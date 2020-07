Pólvora e infiernitos

“A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatorio, pues ahí me lo pongo; en el avión lo piden, me lo pongo el avión, en la oficina donde recibo constantemente a ciudadanos a dirigentes de todas las organizaciones sociales”. Andrés Manuel López Obrador

El Presidente no cede y prefiere repetir o inventar nuevos argumentos sobre el porqué no usa cubrebocas cada vez menos creíbles. Ni siquiera el hecho de que su homólogo estadounidense Donald Trump dio su brazo a torcer y ya promueve el uso de la mascarilla, lo hace alinearse a esta acción. López Obrador se resiste, mientras la pandemia no cede. Una posición inexplicable cuando en su entorno de colaboradores cercanos y mandatarios emanados de su propio partido lo hacen.

La participación ciudadana, orgullo de nuestros gobernantes en Guanajuato se anotó hace algunos días una intervención harto discutible cuando se dio la aprobación de la compra por adjudicación directa por 34 millones de pesos a la empresa Mer Group Integrated Telecom Solutions como proveedora de la plataforma tecnológica que permitirá conectar alrededor de 3 mil cámaras al sistema de videovigilancia del C4 y contar además con analíticos para la detección de delitos en el Municipio.

La aprobación se dio con la venia de panistas y consejeros ciudadanos que integran la Contraloría Social y los votos en contra de PRI, Verde y Morena. Los representantes partidistas ofrecieron los argumentos comunes en estos casos.

Pero llamó la atención de manera particular la defensa que hizo no solo de la adjudicación directa que siempre resulta polémica sino de la utilidad de la herramienta adquirida, el consejero ciudadano Luis Alanís quien entre otras cosas dijo que la plataforma abonará en detectar delitos como los homicidios dolosos, ya que tiene un sistema que detecta movimientos específicos como el uso de armas y manda una alerta al C4.

“Es el delito más importante que nos preocupa el día de hoy, los homicidios dolosos, si se perpetúa el delito, los ciudadanos no van a querer declarar (…) este sistema además funciona como sistema testigo y permite que esta información sea grabada por C4 y complementa la carpeta de investigación”, detalló.

Un argumento digno del proveedor de este instrumento. Los representantes ciudadanos en el papel deberían ser más equilibrados. Son contrapeso, no porristas. En el primer trienio de Héctor López Santillana, hubo representantes ciudadanos en el comité de Adquisiciones calificados, como Juan Antonio Guzmán Acosta, que no dudó en desafiar al mismísimo Carlos Medina con argumentos técnicos y hacerlo quedar mal no pocas veces.

No está obligado a ser un cuestionador permanente Luis Alanís pero sus posturas solo abonan a la creencia de que esos consejeros ciudadanos parecen más bien validadores y aplaudidores de casi cualquier cosa que haga el gobierno.

Y como su boca es medida, habrá que recordar en unos años las palabras de Alanís y saber si en realidad el instrumento adquirido, resultó tan maravilloso como lo promovieron. Nomás recuerden lo que nos dijeron de Escudo.

El gobierno del estado a través de la secretaría de Turismo presumió ayer las cuatro nominaciones al premio Ariel que recibió la película ‘Huachicolero’ filmada en Irapuato. Es natural que el gobierno de Diego Sinhue promueva lo que se hace en el estado.

Pero tendría que pensar dos veces hasta dónde llegar con esa promoción y cómo se percibe sobre todo fuera del estado que el gobierno presuma el reconocimiento por un filme cuyo título, a lo primero que remite es a un problema no resuelto y que ha tenido a la entidad en el ojo del huracán hace varios años.

LA VIOLENCIA GUANAJUATO: DE 2016 A 2020, EL DISPARO DE CIFRAS

La creciente violencia en Guanajuato en cuatro años ha llevado a las autoridades a modificar el discurso, particularmente a las locales. Mire usted. Hace exactamente cuatro años en Guanajuato comenzaban a espantar algunas cifras que hoy serían como sentirnos en la gloria.

En julio de 2016, el INEGI reportaba el espectacular crecimiento de los homicidios dolosos en el país: de 295 registrados en 2008 hasta 962 en 2015. En siete años, se había triplicado la cifra.

Y en ese entonces, el gobernador Miguel Márquez, atajaba los cuestionamientos diciendo que el crecimiento de los homicidios era un mal no nacional sino mundial aun cuando para entonces, el estado que gobernaba aparecía en la lista negra de las entidades en donde se han disparado los homicidios.

Y mire lo que son las cosas, en los últimos cuatro años: la entidad pasaba de 1 mil 96 víctimas a 3 mil 540 víctimas en 2019 lo que representa un incremento del 222%.

