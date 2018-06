Pólvora e infiernitos

LOS CIERRES, LOS CONTRASTES Y LOS MENSAJES FINALES

A LA BÁSCULA. El perfil y el peso de los eventos de cada candidato a la gubernatura dejan claro el estado de cosas en Guanajuato en el cierre de las campañas.

CONTEXTO. Pudo haber mil y una razones logísticas para que Ricardo Anaya Cortés decidiera hacer su cierre en Guanajuato pero no cabe duda que no es ninguna casualidad que ese cierre de cierres se haya concretado en este bastión blanquiazul que seguramente Ricardo Anaya, quisiera reproducir en varias entidades más.

EL APARATO. Porque en Guanajuato el PAN es el partido en el gobierno y del gobierno. Lo aceitado de su estructura se mostró ayer. El discurso del candidato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo era el de un aspirante que asume que es un trámite la elección dominical y que el reto mayor es darle ese millón 400 mil votos a su candidato presidencial.

TIMING. Un Diego Sinhué que incluso ya reparte nombramientos, el primero de ellos para Carlos Medina Plascencia, quien se jacta de decir que no busca chambas aunque el cargo honorífico que ayer le dio, vale mucho: consejero del nuevo Instituto de Planeación Guanajuato (Iplaneg).

DEFINICIONES. Un Consejo que tendrá un nuevo enfoque de participación ciudadana porque ya no será sólo consultiva sino con poder de decisión.

PASO CON HUARACHE. Mucho ojo con eso. Nunca Carlos Medina llega como alguien del montón a las misiones que le dan o que asume en política. Ayer le acompañaba en la mesa su viejo amigo y compañero de batalla, Carlos Arce. NO OLVIDEN. Nomás hay que recordar la desconocida que un día le dio Javier Hinojosa a Miguel Márquez porque los consejeros del Iplaneg resultaron de adorno. En fin, para eso dio el último día de campaña de Rodríguez Vallejo que ya empieza a dar visos de los que podrían ser los nuevos factótums.

EN LA OTRA ESQUINA. Y es sintomático que los rivales de Rodríguez Vallejo cerraron con actos más bien fríos y distantes del centro neurálgico de la política local.

AL SHOW. Ricardo Sheffield Padilla canceló su participación en el reparto de volantes en un crucero ubicado justo frente al hotel en el que los panistas hacían su rueda de prensa final. El exalcalde leonés prefirió ir al Estadio Azteca a formar parte del AMLOFest.

DISCRETO. Gerardo Sánchez, mientras tanto, cerró su campaña en Pénjamo con un evento discreto si se toma en cuenta el enfoque estatal aunque por la mañana, estuvo fugazmente en León para presenciar el papelón del ‘Tri’ ante Suecia.

MÁS DISCRETO. Felipe Camarena del Verde, mientras tanto, se alejó más del centro político guanajuatense con un acto en Jerécuaro. Sin duda, empeñoso el exprocurador de Justicia, con un desempeño más que digno en campaña aunque quizá no le dé para dejar el cuarto lugar. Sus estrategas apuestan a que sí. Vamos a ver.

LA DEL ESTRIBO…

Casi inadvertido pasó un pequeño incidente ayer por las calles de León. El candidato a diputado federal por Morena, Ricardo Gómez Escalante, quien ayer iba a bordo de su vehículo cuando se dio cuenta que lo seguía una patrulla de la Policía leonesa.

En un centro comercial bajó de su vehículo para preguntar el motivo pues iba acompañado de tres hombres que se identificaban como sus escoltas que dijeron ser elementos de la Policía Federal.

Al final, estos elementos pudieron acreditar su pertenencia a esa Policía y la portación de armas de fuego.

LA INSEGURIDAD: EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA

La debacle en materia de seguridad que muestra nuestra entidad tiene muchas caras y no es de hace unos días.

Hace exactamente ocho años, el ahora candidato a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield Padilla, despedía a la mayor María Guadalupe Anguiano como secretaria de Seguridad con lo que terminaba en ocho meses el experimento de colocar a una mujer forjada en la milicia como titular del área: la mayor María Guadalupe Anguiano.

Hace tres años, en las postrimerías del trienio de Bárbara Botello en León, ya con Octavio Villasana Delfín como interino, se registraba en León una marcha que no convocaba a más de 200 personas por las calles de León.

El malestar de la población leonesa era evidente tras el incumplimiento de Bárbara Botello de su compromiso de mejorar la seguridad.

