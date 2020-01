Pólvora e infiernitos

“Según la postura del propio secretario de Seguridad, tenemos al mejor secretario de Seguridad que se autoelogia en el estado más violento de la República Mexicana. Yo creo que eso es surrealismo puro, el mejor secretario en el peor estado, en el más violento, eso por sí solo se cae. Cualquier logro, acción que se quiera autocalificarse se cae por sí sola si no hay resultados, somos el estado más violento en materia de homicidios y muchos otros delitos que también están incrementando. Cómo puede decir alguien que es el más fregón y el que pierde en resultados, eso es surrealismo”. José Arturo Sánchez Castellanos, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León

Es un exceso pero no es casual que el llamado dúo dinámico formado por el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca y el Fiscal, Carlos Zamarripa se haya lanzado con la misma virulencia en contra del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León José Arturo Sánchez Castellanos por las críticas a los resultados en materia de seguridad.

En la crisis de contrapesos serios que padece Guanajuato, el presidente del CCE León es el blanco de 2 funcionarios a quienes, la estrategia del gobierno actual los ha colocado en una zona de mayor confort (en lo que a interacción mediática y con grupos sociales que la del sexenio anterior cuando, tiro por viaje, Cabeza de Vaca hablaba ante medios de comunicación.

Más allá de la desmesura y desproporción de la respuesta de ambos hacia el líder empresarial, lo que vemos es el fruto de esa ausencia de contrapesos.

El gran problema para Zamarripa y Alvar es que no se puede evaluar su esfuerzo y sus ganas sino los resultados y hoy ambos están reprobados.

Pero uno de los problemas es que pocos o nadie le hace segunda a Sánchez Castellanos entre las agrupaciones civiles y empresariales que integran Consejos de Seguridad. Los partidos políticos son otra cosa pero ahí tampoco hay muchos que se atrevan a cuestionar con severidad y datos, salvo Morena.

En un análisis serio, en términos generales pocos pueden discrepar del diagnóstico crudo que ha hecho Sánchez Castellanos. Que haya trazado el escenario de la colusión de la autoridad con los malosos fue lo que más dolió al secretario de Seguridad.

El problema de fondo es que pocos secundan y lo dicen de manera clara. En términos generales, los representantes empresariales o de agrupaciones civiles prefieren guardar las formas y ser prudentes.

No debe ser cómodo para el líder de un organismo civil como Sánchez Castellanos estar en esa situación. Tampoco es un novato ni mucho menos un kamikaze en estas lides.

En su segundo aire como líder empresarial ha sido menos frontal que hace más de 20 años cuando ocupó el mismo cargo. Asumió en su momento el costo de colaborar con el esquema recaudatorio que hoy tiene el Estado pero en seguridad su rol ha sido mucho más complejo. Es aliado del gobernador en un tema y en otro, una piedra en el zapato.

Además de sus diferencias con Alvar y Zamarripa, fue quien planteó en su momento la salida de la Mesa de Seguridad ante la falta de apoyo del Fiscal con el modelo de seguridad en León.

En momentos como éste, parece un llanero solitario. Seguramente en los chats, en las reuniones en corto, amigos y colegas le aplaudirán. Ser el malo de la película para el mundo de caramelo que suelen pintar las autoridades tiene un alto costo. Sobre todo cuando nadie le hace segunda.

Sánchez Castellanos y Alvar Cabeza de Vaca pactaron un debate en Twitter sobre la seguridad en Guanajuato pero nada está seguro. Aunque el viernes en el Consejo Estatal de Seguridad nada se dijeron, para el gobierno estatal es escenario es adverso.

Sánchez Castellanos difícilmente se echa para atrás pero quizá no tenga inconveniente en aceptar la distensión. Y el gobierno estatal la necesita. No hay forma de ganar un debate cuando los resultados lo apabullan.

METROFINANCIERA: UNA DÉCADA Y SIGUE LA DOBLE MORAL

La inversión de 33 millones de pesos perdidos en la empresa Metrofinanciera por Francisco Javier González, Tesorero de la administración de Vicente Guerrero hace más de una década, es la muestra más acabada de la doble vara y doble moral del PAN para medir la corrupción y las irregularidades en los gobiernos.

Hoy se cumplen 10 años de una de las sanciones más absurdas en la historia de los gobiernos leoneses.

La Contraloría de León en la administración de Ricardo Sheffield encontró responsable al citado funcionario de la pérdida de 37 millones de pesos en una inversión de riesgo en la empresa Metrofinanciera que quebró años después aunque apenas hace 3 años se declaró como una cuenta incobrable por el Municipio.

El castigo que se dictaminó entonces un insulto a la inteligencia: una sanción de 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 46 mil pesos de multa, una vacilada para el grado de afectación a las finanzas municipales.

