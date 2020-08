Pólvora e infiernitos

¿DE DÓNDE SALE EL SEMÁFORO NARANJA?

LA RAZÓN. El pasado jueves un día antes, de que el gobierno estatal diera a conocer que sin cambio de color del semáforo, se autorizaba una mayor apertura de actividades, sesionó el Consejo de Salubridad General para presentar el razonamiento y justificación de esa decisión.

CON LOS DEDOS EN LA PUERTA. Una decisión que resulta polémica porque la autoridad mantiene el llamado a no salir de no ser necesario y al mismo tiempo autoriza la realización de eventos sociales con una capacidad limitada que, difícilmente podrá controlar.

SUSTENTO. Pero aunque la decisión entró con calzador, forzada por la presión de sectores económicos, hubo un documento de justificación para esa mayor apertura del cual aquí le damos algunos datos.

LAS CORRECCIONES. Para empezar, todo está soportado por el hasta hace unas semanas vilipendiado semáforo federal que le permite al estado avanzar en la mayor movilidad aunque con algunos ajustes aprobados por la Conago el pasado 18 de agosto que tiene 10 indicadores.

A LA BAJA. Guanajuato tenía un porcentaje de positividad de 48% hasta la mitad de la semana anterior y la tendencia de casos estaba en -.2 y la tendencia de casos hospitalizados en -.15%

PROYECCIONES. En el tema de la reactivación económica, se calcula según los datos que ahí se dieron a conocer que entre el 24 y el 30 de agosto se activarían casi 180 mil empleos con lo que ya está en acción un 70% del PIB en la entidad.

CIFRAS EN EL PAPEL Y LA CRUDA REALIDAD

LOS 5. Ahí también se dio a conocer el top de los municipios más aplicados en el registro de protocolos de apertura de empresas: León, Irapuato, Celaya, Comonfort y Abasolo. El primero con más de 600 y los últimos con poco menos de 200.

BALANCE. Más de 4 mil empresas han registrado en plataforma sus protocolos de reactivación aunque solo la mitad lo han hecho de manera adecuada.

VIGILANCIA. Las autoridades sanitarias han hecho en 80 días, desde el primero de junio, más de 3 mil visitas de verificación a empresas, la inmensa mayoría de ellas a restaurantes. No hay mucha información en torno a las empresas que han resultado con alguna sanción, solo se sabe que son menos del 10% de las visitadas, aunque la mitad de ellas ya fueron levantadas porque se hicieron las correcciones solicitadas.

DICHOS. El punto a revisar aquí es la consistencia del discurso oficial y el semáforo que se ha decretado, con la realidad. Alguna vez, el secretario de Salud dijo cuando el semáforo estaba aún en rojo que la población parecía estar en verde.

HECHOS. Y conforme se dé una mayor apertura, la movilidad será mayor porque la población y los dueños de negocios suelen avanzar más de lo permitido. No hay policías e inspectores para cada infractor.

DUDAS. ¿Quién vigilará por ejemplo que un evento social no tenga más de 25% de la capacidad de un recinto?

DATOS. Aunque la tasa de letalidad sigue siendo una de las más bajas, hasta ayer, el estado no podía bajar en la misma proporción de contagios, los fallecimientos por Covid. Sigue habiendo días con más de 30 como ayer.

RETANO AL DESTINO. Al final, la tendencia seguirá siendo a una mayor apertura de actividades en el entendido de que la vacuna está por lo menos a un año de distancia. La economía reventaría sí se mantiene el confinamiento y las restricciones.

PUNTO PARA LA ECONOMIA. En ese tenor, con un gobierno menos restrictivo, la plegaria será para que en los meses siguientes no haya un rebrote importante que ponga al gobierno estatal contra la pared y a tomar medidas extremas.

LA DEL ESTRIBO…

Y a propósito de reaperturas y restricciones, el gobierno de San Miguel de Allende ya solicita a propietarios de negocios relacionados con el turismo generar un código QR para sus clientes.

Este código les será requerido para justificar su entrada al Municipio. Ayer se aprobó esta medida en el Ayuntamiento.

La prueba de fuego para San Miguel de Allende que presume una tasa baja de contagio, será la reapertura para la realización de bodas con límite de invitados en el entendido de que la mayoría de ellos serán foráneos.

Según sean recintos abiertos o cerrados, no se permitirán más de 150 personas después del 17 de septiembre.

EUGENIO MARTÍNEZ: DEL VERDE A PROSPECTO DE LA 4T EN LEÓN

Hace exactamente cuatro años, Eugenio Martínez Vega renunciaba públicamente al partido Verde, partido en el que militó durante 16 años y que lo llevó a ser, dirigente del comité municipal, regidor, candidato a la alcaldía y síndico del Ayuntamiento.

