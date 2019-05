Pólvora e infiernitos

DIEGO SINHUE Y LOS HOMICIDIOS A LA BAJA: DESEOS Y REALIDADES

NÚMEROS. Dicen que una golondrina no hace verano. Desde hace unos días, con la avidez de un gobernante que precisa de contar buenas nuevas en un estado que ha sido golpeado por el crimen organizado como nunca durante los últimos seis años, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dice que mayo pinta para una disminución en el número de homicidios dolosos.

SI, PERO… Que en febrero fueron 330 homicidios y ahora tenemos 220 en mayo en todo el estado. La cifra es llamativa. Son 110 menos. Hablamos del 33% aunque es la comparación con uno de los meses más violentos en los últimos meses.

ESCENARIO. A Rodríguez Vallejo le urge decir que por fin comienza a ceder la cifra de homicidios dolosos. Aunque lo lógico después de una incursión como la que se ha dado en Santa Rosa de Lima es el recrudecimiento de la violencia. No se han disparado los asesinatos en la cifra global en el estado.

APUESTA. El gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado han anunciado la detención de varios personajes que ubican como claves en la organización de Santa Rosa de Lima. El “timing “ de los anuncios no parece casual.

OPTIMISMO. El discurso y el escenario da cuenta de un paulatino debilitamiento de una organización criminal que se gestó en Guanajuato. La tarea avanza, presume el gobierno estatal.

POCO A POCO. Pero hay que irnos con calma. Ya el gobernador presumió en el cierre de 2018 una disminución en los homicidios dolosos entre septiembre y noviembre, antes del inicio del operativo contra el huachicol. Luego las cifras se dispararon de manera impresionante.

A FONDO. Por eso, la insistencia. Con calma y nos amanecemos. Es evidente que al gobernador en funciones no le interesa sino que le obsesiona el combate a la inseguridad y que le urge dar un golpe tras otro.

ASEGUNES. Ya se anunció que Guanajuato será uno de los primeros estados a los que llegue la Guardia Nacional. Ahí hay una discrepancia que parece lógica entre el Estado y la Federación. El estado quiere que las fuerzas federales vigilen territorio y no labores de primer respondiente que le corresponden a las policías municipales.

LÓGICO. El municipio más preocupante es Salamanca por los índices de inseguridad que tiene en homicidios dolosos y en delitos que afectan directamente al ciudadano común.

AQUÍ. Al gobernador le preocupa la percepción por eso se montó de inmediato en la propuesta que hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial para pedir un pacto con los medios de comunicación en el diseño de lo que llama “una cobertura ética” de los hechos de violencia.

Y ALLÁ. Y por eso, ayer tras la mesa de seguridad en Irapuato, pidió consejeros ciudadanos que se preocupen por el ciudadano antes de su protagonismo o de querer dar la nota estridente en los medios de comunicación. Tampoco se puede todo en la política. Los contrapesos no solo son útiles sino indispensables.

LA DEL ESTRIBO…

Desde 2015 es el coordinador de asesores del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado. Es militante blanquiazul. Yerno del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.

Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con una maestría en Derecho Constitucional y una Especialidad en Derecho Civil y Mercantil.

Ayer, en Junta de Gobierno, el presidente de este órgano directivo, Jesús Oviedo oficializó la propuesta que será ingresada al pleno en la sesión del próximo jueves. De ahí será remitida a la comisión de Justicia para su análisis y dictamen posterior.

Que a nadie le queda ninguna duda que llegará a ocupar la posición que dejó vacante Román Arias Muñoz desde 2017.

CELAYA: A UN AÑO DE LA PROTESTA DE POLICIAS

Entre los municipios del corredor industrial, sin duda alguna, las cifras y la percepción confirman que Celaya es uno de los 3 más preocupantes, casi al nivel de Salamanca y de Irapuato.

Su colindancia geográfica con Santa Rosa de Lima, el lugar donde por muchos años operó u opera un grupo del crimen organizado. Hace exactamente un año, policías municipales se manifestaron frente a la Presidencia Municipal para exigir la destitución del director de la corporación, Jaime Rosales Miranda.

Acoso sexual, malos tratos y deficientes condiciones fueron las motivaciones de esa protesta que se realizó en plena campaña electoral.