Un año después, en León se registraba la que hasta ese momento era la peor racha de homicidios dolosos en una semana: 15 asesinatos en 7 días, algo nunca antes visto. Ya era el trienio de Héctor López Santillana.

A regañadientes y más forzado por las circunstancias que por voluntad propia el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, decía en Celaya que la gran mayoría de los homicidios tienen que ver con la distribución de drogas.

A dos años de distancia, las cosas no han cambiado mucho. El PAN-Gobierno sostenía hace tres años que tras ver la desastrosa relación que tuvieron la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y el gobernador Miguel Márquez durante el trienio anterior, que finalmente se tradujo en la nula colaboración entre las instancias de seguridad, la gran esperanza de que mejorara el estado de cosas en León, se fundaba en un argumento sólido: la alineación de los astros partidistas.

Que el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez tuvieran una empatía total y que aquel no tuviera reparo en someterse a los designios y sugerencias del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, para conformar su equipo de seguridad era una señal clara de voluntad política.

Sheffield ha presumido ya como candidato de Morena que 2010 ha sido el año más seguro de León en la última década lo cual es toda una ironía. Botello no tiene cómo defender el deterioro de la inseguridad en su trienio y López Santillana menos tiene manera de decirnos que cumplió con su objetivo de defender la seguridad de los leoneses como la de su familia. El fracaso es absoluto de todos. Del neomorenista, de la priista y del panismo.

LA DISPUTA POR EL PAN: MÁRQUEZ CON ANAYA Y LOS GOBERNADORES DEL ‘BRONX’

Todavía no se libra la batalla del primero de julio y en el PAN ya iniciaron las hostilidades para ver quién se va a quedar con el blanquiazul una vez que transcurra el proceso electoral.

Siete de los 12 mandatarios estatales que tiene el blanquiazul en el país firmaron un desplegado que apareció en periódicos de circulación nacional ayer mediante el cual, entre otras cosas ofrecen colaboración al nuevo gobierno electo.

Lo llamativo no es sólo quienes lo firman sino quienes no estampan su rúbrica. Es de destacar lo que dice ese desplegado pero también lo que no dice.

Y mucho ojo, para efectos de la grilla local, el dato más sobresaliente es que el gobernador Miguel Márquez está entre los cinco que no lo firmaron. Un dato que, por supuesto, cobra especial relevancia cuando ya se especula que el todavía inquilino de Palacio no se irá a cuidar vacas a su rancho sino que suena como uno de los prospectos para la dirigencia nacional blanquiazul.

El tono del desplegado marca una distancia frente al candidato presidencial Ricardo Anaya porque ni siquiera lo mencionan y, al contrario, habla así en abstracto, de su ofrecimiento “al nuevo gobierno electo”.

“El nuevo gobierno electo encontrará en la asamblea de Gobernadores de Acción Nacional un grupo dispuesto a colaborar permanentemente por el bien del país”.

El desplegado lo signan los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Durango, José Rosas Aispuro Torres; de Puebla, José Antonio Gali Fayad; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

No estamparon su firma además de Márquez, Francisco Vega de Baja California, Miguel Ángel Yunes de Veracruz, Francisco Echevarría de Nayarit y Javier Corral de Chihuahua.

Una división que comienza a dar pistas de lo que puede ocurrir con Acción Nacional si se consuma la derrota en la contienda presidencial del próximo domingo.

La autodenominada asamblea de gobernadores de Acción Nacional desde ya puede considerarse como el bloque antianayista que tiene como misión más importante, evitar que el candidato presidencial mantenga el control del blanquiazul tras el resultado del domingo, que ellos esperan, adverso.

El expanista Javier Lozano, empedernido crítico de Anaya, tuiteó que ese desplegado da como un hecho la derrota del PAN en las elecciones dominicales y que es un mensaje para que el candidato sepa que hay quien le dispute el control del partido.

Y los que no están con ese bloque asumen que se trata de un frente filo-priista en el que se aglutinan algunos de los que ganaron elecciones en 2016. Ahí puede cobrar mayor sentido que Márquez sí haya decidido ayer tomarse la foto con Anaya previo al mitin de cierre de ayer aunque no estuviera en el evento (aunque sí su esposa Maru Carreño).

Ese es un apunte que retomaremos el 2 de julio ya con el resultado: el refrendo de la alianza Márquez-Anaya con Guanajuato como catapulta para el binomio. Objetivo: controlar el PAN. Es la pelea que se viene.