Y no fue más alta por las limitaciones legales porque el entonces alcalde Ricardo Sheffield vaya que le traía ganas al exfuncionario y creyó que podía significar su gran muestra de que castigaría a quienes cometieran una irregularidad, sin importar que fueran panistas.

Y justo hace 3 años, en una sesión de la comisión de Hacienda en la revisión de los conceptos de la cuenta pública, el regidor panista Federico Zermeño cuestionó en qué consistía la pérdida o deterioro de activo no circulante por 33 millones 367 mil 559 pesos.

Una funcionaria municipal le dijo que era por los gastos en el fideicomiso de Metrofinanciera, inversión perdida y adquirida en la administración de Vicente Guerrero Reynoso.

La directora de Egresos comentó que los títulos bursátiles de Metrofinanciera se convirtieron en acciones con pérdidas, fue en 2014 cuando aún el gobierno municipal pagaba intereses de dicha inversión.

El PAN suele disculpar este tipo de irregularidades diciendo que se puede meter el pie pero no la mano al cajón. Esta inversión se hizo hace más de 13 años cuando los Tesoreros Municipales tenían manga ancha para hacer este tipo de inversiones.

Javier González pudo llegar a ser asesor de una bancada panista mientras estaba inhabilitado porque era un cargo externo, fuera de nómina pero ahí queda para la posteridad, el doble discurso azul.

ALVAR CABEZA DE VACA: REPARTO DE CULPAS Y DEFENSA PROPIA

Más allá de los señalamientos a su crítico principal, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial José Arturo Sánchez Castellanos, lo más preocupante de lo dicho el pasado viernes en la entrevista en el noticiero En Línea por el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca fue el reconocimiento implícito del fracaso de la continuidad en la estrategia de seguridad.

Cuándo le preguntamos a Cabeza de Vaca cómo se puede concebir que en Guanajuato se haya incubado y crecido un grupo de crimen organizado (Santa Rosa de Lima) de manera paralela y simultánea a la estancia de él y de quien ya estaba ahí, el entonces procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, el funcionario simplemente dijo que así les heredaron el estado sus antecesores.

Alvar reveló que cuando llegó en 2012 al cargo, encontró testimonios y “grandes reclamos” de empresarios de la zona Laja Bajío por la venta indiscriminada de huachicol y sin ningún impedimento, en locales, cachimbas, en carreteras a la vista de las policías federal, estatal y la municipal.

Vaya cosa. Quien gobernaba el país, el estado y varios de los Municipios de la zona aludida (principalmente Celaya), era el PAN. El secretario de Seguridad del Estado, antecesor del propio Cabeza de Vaca fue el general Miguel Pizarro, unos meses después responsable de seguridad en el gobierno de Bárbara Botello en León.

“Habría que preguntar al anterior cuál era el dato que tenían. Que debió estar auspiciado por alguien, no te puedes mover con tanta impunidad. ¿Quién? Yo no lo sé. No nos cansamos de detener personas”, repuso Cabeza de Vaca cuando se le cuestionó que ha pasado en los últimos 7 años 4 meses en los que él ha estado en el cargo.

El secretario de Seguridad no dio nombres pero también dijo que en el tema de homicidios dolosos, el proceso por delincuencia organizada está fuera del ámbito de competencia estatal y que son insuficientes las acciones para evitar el lavado de dinero y el flujo de armas, factores según él, claves para llevar las cifras a la baja.

Cabeza de Vaca también muestra su inconformidad con la comparación que se hace de Guanajuato con Guanajuato mismo en su realidad de un año o de un sexenio a otro.

“Hay factores de crecimiento poblacional que van modificando el entorno”, argumenta el funcionario.

En resumen entonces, el panorama que pinta el secretario es complicado y muy difícil de remontar. Grupo por grupo delincuencial, la autoridad presume haber detenido a más de 500 personas en lo que va del sexenio. No hubo en esa entrevista un compromiso para disminuir homicidios o bajar la violencia por esos factores.

Lo que sí queda claro es que, a contrapelo de la continuidad que presumen los gobiernos del PAN en Guanajuato, de políticas económicas, atracción de inversiones, finanzas sanas y obras de infraestructura, en seguridad han resultado un fracaso.

Así como López Obrador le echa la culpa a la guerra de Felipe Calderón, Cabeza de Vaca ubica en el final del sexenio de Juan Manuel Oliva, la raíz del desastre que vivimos. Y si hoy, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo apuesta por la fortaleza de las Policías Municipales que en el sexenio de Miguel Márquez se debilitaron, el cuadro de horror está completo.

No sabemos quién en concreto tiene la culpa pero los propios panistas en el gobierno no tienen escapatoria. Ellos dejaron nacer el problema y es tiempo que no pueden detenerlo.