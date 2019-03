Pólvora e infiernitos

FIDEL GARCIA: EL DIFICIL ATERRIZAJE

BIENVENIDA. Cuando hablamos de los usos, vicios y costumbres de los panistas en Guanajuato, no nos referimos a un invento o un mito genial. Los militantes activos dela burocracia en el poder se sienten merecedores de toda suerte de privilegios por el simple hecho de estar cerca o trabajar con su partido en la talacha diaria.

VAYA. Y si no, que le pregunten al flamante nuevo subsecretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Fidel García Granados, cuyo nombramiento agitó las aguas en las entrañas de ese panismo que se siente robado cuando alguien que no es de su casta (la cultura del esfuerzo, dirían los priistas) accede a un cargo y se manifiesta.

AGUANTA. Se pusieron tan tensas las cosas que, según cuentan en radiopasillo, le pidieron a García Granados que bajara el perfil mientras se tranquilizaba todo. Incluso hay quienes señalan que ayer no estuvo en su oficina luego de que anteayer había hecho su primera aparición.

LOS POLVOS RECIENTES. No se manifestó al nivel de la rebelión pero se sabe que uno de los que no estaba nada contento con el nombramiento fue el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, quien, como síndico del Ayuntamiento anterior en León, empujó los procesos de sanción contra exfuncionarios barbaristas entre los que se encontraba el propio Fidel García.

EL VERDUGO Y EL DESEMPLEADO. Y bueno, el contralor municipal en tiempos del barbarismo era, ni más ni menos, que el actual secretario particular de Luis Ernesto, Alberto Padilla. Y para completar el cuadro, uno de los damnificados del cargo que ahora tiene García Granados sería Ricardo de la Parra, uno de los consentidos del alcalde leonés Héctor López Santillana que se quedó sin chamba.

SUEÑA. A De la Parra todavía le queda la posibilidad de la otra Subsecretaría en la nueva dependencia del gobierno estatal.

DE ARRIBA. Se supone que no debe cundir el pánico y son los pataleos naturales del joven dinosaurio del chambismo en el PAN. Lo de García Granados es una decisión, como es natural, del gobernador Diego Sinhue. No habría porqué arrugarse y echarse para atrás pero los gobernantes azules suelen ser especialmente sensibles a los celos de la meritocracia azul.

PARADOJAS. Sería toda una paradoja que mientras en seguridad de manera interna, Diego Sinhue ha movido las piezas a su antojo, en otros frentes aparentemente menores, sus correligionarios le pongan a prueba.

EDUARDO SOJO Y LOS CLAROSCUROS DE GUANAJUATO

BUEN LANCE. Con las tablas que le dan ya varias décadas en el servicio público, su sobrada capacidad técnica y la ventaja de no cobrar salario en la nómina estatal, Eduardo Sojo Garza presidente del Iplaneg presentó un diagnóstico equilibrado de las fortalezas y debilidades del Guanajuato a mediano plazo.

CONTRASTES. Sin ser una visión adversa, lo de Sojo ayer en el parque de Innovación La Salle de León, constituyó la antítesis de la visión optimista que presentó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la presentación de su plan de gobierno el pasado lunes.

TACHE. Hay cifras para llorar que deben calar al sector empresarial como el hecho de que Guanajuato esté 20% debajo de la media nacional en salarios de acuerdo a los censos económicos.

DE SOBRA CONOCIDO. El evidente deterioro en materia de seguridad, destacadamente en los homicidios dolosos que han crecido exponencialmente en la última década.

EL ACENTO. Que Guanajuato tenga 7 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes muy lejos del 0.4 que muestra el vecino estado de Aguascalientes con el oportuno señalamiento de la directora del Imug, Anabel Pulido, de que no se pueda atribuir todo a un efecto del crimen organizado.

PREOCUPANTE. El hecho de que Guanajuato tenga 32 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, muy lejos del promedio de 15 que tiene la mejor entidad.

SABE A POCO. Y que a pesar de los esfuerzos hechos en los últimos sexenios, Guanajuato sólo ha podido saltar 5 lugares (del 32 al 27) en materia de cobertura de educación superior.

AVANTE. En el otro extremo, la reducción a la mitad de la pobreza extrema que, según Eduardo Sojo puede permitir hacer soñar a Guanajuato con llegar a cero en ese rubro.

SE NOTA. El buen desempeño de la economía estatal que incluso podría llevarnos, si se mantiene la dinámica a pelearle protagonismo a Nuevo León y Jalisco, mandones en ese aspecto.

EN ASCENSO. Guanajuato también está en el lugar 6 dentro de las mejores economías por estado con amplias posibilidades de desbancar a Veracruz de la quinta posición.

NUEVOS PARADIGMAS. Un dato regional importante es la reducción en los últimos años del 53 al 47% de la aportación de León al PIB estatal mientras que se ha incrementado la de la región Laja-Bajío e Irapuato Salamanca.

OPORTUNO APUNTE. Los claroscuros según Eduardo Sojo para que nadie eche las campanas al vuelo. Guanajuato está en el top en sus mejores rubros pero en la ignominia absoluta cuando hablamos de sus lados oscuros.

