Pólvora e infiernitos

CABILDO LEÓN: EL BLOQUE OPOSITOR SALE DE LA MODORRA

CUESTA ARRIBA. Mucho trabajo le ha costado a la oposición en el Ayuntamiento de León, en esta administración, consolidarse como un contrapeso serio del alcalde Héctor López Santillana al nivel de lo que ocurría en el trienio anterior cuando, un poco por el perfil de los opositores y otro por la personalidad y colmillo de quienes formaban el cabildo azul, lo pusieron más de alguna vez contra la pared.

REVIRE. Ayer, la regidora priista Vanessa Montes de Oca decidió encabezar el ejercicio de su derecho al pataleo para advertir la inequidad que representa que el PAN como fracción mayoritaria tenga la presidencia de las 15 comisiones que hay en el cabildo y que en algunas no haya más miembros de la oposición.

CUENTAS. El reclamo lo hizo a nombre de los tres partidos opositores en el Ayuntamiento (dos del PRI, dos de Morena y una del Verde) es decir, un tercio del cabildo.

RESPUESTAS. Desde luego, los panistas no tuvieron piedad para batear su postura. Algunas como la regidora Ana Esquivel Arrona se adornó y dijo que su capacidad le daba para presidir 4 comisiones. El síndico Christian Cruz dijo que habían sido muy generosos en el reparto y ya sabe. La soberbia bien disimulada.

BISOÑOS. Qué bueno que la oposición por fin ha decidido hacer bloque frente a la aplanadora panista pero hará falta mucho más que estos pataleos para inquietar a los azules.

CURIOSO. ¿Por qué no se rebelaron así antes del 10 de octubre es la pregunta? Pero por otro lado, hay que decir que lo que natura no da, Salamanca no lo empresta.

AQUELLOS TIEMPOS. A la fracción opositora en el cabildo leonés le hace falta más empaque y colmillo. Los barbaristas Salvador Ramírez y Norma López junto a Sergio Contreras y en un arranque, el ex del PES Jorge Cabrera, pusieron a sudar frío a la soberbia y dividida fracción azul.

MOTÍN A BORDO. Ellos contaron además con la beligerancia de Carlos Medina que fue el mayor dolor de cabeza panista de López Santillana. Hoy, la bancada opositora en el cabildo apenas le hace cosquillas a unos panistas que vuelven fácilmente a tropezar con la soberbia de sentirse aplanadora.

ENCUESTAS PREMATURAS: LA EUFORIA DE MORENA

AMANECER. Apenas cruzando el primer semestre del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y una sexta parte del mandato de los alcaldes en el estado, en Morena se pusieron eufóricos por los resultados de una encuesta publicada por la empresa TAG Research que si bien los pone a 11 puntos en la intención de voto por la gubernatura, los coloca por encima del PAN en 2 de las 3 regiones en que la empresa dividió el estado para su ejercicio.

DE 3, 2. Según el estudio, en los municipios de las zonas norte y sur de Guanajuato, Morena aventaja al PAN (35-32%) y (25-17%) respectivamente mientras que en los municipios del corredor industrial el blanquiazul mantiene la supremacía (28-18%).

CON TODO. Este es el dato que envalentonó más a los morenistas que en Twitter, algunos de sus líderes ya se apresuran a decretar la próxima caída del PAN cuando aún está muy lejos la elección intermedia.

COMPARACIONES. Significativo también que en el sondeo de la aprobación y calificación al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ambos ya sufren un desgaste importante, aunque el que muestra un mayor declive entre enero y marzo es el panista.

NÚMEROS FRÍOS. Así, López Obrador bajó su calificación de 7.79 a 7.38 mientras que su índice de aprobación bajó del 79.8 a 75.1. Mientras tanto, Rodríguez Vallejo pasa de 7.61 a 6.58 en la evaluación en escala de 1 a 10 mientras que el porcentaje de aprobación cae de 75.8 a 69.6.

SERENOS… En resumen, demasiado pronto para lanzar campanas al vuelo o encender focos de alarma. Es cierto, la encuestadora fue habitual en la realización de sondeos en el proceso electoral pasado y como la inmensa mayoría, vaticinó el triunfo panista.

PRIMER AVISO. Habrá que anotar en la agenda este tipo de evaluaciones y ver en los siguientes trimestres los sondeos de esta y otras empresas para saber si en el gran bastión azul, también deben poner sus barbas a remojar.

