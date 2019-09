Pólvora e Infiernitos

Alejandra Gutiérrez: la rebelde de los informes panistas

SORPRESAS QUE DA LA GRILLA. Tanto que se habla de que el Bronx en la bancada panista del Congreso local a veces lo representa Miguel Salim o Libia Denisse o Antonio Acosta para que ahora nos salgan con que la rebelde resultó ser la presidenta de la comisión de Hacienda, Alejandra Gutiérrez Campos. Y aquí sí quedó constancia de su discrepancia.

NO VA. La legisladora leonesa decidió no sumarse al acuerdo interno de su bancada de dar un informe conjunto de labores. Ella lo va a dar solita en el mes de noviembre.

PASO AL COSTADO. ¿Por qué razón? Solo ella la sabe. Por lo pronto, sus otros 18 compañeros y compañeras ya grabaron un video grupal para anunciar su informe. Ella fue la única que no participó por cuestiones de ley electoral.

DETALLES. Resulta que de acuerdo a la legislación, la fecha en que se dará el informe se marca para contar 5 días antes y 9 después en los que tiene derecho de hacer promoción en medios con nombre y apellido de los diputados. La bancada panista decidió darlo el 14 de octubre.

SE CUECE APARTE. El día que se tomó la decisión que agradó a algunos y a otros no, ella no asistió. Se tomó el acuerdo pero ella dijo que quería hacerlo hasta noviembre y de manera independiente. Le avisaron que no podía participar en el video grupal y así fue.

SU RITMO. Ni hablar. ¿Será que ya quiere marcar diferencia desde ahorita en su sueño de ser la candidata panista a la alcaldía de León en 2021?

LOS OTROS DATOS DE DIEGO Y EL ZAPE A SU ANTECESOR

DE SU RONCO PECHO. El gobernador Diego Sinhue habló ayer en el matutino “En Línea” y dio su versión del entorno de seguridad. Discutible, debatible.

DUDA. ¿Por qué si el propio ejecutivo ha dicho que el estado está como está en seguridad por cosas que se dejaron de hacer en años anteriores, mantuvo en el cargo a Alvar Cabeza de Vaca y a Carlos Zamarripa?, le preguntamos

FUTBOLERO. Dice el gobernador que el “Chapito Montes” (jugador del León) no jugaba igual con Luis Fernando Tena que con Nacho Ambriz: “influye el técnico”, presumió.

OTRO CUESTIONAMIENTO. ¿Por qué siendo responsables los mismos 2 se incubó un grupo criminal en la región?

EL DICHO. “Como en el futbol, a veces un mismo cuadro con el mismo técnico juega de una manera, llega otro técnico, cambia la estrategia y juegan de otra manera. Igual pasa en la política, había una estrategia, respetable, llega un nuevo gobernador y hay una nueva estrategia y es: mano dura, aplicación del estado de derecho, de ley, y no darle un centímetro a los criminales”, respondió.

SENSISHITO- En otras palabras, Diego Sinhue sostiene que Zamarripa y Alvar son buenos elementos pero necesitaban un mejor estratega y que Miguel Márquez no supo aprovechar la virtudes del dúo. Clarísimo: gracias a una estrategia errónea de su antecesor, hoy estamos como estamos.

EN CONCRETO. El deslinde es irrefutable y cada quien tendrá su mejor opinión al respecto. Pero es el mismo PAN el que gobierna.

SU VISIÓN. Y aunque los números son fríos y ayer aquí le reseñaba como la comparación de los homicidios dolosos de enero a agosto en 2018 y 2019 nos dicen claramente que en la mayor parte de los municipios con más de 100 mil habitantes la cifra había aumentado en este año y que los últimos 2 meses, habían roto la buena racha de 4 con homicidios a la baja, el gobernador tiene su propio análisis.

LOS OTROS DATOS. Dice que cuando asumió el poder había 320 muertos mensuales y que en febrero se llegó al mes más violento con 340 homicidios dolosos y que, desde entonces, a partir de la implementación del golpe de timón, nunca se han superado los 300 por mes.

LO USUAL. Siempre habrá una interpretación de los números que le dé un ángulo positivo al gobernante para seguir vendiendo la esperanza.

SUS ARGUMENTOS. Que el gobernador ya pudo pisar Santa Rosa de Lima aunque acepta que no está pacificada, que hay coordinación con la Federación pero son las capacidades institucionales locales las que llevan la batuta, que el golpe de timón es a mediano plazo, que se ha disminuido el huachicol.

TE HABLAN MIGUEL. Pero pesa la conclusión que es el echar las culpas al pasado. La descomposición no se dio en 6 meses. Vaya pues.

