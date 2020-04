Pólvora e infiernitos

LOS MIGRANTES Y EL COVID-19 SEGÚN JUAN HERNÁNDEZ

PARCIALES. Interesantes las cifras que presentó ayer a la Comisión del Migrante del Congreso local, el secretario Juan Hernández con la salvedad de que por el momento, todas son estimaciones o proyecciones.

ALCANCE. El dato más inquietante es la proyección de retorno de migrantes ante los efectos de la pandemia: entre 150 mil y 250 mil según dijo ayer el secretario a los diputados aunque de manera fehaciente dijo que sólo tienen acreditado el retorno de 167.

PARA EMPEZAR. Es todavía muy prematuro para establecer conclusiones porque la fase de contagios está en curso y las restricciones del gobierno de Donald Trump para trámites como la repatriación de cuerpos o de cenizas, resultan complejas.

LIMITADO. El tema más importante que es el de las cifras de muertes se reconoce como insuficiente por el propio secretario, que habla de cinco fallecimientos y 23 contagiados entre la comunidad migrante. Este dato tiene que complementarse con la información de las embajadas porque lo que se obtuvo fue a través de casas Guanajuato y grupos de migrantes.

LO QUE PUEDE SER. La caída del monto de remesas proyectada en un 20% que representa unos 700 millones de pesos con respecto a los 3 mil 286 millones será también un factor adicional a considerar en los siguientes meses sobre todo porque los empleos que se pierdan y el retorno de paisanos se reflejará a lo largo del año en el envío de recursos al estado.

CUIDADO. Y ahí es donde el gobierno quizá tenga que echar a andar un nuevo plan de apoyo porque hay comunidades guanajuatenses que dependen de lo que envían sus familiares y se encuadran en lo que la secretaría llama como: municipios de alta prioridad.

10 EN LA MIRA. Jerécuaro, San Diego de la Unión, Santiago Maravatío, Huanímaro, Manuel Doblado, Xichú, Apaseo el Alto, Tarimoro, Pueblo Nuevo y Yuriria serían los municipios que representarían un reto para el segundo semestre del año si la crisis entre nuestros migrantes se profundiza. Un expediente abierto para la autoridad a mediano plazo.

MOVILIDAD EN LA PANDEMIA: GUANAJUATO EN LA MEDIA TABLA

UNA MÁS. Entre las muchas mediciones que hace el gobierno federal en estos tiempos de pandemia está el de la movilidad de las personas a través del registro que dejan los ciudadanos en el uso de sus teléfonos móviles con dos aplicaciones: Google y Twitter.

MÁS O MENOS. Ayer, el gobierno federal presentó en la tradicional rueda de prensa de las 7 de la tarde el informe por estados que permite ver el registro general de cada plataforma y que nos muestra que Guanajuato está en el promedio general rondando el 50% de disminución de movilidad en ambos casos.

ALTAS Y BAJAS. La última medición de los usuarios de Google se hizo el 18 de abril y mostró una disminución de la movilidad ubicada entre el 45 y el 50%. El pico más alto de la disminución (en otras palabras) cuando más ciudadanos cumplieron con el “Quédate en Casa” fue entre el 4 y el 11 de abril, la semana santa cuando superó el 60% pero la movilidad regresó paulatinamente.

LO MEJOR. El dato de usuarios de Twitter es el más fresco pues es del 26 de abril que muestra una mayor estabilidad de la movilidad a la baja por encima del 50% que se ha mantenido durante el último mes.

LO ADVERSO. En la comparación con el vecino estado de Jalisco, este último tiene un mejor registro del “Quédate en casa” pues en ninguno de las dos plataformas ha bajado del 50% y en los últimos días muestra una tendencia cada vez más satisfactoria.

LOS CONTRASTES. Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo también muestran según estas mediciones, disminuciones notables de movilidad superiores a las de nuestra entidad. En contraparte, Guanajuato está mejor que entidades como Durango, Hidalgo, México, Morelos, Querétaro y Zacatecas.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer el alcalde de León Héctor López Santillana se reunió con el consejo ciudadano de Economía y mostró avances de la entrega de apoyos municipales a empresas. Hasta ahoya ya se entregaron 30 millones de pesos que han beneficiado a 869 empresas de 945 que habían solicitado créditos. Es decir, 76 no justificaron que lo necesitaban.

Las empresas apoyadas representan poco más de 23 mil empleos. Como es lógico, el sector que “rifa” en la recepción de créditos es el calzado con el 46% y le sigue el de la construcción con el 13%.

Por cierto, ahora que fue nota importante y polémica la gestión del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que dispondrá de créditos para empresas mexicanas, no falta quienes pidan en Guanajuato que las locales también exploren esa alternativa y no estén sólo esperanzadas a ver qué les ofrece el gobierno.