LA DEL ESTRIBO…

El PRI en Guanajuato se puso retro con su propuesta de modificación de la glosa. Para empezar, quiere que vuelvan los tiempos en los que el gobernador habla ante los diputados y ofrece su informe pero también que aguarde a escuchar los posicionamientos de las fracciones y representaciones parlamentarias. Ojalá no quiera también las peroratas eternas de la época dorada del expartidazo.

Bueno, el tricolor dice que no lo quiere a la antigüita sino la combinación de la ceremonia de antaño con mecanismos que aseguren una verdadera rendición de cuentas y la medición de lo ofrecido en la campaña con lo que se logre al corte de caja correspondiente.

BÁRBARA A UNA DÉCADA DE SU PRIMER PROCLAMA ANTI-PAN

Como todo en la vida, la política le da a sus protagonistas un momento para el despegue, otro para el clímax y uno más para el declive. A veces son los propios errores de los políticos, hombres o mujeres, los que propician un descenso antes de tiempo.

Este parece ser el caso de la priista Bárbara Botello quien hace exactamente 10 años arrancaba con el sello de la casa su primera campaña por la presidencia municipal de León.

Con el sello de la casa porque en ese proyecto, las pugnas, la soberbia y esa proclividad suya a dividir daban al traste con la posibilidad de formar una gran coalición para enfrentar al PAN.

Botello acababa de rechazar la oferta del Partido Verde para armar una coalición y dejaba a la abogada leonesa sólo con la opción de aliarse al inexistente y simbólico Partido del Trabajo cuya franquicia era ya usufructuada por Rodolfo Solís Parga.

“Soy la voz de los que se sienten defraudados por el PAN”, dijo en su presentación como candidata ante los medios de comunicación.

Y mire que ya eran legiones de ciudadanos que se sentían decepcionados de un panismo que había sido copado por el chambismo, la soberbia, algunos actos de corrupción y las ínfulas de sentirse invencibles en León.

Pero en esa primera intentona para ser alcaldesa, Botello leyó mal el momento y rechazaba la oferta del Partido Verde que quería le dejara proponer al regidor 3. Los números dirían posteriormente que fue un error no consumar esa alianza, pues juntos, hubieran dado un susto al PAN leonés.

Tres años después, en 2012, Botello entendió la gran oportunidad de destronar al PAN y vino de atrás para hacerse de una candidatura que originalmente no era para ella.

Pero justo un trienio después, la entonces alcaldesa dilapidaba el gran capital político que le habían dado los leoneses en las urnas con un gobierno que privilegió la banalización de la política, las pugnas palaciegas y algunos excesos.

Todavía pudo ser diputada federal en la pasada legislatura pero hoy, una década después, parece lejos del bien y del mal aunque el PAN, todavía le tiene algunas guardadas.

LA LEY ‘ANTIHALCONES’: EL DIFICIL ARTE DE SANCIONAR CIUDADANOS

Exhortos, iniciativas, buenas intenciones, cuestionamientos a los respectivos villanos favoritos de cada partido. La sesión del pleno del Congreso del Estado de ayer pasó sin pena ni gloria.

Cada fracción iba a lo suyo y, desde la tribuna, todos parecieron ignorarse porque prácticamente no hubo espacio para el debate. Los legisladores de todas las bancadas, quizá porque la sesión empezó un par de horas después de lo acostumbrado, prefirieron portarse bien y alargar inútilmente una sesión que ofreció poco para las diferencias.

El PAN presentó su iniciativa para castigar esa práctica conocida como el ‘halconeo’ o reporte de actividades de corporaciones a grupos delincuenciales.

Pero no sólo para castigar eventualmente a ciudadanos que la practiquen como, dice en el panismo, ocurrió a partir de la ejecución del operativo ‘Golpe de timón’ sino también a funcionarios públicos y de manera particular a miembros de corporaciones de seguridad e incluso a quienes no están en activo.

Una de las quejas de funcionarios estatales en los recientes operativos en Villagrán fue que dentro de los mismos pobladores, había gente en Santa Rosa de Lima que alertaba a los jefes del grupo criminal sobre los movimientos y la incursión de las fuerzas federales.

La traición o la deslealtad puede ser una práctica que esté al alcance de la detección del gobierno estatal en las corporaciones de seguridad porque hay códigos, control en la comunicación y un encuadre de las actividades de cada elemento para saber si se porta bien o no.

Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de indagar si algún civil se pone del lado de los malosos. ¿Cómo se puede acreditar si no hay atribuciones para intervenir comunicaciones o controlar lo que se diga o comunique en ciertos círculos?