LA DEL ESTRIBO…

“Si quiero saludarlos por supuesto pero ojalá no sea para que me pidan recursos”.

Así les dijo ayer directamente el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Salgado Banda a alcaldes y tesoreros que se dieron cita en palacio legislativo para escuchar el sombrío panorama que hay que se avecina para 2020 entre crisis económica, sequía de aportaciones y recortes federales.

Es el momento de tomar decisiones “no populares” y evitar “los cálculos políticos”. En otras palabras. Salgado Banda les pide ajustar cuotas del impuesto predial para hacer tarifas progresivas. Es decir, quieren más recursos, “genéralos tú mismo”, alcalde.

Tan acostumbrados como están a tirarse a la hamaca los alcaldes, vamos a ver si se ponen a arrastrar el lápiz o siguen estirando la mano.

El zapotillo y Abengoa: cuando Sapal veía la tormenta y no se hincaba

La viabilidad del acueducto El Zapotillo se juega hoy solamente en una cancha: la voluntad política del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. No hay más.

Sumadas ya las voluntades manifiestas de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, hoy todo se encuentra en la cancha del jefe del ejecutivo federal.

Pero hubo un tiempo en el que organismos, que si bien son importantes por su capacidad técnica y la fortaleza de sus finanzas como Sapal, creyeron que podían ser los voceros de la confianza y certidumbre del Zapotillo. Lo quisieron hacer así hace 3 años, Pedro González García y Leonardo Lino Briones, entonces respectivos presidente y director de Sapal.

Plenamente conocidos los problemas de Abengoa como concesionaria de la construcción del acueducto, se desvivían en una sesión del consejo de la paramunicipal en la defensa de la viabilidad del proyecto pero sobre todo de Abengoa como la responsable de la obra.

González y Lino Briones atajaron todas las críticas lo mismo de consejeros como el representante de Canadevi Jesús Aguilera como del regidor panista José Luis Manrique quienes ponían en tela de juicio la vigencia de Abengoa y la anunciada crisis de esa empresa cuya matriz desde Europa, aceptaba que estaba en serios problemas económicos.

Pero el empresario zapatero trataba de sustentar su optimismo. Abengoa México no resentía los efectos aunque buscaba algunos socios para repartir “la carga del proyecto”.

“Banobras y los bancos autorizan para que busque un socio para ellos, pero es Abengoa el responsable y eso se da y se da en muchas obras: que se asocian entre grandes compañías para realizar un proyecto de gran envergadura, entendiendo que Abengoa tuvo problemas económicos en España, no Abengoa México pero como va todo junto, entonces están buscando la manera para repartir la carga del proyecto”, explicaba ufano.

Solo ellos veían en el horizonte la vigencia de Abengoa como empresa responsable. La empresa como se sabe, tiró la toalla aunque ahora, el desafío más importante es encontrar el aval del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encontrar quien la complete, será relativamente sencillo una vez que todos los astros políticos estén realmente alineados.

¡Que regresen a la Marina!

Así lo soltó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ayer en la breve entrevista banquetera que dio en León.

En la entrevista matutina, el mandatario aceptó lo que ya era un secreto a voces desde hace semanas. La Marina ya no se encuentra en Guanajuato.

Una de las primeras que lo lamentó fue la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz quien lo dijo en corto en algunos foros desde hace más de un mes. Que el gobernador no diga sino que implore ese regreso es sintomático. Un mes y medio tiene la salida de estos elementos.

Por una decisión de los altos mandos que tampoco le explicaron al ejecutivo estatal, solo quedó el Ejército para apoyar las tareas de combate al crimen organizado y por supuesto, la Guardia Nacional que llega a cuenta gotas porque el despliegue mayor se ha dado en las fronteras mexicanas.

Y no es para desdeñar el apoyo que tiene el Estado pero es evidente que la mayor coordinación que tenía la secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía a través de sus agentes de investigación criminal era con la Marina que cuenta con elementos de élite y con gran confiabilidad.

La razón más lógica en la que se piensa para ese retiro es que la Marina solo se destina a los puertos y Guanajuato no lo es. La pregunta es porqué primero sí y luego no.

No se sabe tampoco si esto ocurrió en todos los estados pero sí que por lo menos en Guanajuato que precisa de lo mejor de lo mejor para combatir a los grupos criminales que resisten y embisten.

En la buena sintonía que se apreciaba de arranque en materia de seguridad entre Estado-Federación, muy diferente al muy irregular que se dio en el sexenio de Enrique Peña, el retiro de la Marina no es una buena señal. Ni modo. Agua y ajo.

