Pólvora e infiernitos

EL SEGUNDO DEBATE: ¿FUNCIONARÁ BLINDAJE ANTI-ATAQUES?

LISTO. El debate de este lunes que promueven la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial será un buen desafío para los candidatos pero no tanto para medir su capacidad de respuesta ante los ataques de sus adversarios sino sus propias habilidades ante cuestionamientos de representantes de la sociedad.

APUESTA. En efecto, contrario a lo que pueda pensarse, los jerarcas empresariales quieren reducir al mínimo la posibilidad de ataques entre los propios aspirantes por lo que, de entrada, el formato podría no ser tan perjudicial para el candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente.

LA LÍNEA. El formato que incluye preguntas de los representantes de la sociedad como estudiantes y empresarios con posibilidad de réplica y contrarréplica de los aspirantes, centra el protagonismo en las respuestas de los candidatos pero estos tendrán un limitado margen de maniobra para aprovechar el tiempo para embestir a sus adversarios.

LES HABLAN. Desde luego, los candidatos siempre tendrán la última palabra y la decisión de utilizar su tiempo de la manera que crean conveniente. Pero si traen algún misil verbal o algo preparado, tendrán que elegir un momento propicio en el que no dejen en el aire ningún cuestionamiento del auditorio en el salón, del público que ve el debate o de los usuarios de redes sociales.

RETO. Esa es la diferencia sustancial con el formato del segundo debate presidencial. Menor margen para la improvisación.

TRAS BAMBALINAS. Quizá por ello, quienes plantearon más dudas en torno al formato fueron los estrategas de Ricardo Sheffield y no los de Diego Sinhué. Aquél, hay que recordar ha tenido algunos roces con representantes del sector empresarial leonés y quiso cerciorarse de que no lo pondrían en predicamento con algún interlocutor incómodo.

FACTORES. Dos puntos adicionales: uno, el de las preguntas que Coparmex sometió a votación en redes sociales y que tienen que ver con posturas sobre la declaración 3 de 3 de familiares de los aspirantes o el candidato por el que votarían en caso de que no ganaran la elección, entre muchas otras.

Coparmex escogerá las más votadas sin que los candidatos sepan cuáles son.

DUDAS. Y la otra, la posibilidad de que los internautas puedan votar por quién a su juicio haya ganado el debate. Un ejercicio interesante, aunque entraña sus riesgos. No se debe olvidar que así como en los mítines, también en el ámbito cibernético se puede dar el acarreo de votantes. Habrá que ver.

DIEGO SINHUÉ: DESPUÉS DEL PÁNICO ESCÉNICO

REVANCHA. Desde luego, como puntero en las encuestas, esencialmente va a que no le metan goles y a salir lo menos raspado posible de esta cita. Después del pánico escénico de sus primeras tres intervenciones del primer debate, hoy tendrá que ser más consistente para comenzar a dar señales de que el delfín del gobernador ha avanzado, que tiene tablas para el cargo, que no se arruga ante la adversidad pero sobre todo, que le acompaña un discurso sólido para resolver el problema más apremiante de Guanajuato: la inseguridad.

DREAM TEAM. Diego Sinhué Rodríguez, rodeado y arropado por figuras de experiencia como Carlos Medina y Luis Felipe Bravo, necesita comenzar a dar el salto de calidad del político joven al que tiene la visión del futuro para el estado. No se ve aún el deslinde en torno a Miguel Márquez en ningún tema.

RICARDO SHEFFIELD: MENOS ESTRIDENCIA, MÁS EFICACIA

LÍMITES. No todo en la política son bravuconadas del candidato opositor y eso lo debe entender Ricardo Sheffield. Y menos si vuelve a redundar en un señalamiento que ya ha explotado en dos momentos: los parientes en el poder de la familia Rodríguez Vallejo.

ADVERSIDADES. Hoy, el formato limita al Sheffield combativo y exige al Ricardo con propuestas y que se debe mostrar con convicción ante las preguntas del auditorio de los invitados.

