Pólvora e infiernitos

JUAN CARLOS MUÑOZ: JUGUETE CARO

TERNURA. Más allá de la ingenua petición de la regidora del PRI en León Vanessa Montes de Oca que votó a favor de la integración del diputado federal panista con licencia Juan Carlos Muñoz Márquez al patronato de la Feria con la condición de que no lo use como plataforma para buscar la alcaldía de esta ciudad, está un condicionamiento de quienes mandan en el PAN.

SI, PERO… Muñoz Márquez es uno más de los nombramientos aprobados ayer por el Ayuntamiento de esta ciudad para el Patronato de la Feria, de los consejos considerados, joya de la corona en León.

ENTRE TELONES. Pero en la “real politik” todos saben que su arribo tiene un manto protector especial y una plataforma de lujo. Nunca antes un diputado en funciones ni representante popular de cualquier nivel llegó a un consejo ciudadano y menos a presidirlo.

QUE NADIE DUDE. El llamado “Castor” todavía no es presidente del Patronato de la Feria pero lo será en unos días más cuando sesione el consejo. Eso está pactado, acordado y escrito en piedra.

INFRUCTUOSO. Y con ese argumento, el Consejo Coordinador Empresarial leonés que tiene la mayoría de los asientos formales en el Patronato lo vetó hace algunas semanas en un hecho, también inédito.

LA REALIDAD. José Arturo Sánchez Castellanos sabía que el veto en lugar de debilitarlo, lo fortalecería más. Juan Carlos Muñoz sabía desde que solicitó licencia a su cargo en San Lázaro hace más de un mes que ese asiento estaba reservadi para él. Son los caminos intrincados de la participación ciudadana en León.

EN PLATA. Lo que se sabe es que no le pavimentaron el camino a la Feria de León como antesala de una potencial candidatura panista a alcalde en esta ciudad a Muñoz Márquez. Al contrario; le avisaron que no va para allá. Que ni sueñe.

QUÉ TANTO ES TANTITO. Pero los caminos de la grilla sucesoria en el PAN son impredecibles. Falta mucho para las definiciones de 2021. Borren a Muñoz Márquez de la lista. El descarte no tiene ninguna por ahora mayor trascendencia.

DIEGO SINHUE: FIN DE SEMANA, ZAPOTILLO Y GUARDIA NACIONAL

AGENDA. Inusual e intenso fin de semana tendrá el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en 2 temas torales para el estado: el abasto de agua potable en León y la forma en la que operará la Guardia Nacional.

VECINO. Mañana en Lagos de Moreno, sostendrá una reunión con su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro que pretende ser, ante todo, un mensaje político de certidumbre y entendimiento con destinatario concreto; el presidente Andrés Manuel López Obrador.

PLANCHADO. Previamente hubo ya reunión de los equipos técnicos el pasado miércoles en Guadalajara. Bueno, no solo los técnicos. Por Guanajuato acudieron el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres y el alcalde Héctor López Santillana a quien subieron de última hora.

DOS FUEGOS. Ese día, el edil leonés vaya que desquitó el sueldo porque en León tenía la operación del nombramiento del secretario de Seguridad Mario Bravo que enfrentaba inconformidades por las formas, de tirios y troyanos y allá, sus aportaciones para relanzar el Zapotillo.

TALACHA HIDRÁULICA. El punto es que con el trabajo previo del miércoles, mañana habrá novedades pero sobre todo en temas intangibles. Ya sabe usted, abrazos no trancazos. Amor, paz y entendimiento. Más para la foto. Ya vendrá el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque, paradójicamente aunque no es poco avanzar en el entendimiento con Jalisco, aun no se llegará al punto práctico para saber cómo se va a financiar y cuando se reinician las obras del acueducto El Zapotillo.

SEGURIDAD. Al día, siguiente, en el Campo Marte en la ciudad de México, será la presentación oficial de la estrategia de la Guardia Nacional y ahí se sabrá cuándo y cómo llegarán los integrantes de la Guardia a Guanajuato.

CUENTAS CLARAS. Entre otras cosas, si lo urgente que es desplegar tropas en la frontera sur para atender los requerimientos del presidente norteamericano Donald Trump afectará lo importante que es la presencia de los efectivos en los estados.

LA DEL ESTRIBO…

Entre las caras largas y los gestos adustos de varios miembros del cabildo azul a quienes no les gustó la forma en que se operó el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Mario Bravo y los cuestionamientos duros de regidores de oposición a temas como la instalación de la comisión Mixta Tarifaria que proyecta incremento a la tarifa de transporte, el alcalde de León Héctor López Santillana tuvo ayer un amanecer para el olvido.

