, si eso implica transformar su imagen tradicionalmente afable y accesible en algo cercano a un ‘bad boy’.