RECUENTO. Al igual que Diego, Sheffield tuvo que sobreponerse a un arranque titubeante en el primer evento. Lo hizo y al final, logró enderezar la nave para lanzar algunos ataques aunque de un tema ya conocido.

MESURA. En este segundo debate, el exalcalde de León está obligado a sorprender en la propuesta y en la ofensiva. En la propuesta porque debe ser más imaginativo y en la ofensiva, más creativo. Lo peor que le podría pasar es verse sólo atacando y que su embestidas sean tan previsibles como ineficaces

GERARDO SÁNCHEZ: LIMITACIONES LATENTES

LE ECHÓ GANAS. Difícil pedirle más a quien ha dado muestras de que no da para más. Gerardo Sánchez García del PRI se preparó para el primer debate. Se puso el traje de echado para adelante, arriesgó con 2 ó 3 palabras domingueras pero se excedió en la descripción de datos que en materia de seguridad, todos conocen.

EL TERCERO. Sus habilidades discursivas son escasas a juzgar por su primera intervención. Tendría que ir con más convicción por Diego Sinhué Rodríguez pero tampoco olvidarse de Ricardo Sheffield que aparece en tercer lugar en las encuestas.

LA MIRA. Esa tendrá que ser una decisión importante de su equipo porque hoy los sondeos lo colocan detrás del expanista a quien no ha tocado ni con el pétalo de un cuestionamiento.

FELIPE CAMARENA: EL ‘PUNCH’ AUSENTE

DOMINIO INÚTIL. El de mejor desempeño en el primer debate tendría que dejarse de cosas e ir por más indecisos. En las encuestas aparece con 8 puntos porcentuales pero puede dar más, si se deja ayudar.

VENTAJAS. En el primer debate, simple y sencillamente ignoró los consejos que le dieron para la primera mitad del encuentro. Aun así, fue el que se vio más cómodo con el formato y que prácticamente no lidió con el pánico escénico de la primera vez.

TODO POR GANAR. Camarena tiene condiciones para dar más y ubicarse como una alternativa entre la estridencia de Sheffield Padilla y la falta de picante de Gerardo Sánchez. Pero da la impresión de que se conforma y que no quiere crecer más. Este es su momento.

BERTHA SOLÓRZANO: HACERSE VISIBLE

CONSERVADORA. A la candidata de Nueva Alianza Bertha Solórzano no le interesó en lo más mínimo contrastarse con el resto de sus adversarios. Todas sus intervenciones en el primer debate se trataron de una suerte de monólogo que en ningún momento se refirió a sus competidores o pretendió distinguirse de ello.

EL LIBRITO. Si sus managers creen que no necesita más posicionamiento porque con el voto duro del magisterio le basta, otra vez veremos este lunes un personaje fuera del contexto de los otros cuatro.

LA DEL ESTRIBO…

Vaya manera en la que se nos desmoronaron todos los candidatos independientes. De todos los presidenciables que había, sólo sobrevive en campaña Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’. Recién tiró la toalla Margarita Zavala. Hoy está en Guanajuato uno de los tantos que suspiraba: Armando Ríos Piter, que terminó tan gris que ahora apoya al tercer lugar en las encuestas, José Antonio Meade. ¿Y así quieren que sigamos creyendo en los sin partido?

MÁRQUEZ, EL ZAPOTILLO Y LA PALABRERÍA INSULSA

“Nosotros aquí hemos sido muy claros. Si Abengoa no puede, que se haga a un lado, si Abengoa puede a través de otra empresa, tener los recursos para concluir esta obra (acueducto El Zapotillo), adelante. Pero lo que necesitamos es certeza jurídica y certeza del inversionista del dinero. Ya no palabras. No menos de esto. Ya estuvo bueno. Es ultimátum.”

“Ultimátum”, dijo Miguel Márquez. La declaración no es la que hizo hace algunos días cuando aseguró que ya estaba muy cerca la solución que pondría Conagua para reactivar la construcción del acueducto El Zapotillo.