A bordo de patrullas y motocicletas, más de un centenar de elementos se apostaron en calles del centro histórico para bloquear el tráfico mañanero para presionar en la respuesta a sus demandas.

Tras una reunión entre representantes de los inconformes y funcionarios del Municipio y del Gobierno del Estado que intercedió en el tema, se acordó que los policías nombrarán a un director operativo que fungiría como encargado de despacho.

Era una muestra del estado de cosas tras la gestión de Ramón Lemus Muñoz Ledo, justo a cuatro meses de dejar el poder.

Llegaría como alcaldesa la exdiputada Elvira Paniagua que en poco más de siete meses de gobierno no ha logrado mejorar gran cosa la percepción ni las cifras de inseguridad. Homicidios dolosos y robo de autos con violencia son dos de los delitos que siguen agobiando a la comunidad que ve algunos efectos del golpe de timón.

La autoridad estatal ha dicho que el robo de vehículos con violencia tiene que ver con la actividad del Cartel de Santa Rosa de Lima que los quita para luego incendiarlos en sus bloqueos.

Celaya no ha podido remontar la situación de inseguridad que vive desde hace varios trienios. Rubí Laura, Ismael López, Lemus Muñoz Ledo. Una panista, un ciudadano incorporado al PAN y ahora una de casa.

El PAN conserva la plaza a diferencia de León y Salamanca donde ya PRI y Morena ya ganaron en alternancia.

“NO LOS MANDEN SOLOS”: LA SUPLICA DE LA MADRE DE UNA POLICIA

La violencia tiende a normalizarse en nuestro entorno y perdemos la capacidad de sorpresa. Los homicidios dolosos en Guanajuato se cuentan por centenares y la autoridad dice que ahí la llevamos. Pero hay otra cifra que comienza a generar escalofríos. La de los policías asesinados. Guanajuato suma otro primer lugar ignominioso al sumar 15 policías muertos en lo que va del año con el fallecimiento de Efraín Muñoz Navarro, un elemento leonés que fue recibido a balazos cuando fue a atender un reporte de riña en la colonia La Luz, el sábado por la madrugada.

Hay elementos que fallecen tras ser atacados directamente. Efraín murió cuando iba a atender un reporte. Su muerte y la forma en que cayó generó justificada indignación entre sus compañeros y sus familiares.

Este fin de semana en una reunión con el secretario de Seguridad de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, un grupo de padres de familia le reclamaron al funcionario, sin tapujos. Directo y sin intermediarios.

Los reclamos, fueron registrados en un audio que circula en la Policía leonesa. Aquí, un extracto.

“No sé si sea cierto o falso, por favor investíguelo, dicen que andaba solo, por favor”, dice un hombre, dirigiéndose a las autoridades presentes.

Luego aparece la voz de una mujer que dice ser madre de una policía, que se suelta, sin concesiones.

“Porque ustedes sí traen escoltas y a ellos los mandan solos y eso no es justo Hagan algo porque los mandan solos y ustedes sí bien protegidos con escoltas y a ellos los mandan al ruedo, no es justo.

Yo como ciudadana les pido en nombre de todos y les exijo que no quede impune, que no quede impune. No se hagan tontos, soy ciudadana y les exijo que vean quién fue, que castiguen a quien lo hizo. Soy madre de una policía y yo no quiero verme en estos casos. Se los suplico, se los pido y se los imploro. Que esta pérdida de este muchacho se castigue de lo más peor que se pueda, ustedes cargan escoltas y cargan todo porque son los altos mandos y ellos anden y váyanse solos al ruedo, carguen su pistolita y no la disparen porque si la disparan, en este caso y en este y en este otro, malo.

¡Qué clase de policías tenemos aquí! ¿De qué se trata? Estos policías se van al ruedo a dar su vida por nada. Este muchacho la dio por nada. Y luego les reclaman porque llegan tarde, porque van a dar su vida por bola de mierdas(sic) que se pelean en la calle.

Que lleguen al último ¿qué tiene? Llegar primero ¿para esto? No se vale. Los altos mandos que están arriba. Vean señores a lo que llegan, vean. Esto no es justo, no se vale”, dijo la señora.

No hay más palabras. Lo que vale es la respuesta a esas súplicas.