Justo unos 10 meses después de la conclusión traumática del trienio de Bárbara Botello Santibáñez con el interinato de Octavio Villasana, Martínez Vega decidía poner tierra de por medio y renunciar no solo a la militancia sino a la posibilidad de una carrera política que le hubiese permitido otros cargos.

“Encuentro la oportunidad de regresar a mi empresa, he dejado ir oportunidades empresariales por estar involucrado en temas políticos, creo yo que logré lo que me gustaba. Vi el momento justo para dejar mi militancia, y como ciudadano y como empresario me toca estar en otro lado y sentirme más libre en mis opiniones”.

Lo hacía, al mismo tiempo que su amigo, el exregidor Miguel Ángel Balderas quien también daba un paso al costado pues justamente, Eugenio le había invitado a la política.

Después de la experiencia de cogobierno que dejó casi puras amarguras a priistas y verdes en León, el partido del tucán vivió su propio cisma en Guanajuato.

Eugenio siempre tuvo la aspiración de ser candidato a alcalde de León. En 2009 compitió y le dio al tucán su mejor cosecha con un candidato propio a la alcaldía. Nunca le interesaron los puestos legislativos. Pudo ser diputado plurinominal local y no quiso. Sus pleitos con los barbaristas fueron de antología.

Pero también tuvo diferencias con Beatriz Manrique que quedaron confirmadas con la resolución y salida que se dio al tema del sistema de recolección de basura en este trienio barbarista.

Y hoy a cuatro años de distancia, adormilado todavía en la política tras bambalinas, se anida la posibilidad de que el exverde vuelva a la escena política en 2021.

Hace poco más de un año aceptó sumarse al proyecto del procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla que quiere ser el gran elector del candidato a la alcaldía de León.

No lo será Eugenio Martínez en ningún escenario según ha trascendido y no porque no tenga los merecimientos sino porque en el proyecto del expanista, es mejor garantizarle un espacio al exsíndico leonés en el próximo cabildo leonés para darle más “punch” a los contrapesos morenistas que hoy lucen muy bisoños en el Ayuntamiento que encabeza Héctor López Santillana.

Lo que son las cosas, Beatriz Manrique y Eugenio Martínez que fraguaron momentos estelares del Verde en León, distanciados en el tucán, están unidos por distintas razones y diferentes vías a la 4T. Qué se le va a hacer.

EL NUEVO CICLO ESCOLAR: CON LA MARCA DE LA INCERTIDUMBRE

Con todo y las apuestas que hacen las autoridades federales y estatales y su optimismo sobre lo que será el naciente ciclo escolar en la modalidad virtual, hay imprevistos y ajustes que tendrán que hacerse sobre la marcha para que la estrategia tenga un razonable éxito aún en aquellas escuelas, sobre todo las particulares que podrían contar con las herramientas tecnológicas más avanzadas.

Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo resultó más optimista que la propia secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, quien solicitó el apoyo de padres de familia y de toda la comunidad educativa para que nadie se quede sin escuela en el ciclo 2020-2021.

Rodríguez Vallejo dijo estar convencido de que el sistema educativo guanajuatense saldrá avante del reto que representa garantizar el acceso a todos los guanajuatenses que lo requieran y que se convertirá en uno de los mejores del país.

La excandidata a la gubernatura y actual dirigente de la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Bertha Solórzano, llamó la atención para trabajar en los contrastes que tiene Guanajuato entre quienes pueden acceder a las herramientas tecnológicas y quienes no tienen oportunidad de hacerlo.

Ese es el primer reto que tiene este y cualquier otro gobierno estatal. Que el punto de arranque sea parejo para todos los niños y eso será imposible porque en algunas zonas del estado donde ni siquiera puedan tener acceso a las transmisiones de las clases, la única alternativa serán los cuadernillos.

Mucho más sentido fue el discurso de la menor Samantha Castillo, estudiante de segundo de secundaria quien dijo que no es el escenario que los propios estudiantes hubiesen querido.

“Pido a las autoridades educativas y a las y los docentes que continuemos siendo afectivos, aunque físicamente estemos lejos del aula y que fomenten dentro de lo posible la convivencia. Me gustaría que siempre haya palabras de aliento y que todas y todos nos sintamos incluidos.”.

“Todo esto pasará y no solo seremos supervivientes de esta pandemia sino mejores personas, empáticas y solidarias”.

Ojalá, así sea.