El entrecomillado lo pronunció ¡hace un año! Cuando ya el proyecto iba al barranco de la ignominia. Miguel Márquez se ponía exigente y aparentemente rudo con el gobierno federal. Una postura que ya para entonces era tardía.

Pero imagínese, a un año de distancia, apenas hace unos días, ooootra vez el gobernador nos dice que “ya mero” que ahora sí Conagua nos dirá en unos días cuál será el destino de ese proyecto y que no se preocupen. Que antes de que se vaya él dejará la certeza de lo que ocurrirá con el proyecto.

Aquél día, el mandatario estatal confiaba en que haría su parte para que el proyecto avance y se concluya lo más rápido posible aunque no garantizaba que este proyecto quedará listo antes de que terminara el sexenio.

Y mire lo que son las cosas, todavía en el PAN, el entonces diputado federal en funciones, Ricardo Sheffield, opinaba que el gobierno se había tardado en endurecer su postura sobre el tema.

El ahora candidato de Morena a la gubernatura decía que a ese ritmo el agua de El Zapotillo llegaría a León en 2020 o en 2021 y no en 2018 como fue el compromiso.

“Suena curioso porque Abengoa ya resolvió su problema, no tenía dinero, ya consiguió quién se lo diera, entonces, ahora sí que ya lo ves armado pues puedes presionar, pero la verdad lo que ha faltado es eso, presión, pero ya en muchos momentos previos al que hoy vivimos”.

A un año de distancia, Miguel Márquez sigue dorando la píldora de algo que nunca estuvo en sus manos.

LÓPEZ SANTILLANA: PROPUESTAS Y COMPROMISOS INCUMPLIDOS

Es tal la zona de confort que cree disfrutar hoy el candidato a la reelección en León, Héctor López Santillana, que más que responder a promesas cumplidas en su primer trienio, presume las que hace para lo que sería su segundo.

Y no está mal esa parafernalia de campaña trazada por los estrategas del alcalde con licencia.

Hacer un recuento del primer mes de campaña en el número de propuestas planteadas y compararlas con el resto de sus adversarios es un lance pocas veces visto en un puntero en las encuestas.

En sí mismo es un reto para sus oponentes que parecen más disputar un segundo lugar muy lejano del líder que la posibilidad de alcanzarlo.

Pero para sus electores sería mucho más útil que antes de presumir eso, el edil con licencia recordara cuántas de las que hizo hace tres años se han cumplido y en qué proporción. O si de plano hay algunas que van al archivo muerto.

López Santillana cree haber tomado el modo y el ritmo de la campaña con el planteamiento de una propuesta diaria. Con ella, salva la atención mediática que combina con alguna otra actividad, siempre blindada de cualquier riesgo.

Va de nuevo: al candidato panista lo llevan por lo barrido de la ciudad; por las zonas en donde creen que está fuerte. Evitan que transite por aquellos donde hay riesgo de que sea increpado.

No ha habido hasta el momento un encuentro con algún grupo ya no digamos hostil sino que pueda poner en guardia al primer edil leonés. Salvo la firma de las propuestas en la Ibero y un encuentro privado con preparatorianos del Lux, no hay en la agenda de López Santillana encuentros con jóvenes de universidades. Han quedado proscritos de su día a día, cualquier encuentro con lo inesperado o con el azar.

Por eso, presumir que es el ‘candidato de las propuestas’ es sólo un lugar común. Los electores esperan al candidato de la palabra cumplida. Meticuloso, su equipo de campaña escudriñó en las hemerotecas para encontrar lo que habían dicho sus adversarios. Ayer, Sergio Contreras, del Partido Verde hizo lo propio para hablar de las propuestas que, según él, le habían pirateado los panistas.

Cada quien su guerrita de campaña cuando en los hechos, lo que verdaderamente importa es lo que ya hizo el que quiere volver. Esa es la medida real para saber si lo que ahora promete tiene sustento en el pasado reciente.