Anoche, el alcalde de León, durmió con la esperanza de que quien debe ser su operador político, Felipe de Jesús López Gómez, se ponga las pilas y desactive bombas, bombitas y bombazos antes de que le truenen a él.

GURAIEB, HAY DE OBSESIONES A OBSESIONES

No hay ninguna duda de que el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb Ranth fue un liderazgo empresarial de una sola pieza. Directo, frontal y sin concesiones frente al poder.

Y una de esas demostraciones la dio hace 3 años cuando despotricó contra el gasto en espectaculares del entonces senador panista Fernando Torres Graciano para su informe de labores.

En un comunicado de apenas 11 líneas el entonces presidente del CCE leonés hablaba de un “sinnúmero de puntos de la ciudad” donde se habían colocado espectaculares y le pedía a Torres Graciano, clarificar el número de anuncios contratados y el costo que pagó para cada uno de ellos.

“¿Esta práctica con este nivel de ‘inversión’ es válida y está permitida para cualquier legislador?”, cuestionaba Guraieb Ranth.

Torres Graciano le respondió: le dijo que eran100 mil pesos los que disponía para su informe y que “lo demás incluía apoyos en especie, de particulares, que incluso nos prestaron los espacios sin costo alguno –desde espectaculares hasta las bardas de sus casas-, y con quienes tengo relación personal. Aclaro que ninguno de ellos tiene conflicto de interés porque no tienen ningún tipo de relación contractual con el sector público”.

“El contexto y los momentos que vivimos, la ciudadanía está cansada de este tipo de prácticas. De tanto gasto injustificado y más cuando sabemos que esto va dirigido a una campaña político electoral”.

De esas batallas que en solitario emprendía Guraieb quien mantuvo una relación fría con el poder panista. Muy distinta a la intensa, pasional pero también muy redituable que hoy tiene Sánchez Castellanos con el poder azul.

El actual líder del CCE leonés puede vetar a un político como Juan Carlos Muñoz y seguir siendo contrapeso de respeto para los gobernantes en la validación de funcionarios.

MARIO BRAVO: DESAFIOS Y FANTASMAS

En materia de seguridad en León hay urgencias y proyectos de largo alcance que no han cuajado y que serán todo un reto para el nuevo titular Mario Bravo Arrona.

El reto mayor: comprobar si la apuesta por un personaje de adentro de la corporación, que se curtió desde abajo como policía y conoce las virtudes y defectos de la tropa y que también lo conocen a él, puede ser la solución para regresar a León a los estándares de seguridad que lo tivieron en décadas anteriores entre las metrópolis más seguras.

Pero también y es un tema de fondo, la designación de Mario Bravo es la expresión del fracaso de la cantaleta de los gobiernos del PAN en el sentido de que alinear los astros es suficiente para garantizar entendimiento y buenos resultados en León.

Si en algo estuvieron muele y muele los panistas durante el trienio de Bárbara Botello en León fue en que el estilo beligerante y de confrontación de la abogada leonesa fue uno de los factores que deterioraron la seguridad en esta ciudad.

Han pasado casi 4 años de que regresaron al poder y los resultados siguen siendo paupérrimos. Pero no solo ello, hay otras evidencias de que PAN en el gobierno estatal y PAN en el gobierno leonés, no significan sintonía en automático.

En los últimos 10 días a partir de la renuncia de Luis Enrique Ramírez Saldaña, pudimos atestiguar decenas de microhistorias que nos llevan a la misma conclusión.

Los cotos de poder que se han cultivado en la seguridad en el Estado combinados con los usos y costumbres en el PAN para llevar a cuates y amigos a la nómina, las recompensas que hay que darle en la burocracia a los exadversarios internos y la capacidad de cooptación del crimen organizado que han hecho caer a más de 3 en la corporación han hecho crisis en León.

Es un mito genial que la alineación de astros azules sea siquiera la mitad de la receta del éxito en León.

Héctor López no ha sido ni es un gobernante que tome por los cuernos y opere directamente temas de seguridad y combate al crimen. Diego Sinhue, sí. El alcalde de León no parece tener más remedio. Demasiado tarde para resistir. Hay que colaborar.

Mario Bravo llega a operar un modelo de seguridad en marcha que para algunos está sobrevalorado pero que Bernardo León ha podido vender bien en el empoderado sector empresarial (Sánchez Castellanos y René Solano) que ya demostró el miércoles como testigo y validador VIP del nuevo secretario que sus chicharrones truenan mejor que nunca.

Por lo demás, el nuevo secretario de Seguridad tiene que explotar sus habilidades y operar en tierra. Él no tiene las virtudes del “bien comunicar” de Ramírez Saldaña. Al contrario, entre menos hable, mejor. A dar resultados que su éxito o fracaso será también del que lo encumbró, el gobernador Diego Sinhue.