Pólvora e infiernitos

DEBATE COPARMEX: MUCHOS DÍAS DE ESTOS

APRENDAN. Ahí en primera fila estaba el consejero presidente de la comisión temporal de debates del Instituto Estatal Electoral, Antonio Ortiz, que debió tomar nota: lo mejor de la noche del segundo debate entre candidatos a la gubernatura fue el formato que exigió a los candidatos en donde se les tiene que exigir: su capacidad de propuesta.

BIEN. Hay que dar un aplauso a la Coparmex y al Consejo Coordinador Empresarial de León que justificaron la expectativa creada en torno al segundo debate de candidatos a la gubernatura superando con amplitud no sólo el organizado por el IEEG hace unas semanas sino cualquiera que se haya organizado antes en la entidad.

LA COMBINACIÓN. Se escucharon las voces que se tenían que escuchar. Los especialistas hicieron preguntas inteligentes y que exigieron a los aspirantes; en el panel ciudadano hubo inquietudes informadas, no improvisadas y las preguntas que votaron en redes sociales quizá no fueron las que más exigieron a los candidatos que salieron por la tangente y respondieron lo políticamente correcto.

Y SÍ. La exigencia de sustancia obligó a los candidatos a prescindir de los ataques sin razón. A continuación, una revisión de su desempeño.

DIEGO SINHUÉ: DE LA RETAGUARDIA AL ATAQUE

TENÍA QUE… Aunque volvió a comenzar nervioso, esta vez se aplicó más. Hizo la tarea, estudió bien sus discursos. Memorizó datos y frases hechas y hasta se dio el lujo de darle un golpe seco a Ricardo Sheffield cuando éste menos lo esperaba.

CAYÓ. Sabía que el nuevo fan de Andrés Manuel López Obrador expresaría su fidelidad al discurso del puntero en la carrera presidencial con el ejemplo de que basta de que el líder no sea corrupto para asegurar un gobierno libre de deshonestidad.

DURO. Y le tundió con el tema de las gasolineras sin aludirlo directamente. Pero todos captaron la ironía y el guamazo. Diego Sinhué sin embargo se ve limitado en el discurso. Sigue hablando de un golpe de timón en seguridad que queda en la vaguedad porque no lo aterriza y el cordón político umbilical que lo une con Márquez, sigue fijo. Diego no se decide a ser Diego y sigue siendo una extensión de su mentor. Ya libró el segundo round. Con menos raspones.

RICARDO SHEFFIELD: MENOS HORMONA, MÁS CONTENIDO

CAMBIO. Lo más sorprendente anoche de Ricardo Sheffield fue la mesura con la que enfrentó este segundo encuentro. Hicieron mella en la estrategia el exceso de gesticulaciones y ataques repetidos del primer encuentro.

LO MEJOR. Paradójicamente eso lo hizo lucir en algunos momentos como cuando uno de los representantes de la Universidad de Guanajuato le preguntó si El Zapotillo no acentuaba los desequilibrios sociales.

CONTRASTE. El exceso de bravuconadas del primer encuentro y la desaparición de éstas en el segundo, hicieron que Sheffield no encontrara su justo medio. Ayer fue más propositivo y por lo mismo extrañó al candidato echado para adelante. Sólo pudo lanzar un obús a Diego por los polígonos de pobreza que se acentuaron en los últimos años.

SILENCIO. Cuando recibió el cuestionamiento por las gasolineras se quedó frío y sin reacción. Al final, no quiso y no pudo articular una respuesta que hubiese sido interesante; la hermana de Diego Sinhué, Alma Cristina fue regidora en aquel Ayuntamiento y nunca dijo en su momento nada sobre el tema de las gasolineras.

GERARDO SÁNCHEZ: NO HAY NADA MÁS

EL HUBIERA. Imposible no pensar cuando se escucha a Gerardo Sánchez que hubiese sido de la candidatura tricolor en manos de José Luis Romero Hicks.

LO DICHO: al senador priista con licencia no puede dar más porque eso es todo lo que tiene. No se puede pedir más porque no tiene muchas opciones para ofrecer.

CLARO. Salvo cuando se habló de temas del campo, en el resto se notó con pocas tablas. Como priista sólo le queda en Guanajuato apostar a su voto duro.

FELIPE CAMARENA: REMONTANDO LA CUESTA

UNA MÁS. De nueva cuenta fue el que se vio más cómodo con el formato e incluso arriesgó al final para darle forma a un buen golpe con el tema de seguridad.

TOMAR RIESGOS. Camarena conoce al dedillo el tema de seguridad pero le había hecho falta contundencia y enjundia para para lucir un poco. Se la tiene que creer para escalar posiciones. El problema es que sólo falta un debate y quizá no le alcance para salir del cuarto lugar.

A VER. Su clave es ser más candidato y menos académico a la hora de expresarse. Su cierre fue espectacular. Si ese perfil lo mostrara en campaña quizá otro gallo le podía cantar.