LA DEL ESTRIBO…

Al final hubo final feliz en este episodio de toma y daca entre el gobierno estatal y el de Salamanca que encabeza Beatriz Hernández. Es lo mínimo que podía esperarse de los políticos involucrados en un ir y venir de declaraciones, cual más de todas envalentonadas y hasta irracionales.

Sin Policía municipal, la única opción para Salamanca para un primer respondiente con mínimo conocimiento del entorno era la Policía estatal. Ni la Marina ni el Ejército podían suplantar esas funciones.

Al final, todos se replegaron tras las declaraciones tronantes de las semanas anteriores. No se ofrecieron detalles sobre el número de elementos y la logística pero es de esperar que al menos sean los 300 elementos de las fuerzas estatales de seguridad y que la alcaldesa en algún momento habría confesado, no ver.

No podían estirar más la liga. El gobierno de Diego Sinhue no tenía de otra más que apoyar y la alcaldesa no podía seguir en la beligerancia y repartiendo culpas al pasado.

ERNESTO OVIEDO ALCALDE Y EL EMPANIZAMIENTO DE MORENA

“Leonel Godoy fue quien manejó el tema de la encuesta y fue una vacilada. Tan lo es que el candidato que el candidato que hoy sale, no estuvo en la encuesta”, declaraba incendiario, como es él, Aurelio Martínez Velázquez el mismo día que se daba a conocer que el exdiputado panista Ernesto Oviedo sería el candidato de Morena a la alcaldía de León.

Ricardo Sheffield saldaba así el derecho que le otorgó Andrés Manuel López Obrador, no sólo de vetar a quien no le gustara, sino de elegir a quien el quisiera como candidato a la alcaldía de esta ciudad.

El expanista que ya ejercía como candidato a la gubernatura ya había borrado de la lista en automático a Aurelio Martínez quien dos semanas antes era proclamado como candidato a la presidencia municipal, nombramiento que fue desmentido de inmediato.

Y es que el famoso ‘Chachis’ no tuvo piedad cuando supo que Sheffield iba a colarse de atrás y por sorpresa a la candidatura a alcalde. Tronó contra él. Recordó los acuerdos oscuros que tuvo para entregar León al PRI para que no ganara su entonces archienemigo Miguel Salim.

Sheffield se dio a la tarea de buscar un candidato en León. Se la ofreció a Alberto Cifuentes y a otros. Ninguno aceptó y echó mano entonces de su única opción: Ernesto Oviedo quien su director de Desarrollo Social en la administración 2009-2012.

No hay el menor asomo de duda de que Oviedo Oviedo es una decisión absoluta de Ricardo Sheffield y de nadie más. Apenas fue designado candidato a la gubernatura, Sheffield asumió el control.

La opción número uno era la del prestigiado doctor Ernesto Macías quien colaboró en la Secretaría de Salud, con Ángel Córdova Villalobos, y durante un tiempo fue el vocero para el tema de la influenza.

Raúl Márquez Albo nunca fue una posibilidad real y se especuló que uno de los potenciales candidatos podía ser el abogado Marcelino Trejo. Unos porque temían quedar marcados por el PAN-Gobierno y otros porque simplemente no les interesó rechazaron aceptar la propuesta.

Oviedo se ganó en el PAN a pulso el mote de ‘Rey de la despensa’. Un hombre limitado en el discurso pero que le aseguraba lealtad a Sheffield mientras le armaban un ‘Bronx’ en Morena.

SEGURIDAD: LAS NUEVAS TROPAS Y LA DISCRECIÓN

Llama la atención que estando las cosas como están, en un entorno donde los homicidios dolosos siguen siendo el talón de Aquiles en Guanajuato y hechos como el asesinato múltiple de funcionarios de primer nivel en Salvatierra vuelven a poner el signo de preocupación por la violencia en el estado, el anuncio de la instalación de mesas de seguridad en Guanajuato con funcionarios federales y alcaldes se haya hecho en privado y tan sólo con un comunicado como informe.

Si el gobierno estatal quiere presumir las noticias positivas, llama la atención que este anuncio del arribo de 600 elementos federales, la instalación de las mesas y la firma del convenio de Mando Único con Salamanca que se había mantenido en situación beligerante, se haya realizado a nivel de top secret. Simplemente no se entiende.

Tras la incursión de fuerzas estatales y federales en Santa Rosa de Lima que tuvo su impacto nacional, las detenciones de operadores de un grupo de crimen organizado que ahí opera, ha venido una suerte de impasse.

Ya no hubo más detenciones de las cabezas de este cartel. Los pronunciamientos de que el líder de este grupo estaba ubicado, a menos que nos sorprenda el gobierno, cada vez se recuerdan más huecos y la tensión por el tema Salamanca tras la masacre de hace algunas semanas han bajado el nivel de euforia que despertó el ‘Golpe de timón’.

Por eso, se antojaba que los anuncios de ayer sirvieran como un relanzamiento y una suerte de ‘no se hagan bolas’ en el tema de la coordinación entre corporaciones de seguridad estatales y federales que es tan reciente y tan frágil todavía, que parece tambalear.

¿Quién los entiende?