Dicen los que saben que grandes empresas pueden acceder a créditos que les den liquidez y sirva para jalar a empresas pequeñas. En suma: que no siempre apuesten a la ubre del gobierno, para decirlo de manera más llana.

GARCÍA MURGUÍA: EL QUE LAS PUEDE TODAS

“Lo que puedo tener, lo tengo; y lo que he logrado hacer, lo he hecho. ¿Por qué no mejor se preocupan por decir que hemos cambiado los sistemas, que hemos mejorado e innovado aquí en León y en el estado de Guanajuato? No que si tengo un permiso de más… eso que lo diga Juan Carlos (Martínez)”.

Así respondía el empresario Fernando García Murguía en una entrevista a mi compañero Damián Godoy, hace tres años, luego de un reportaje que recopilaba con documentos y testimonios su perfil como uno de los empresarios más poderosos e influyentes del sector transporte en Guanajuato.

Un empresario de grandes alcances y siempre cercano al poder azul como quedó corroborado hace exactamente cinco años cuando aparecía como el ariete de uno de los pocos golpes mediáticos que dio el ahora alcalde Héctor López Santillana en su primera campaña por la presidencia municipal.

“Yo no soy autoridad, no me corresponde negociar, solo estoy poniendo al servicio de la ciudad las relaciones que tengo con los actores que puedan estar; entonces hablé con el alcalde, con el secretario de gobierno, hablé con Fernando, únicamente con el propósito de facilitar el acercamiento y que ya ellos hagan la labor de gobierno que les corresponde”, expresó.

En 2015, López Santillana se reunía en privado con García Murguía para platicar sobre el distribuidor vial cuya primera etapa está inconclusa pues un predio del empresario no ha sido liberado para poder continuar con la obra.

Poco más de una hora después, al término de la reunión, López Santillana presumió en su cuenta de Twitter la reunión:

“(La reunión) se da justamente ante el inminente riesgo de perder el recurso que permita la conclusión, si no hubiera este riesgo pues probablemente no se hubiera dado la reunión, esperaríamos a que se dilucidara la contienda electoral (…) de perderse el recurso, se estaría provocando un daño serio a la ciudad”, declaró el panista en entrevista.

López Santillana lograba al final lo que quería. Encender las pasiones en el gobierno barbarista y vender la percepción de que fue quien destrabó el tema.

El empresario luego le siguió ganando juicios a la autoridad y objetando proyectos como el paso del Unebús por la zona urbana de León. Un empresario afortunado y consentido.

LA CONSULTA INDÍGENA Y LA LEY ELECTORAL; LOS DEDOS EN LA PUERTA

Mire lo que son las cosas, tanto que se ha hablado del tiempo perentorio para aprobar la reforma electoral que operará en Guanajuato en el proceso 2021 para que al final, la pandemia por Covid-19 esté impactando uno de los grandes pendientes que por angas o mangas, se dejó hasta el final; la consulta en comunidades indígenas.

A finales de marzo pasado, se llevó a cabo una reunión de la comisión de Asuntos Electorales que preside la priista Celeste Gómez Fragoso.

Esa reunión tenía como fin conocer los parámetros de un proceso de consulta libre, previa e informada a pueblos y comunidades indígenas en la entidad, apegada a la ley y conocer su visión sobre las medidas legislativas que se requieren para garantizar un ejercicio efectivo y real de los derechos político – electorales de los pueblos indígenas en la entidad.

En ese momento todavía no se sabían los alcances de la pandemia y las restricciones sanitarias que habría en el Estado. El problema es que, como es lógico, la consulta supone movilización de persona y por ende de las comunidades indígenas que hay en el estado.

Y esto, choca en automático con la jornada de sana distancia. Ayer el IEEG acusó recibo de la solicitud del Congreso para diseñar un método que cumpla con el perfil legal de las consultas pero que además garantice la sana distancia.

En aquella reunión de finales de marzo, el diputado panista Armando Rangel recordó que en la preparación de la consulta se deberán cuidar los aspectos que propiciaron que en Hidalgo se vetara la ley a partir de una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia.

Su compañera Libia García Muñoz Ledo dijo que era importante tener el acompañamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) cuyo titular Adolfo López Plascencia comentó que en principio, el proceso de preparación de la consulta se llevaría de tres a cuatro meses.

Y todo esto tuvo su origen en una resolución del Tribunal Estatal Electoral para que desde los lineamientos del IEEG se garantice el acceso efectivo de los pueblos, comunidades e individuos indígenas, tras un juicio ciudadano que promovió Hipólito Arriaga Pote, en su carácter de gobernador nacional indígena y representante de las 62 lenguas maternas. Eso ocurrió a finales de 2018.

Hoy estamos a un mes de que deba estar aprobada la ley en el Congreso y publicada en el Periódico Oficial del Estado. Un mes para elaborar una consulta que esté a tiempo, cumpla con la ley, esté blindada ante impugnaciones y se encuadre en la Fase 3 de la pandemia. Casi nada.