BERTHA SOLÓRZANO: SIGUE EN LA LUNA

Poco qué decir de la candidata de Nueva Alianza. No ha justificado su aparición en la boleta.

LA DEL ESTRIBO…

El gobernador Miguel Márquez mantiene invariable la estrategia de echarle la mayor carga de la culpa del incremento de la violencia a la falta de una reforma.

Ayer le preguntaron su calificación de la llegada de la Policía Militar al estado y no dijo sí ni no.

DE LA EXLOMA, SÓLO UNO

Como reza la frase conocida, de los cuatro que tenía el PAN, ya nomás le queda uno.

Hace exactamente siete años, el entonces secretario de Salud, Ángel Córdova Villalobos, era electo como el precandidato del grupo conocido como La Loma a la gubernatura y encargado de disputarle a Miguel Márquez la nominación para la candidatura.

El anuncio fue en conferencia de prensa, a la que asistieron los cuatro integrantes del Pacto de la Loma: Córdova Villalobos, el presidente municipal de León, Ricardo Sheffield, el senador Luis Alberto Villarreal y el entonces diputado federal, Javier Usabiaga.

Y mire lo que son las cosas. La mazorca se sigue desgranando en el PAN, porque de los cuatro que tenían credencial azul ya sólo Villarreal permanece en las filas azules.

Córdova desde 2012 coqueteó con el PRI aunque fue hasta 2015 cuando mudó al Partido Verde con nulo éxito electoral. Ricardo Sheffield renunció apenas hace unos meses al PAN luego de confirmarse que no sería elegido como candidato azul a la alcaldía.

Mientras tanto, Javier Usabiaga apareció en respaldo de José Antonio Meade en la única visita que registra el candidato de la Coalición Todos por México a la Presidencia de la República a Guanajuato.

Y hace siete años, toda una parafernalia se armó para anunciar a Córdova, aun cuando el resultado se había perfilado desde muchos meses antes por el nivel de importancia de su cargo público, su cercanía al entonces presidente Felipe Calderón.

Pero Luis Alberto Villarreal se quiso poner rebelde y dio la batalla por lo menos en los medios. Una mera resistencia. Una batalla inútil porque los dados estaban totalmente cargados para que el nominado fuese Córdova Villalobos.

Javier Usabiaga anunció que tras nueve encuestas estatales que se realizaron entre ciudadanos y panistas, se concluyó que a la cabeza siempre estuvo Córdova Villalobos.

“Tenemos la firme convicción de que hay que contar con un cambio importante dentro del partido para fortalecer su democracia, para poder ir resolviendo desde lo más interno de nuestro partido hasta la parte más amplia de nuestra sociedad”, recalcó.

Curioso que a la vuelta de los años, en el PAN sólo quede de aquel fugaz pacto de la Loma, Luis Alberto Villarreal, el más polémico de todos por ser el protagonista del triste episodio de los moches.

Pese a todo, su partido lo cobijó, lo protegió y lo volvió a hacer candidato.

LA PROTESTA DE POLICÍAS EN CELAYA: OTRO SIGNO PREOCUPANTE

Nada puede empoderar a la delincuencia y al crimen organizado como la debilidad de las corporaciones de seguridad. He ahí, el flanco más preocupante de la protesta que protagonizaron ayer policías municipales de Celaya.

El entorno ya de por sí convulso que se vive en las instituciones de seguridad del estado en todos sus niveles, agregó ayer un factor adicional con esa manifestación.

Nuestras Policías tienen un reto descomunal frente a la embestida del crimen organizado. Guanajuato ha visto incrementar el número de homicidios dolosos hasta colocarse como uno de los estados más inseguros del país.

Y como parte de esa triste realidad, las agresiones a policías se han convertido en un signo preocupante del entorno. La delincuencia ha atacado deliberadamente contra mandos de seguridad, policías rasos y ministeriales.

Ser policía es hoy más que nunca una de las profesiones más riesgosas. Incluso para quienes son incorruptibles que son mayoría, quedan en un predicamento cuando son tentados por el enemigo.

Los candidatos, hoy en campaña, hablan todos sin excepción de fortalecer, equipar, capacitar y pagar mejor a las Policías municipales como una de las medidas centrales para combatir con mejores perspectivas de éxito a la delincuencia.

Lo dicen hoy y sus partidos deben tener sentimiento de culpa porque nadie anticipó la gravedad del problema que hoy representa la inseguridad y la fragilidad histórica que hoy agobia a las Policías municipales.

Lo que pasa en Celaya es un botón de muestra adicional. Más allá del análisis particular que se haga de este tema, hoy los gobernantes en todos los municipios deben entender que lo de hoy es el resultado de omisiones y descuidos del pasado reciente.

Inevitable es decir después de ver lo que pasa en Celaya que si eso se ve en la tercera ciudad más poblada del estado, que podemos esperar de decenas de ciudades más pequeñas.

Y sí. Ya son varios trienios en los que Celaya enfrenta una crisis en materia de seguridad y en la que el PAN-Gobierno de esa ciudad, sus alcaldes sucesivos, no dan pie con bola.