En contraparte, el INEGI cita que, según datos del INEGI, en 2016 la Fiscalía de Guanajuato tenía 1 mil 749 funcionarios para investigar delitos, pero para 2019 dicha cifra se redujo a 1 mil 691. En pocas palabras, menos personal destinado para la investigación.

Y hace cuatro años, el entonces líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb Ranth, se lanzaba desde la tercera cuerda contra la autoridad estatal.

“Yo no veo al gobernador directa, personalmente involucrado, con su autoridad, su liderazgo para resolver el problema a otro nivel para proponer cambios de estrategia, para exigir de manera mucho más clara al gobierno federal apoyo, quitando, haciendo a un lado el celo político y partidista. Lo mismo veo en el caso del Municipio (León) con mucha reserva el pedir y exigir apoyo del gobierno del estado de manera más decidida”, dice el líder empresarial.

El entonces gobernador Miguel Márquez decía que éra mos el lugar 12 en homicidios dolosos. Y no machacaba todavía que se trataba de un delito del orden federal. Hoy. Guanajuato es el primer lugar absoluto en homicidios dolosos y el tercero en incidencia por cada 100 mil habitantes. Estamos peor, sin ninguna duda.

Pero hoy, el discurso es otro, entre gobernantes y entre liderazgos empresariales.

GOBERNADORES CONTRA EL PACTO FISCAL: EL DERECHO AL PATALEO Y LAS URNAS

Cuando de reclamos se trata al gobierno federal, cada día hay menos dudas. Todos los caminos conducen a la elección de junio de 2021 o mejor dicho, la posibilidad de que muchos de esos reclamos prosperen está condicionada a lo que ocurra en esos comicios.

Ya lo habíamos comentado aquí. Cualquier apuesta que tengan los gobernadores y legisladores opositores a la 4T en el país pasa necesariamente por un equilibrio de fuerzas que debe materializarse en la próxima elección.

Los mandatarios de 11 estados reunidos el pasado viernes en la Alhóndiga de Granaditas insisten nuevamente en la necesidad de convocar a una Convención Nacional Hacendaria que revise el pacto de coordinación fiscal entre los estados y la Federación vigente desde hace 40 años.

Los gobernadores de la Alianza Federalista ofrecen argumentos sensatos y que suenan lógicos a la luz de la nueva realidad. Ofrecen datos, estadísticas, actualizaciones para sustentar sus peticiones.

Los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas aseguran que en 2006, estas entidades en conjunto solo 36 de cada 100 pesos que se recaudaban por impuestos y sus estados y que en 2018, la cifra disminuyó a 26 pesos de cada 100 que entregan.

Sus argumentos son irrefutables. El problema es que no se ve cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepte siquiera revisar el acuerdo y mucho menos aceptar esa situación y enviar más recursos a los estados.

Ello representa en sí mismo una contradicción a la lógica de la distribución del recurso que ha hecho esta administración estatal que con el pretexto de que va a entregar apoyos directos para evitar el intermediación y la corrupción, lo hace a través de la entrega personalizada.

No hay posibilidad de que prospere esa apuesta y seguramente los gobernadores lo saben. Hacen su trabajo de pedir, presionar, evidenciar la vocación asistencialista de un gobierno que se ha ido al otro extremo.

Porque hay que decirlo, el reparto inequitativo de recursos ya existía hace tres años que gobernaba Enrique Peña Nieto o hace nueve que lo hacía Calderón.

El punto es que en esos gobiernos había fondos destinados a obras de infraestructura, recursos para zonas metropolitanas y bolsas que mantenían las protestas a distancia y que postergaban la discusión que hoy les ocupa y preocupa.

Al llegar López Obrador al poder, elimina la dotación de recursos a los estados para obras, para zonas metropolitanas y apuesta por el asistencialismo y los apoyos directos. Y entonces los gobernadores hacen un reclamo que ya se hacía necesario hace una década pero que no se realizaba porque había atenuantes que los frenaban.

Hoy, López Obrador no les deja de otra. El problema es que no se ve por dónde y la única vía para forzar esos cambios parece ser la electoral. Evitar que Morena y aliados repitan como mayoría casi aplastante. No perder la mayoría de las gubernaturas.

¿Cómo aspirar a que el presupuesto tome un rumbo distinto con una cámara tan desigual como la actual? ¿Cómo hacerlo si Morena pudiera seguir ensanchando su dominio en los estados?

Si no ganan fuerza a través de los votos, todo quedará en el derecho al pataleo y ganar los debates mediáticos pero apechugar ante decisiones de estado. No hay de otra.