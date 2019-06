Pólvora e infiernitos

EL CABILDEO CON EMPRESARIOS: PRIORIDAD REVELADORA

EN MARCHA. Ayer mismo, el alcalde Héctor López Santillana a través del secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez arrancó el cabildeo para posicionar el nombramiento de su nuevo secretario de Seguridad toda vez que ya no es necesario hacerlo pasar por el Ayuntamiento para que sea aprobado, de acuerdo a recientes reformas a la Ley Orgánica Municipal.

CONSENTIDOS. El edil se reunió con José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y con el presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad René Solano Urban entre algunos otros.

SENTIDOS. Hasta ayer antes de las 20 horas, el alcalde ni nadie en Palacio Municipal se había reunido con los integrantes del cabildo azul a quienes usualmente se comunica cualquier relevo en el gabinete en primera instancia.

PARA QUE NO QUEDE DUDA. Aún no se socializa en los mismos niveles pero es un hecho que también sale de su cargo José Carlos Ramos como director de la Policía y quien se perfila como su relevo es Jorge Guillén Rico quien ya estuvo hace algunos años en la Policía leonesa y hoy también forma parte del grupo de escoltas del gobernador Diego Sinhue.

VIRTUDES. López Santillana solicitó la confianza de los representantes empresariales hacia su nuevo secretario. Se pondera su expediente limpio en más de 20 años de carrera dentro de la policía, su conocimiento de la corporación y la lealtad a las autoridades.

NEW STYLE. La reunión con los empresarios no fue breve. No pudieron evitar arquear las cejas a las primeras de cambio. Pero el padrinazgo impone. Más de 90 minutos antes de que Sánchez Castellanos saliera a confirmar lo que ya era un secreto a voces en radiopasillo. Sin querer queriendo, una nueva modalidad para anunciar relevos en el gabinete leonés.

LISTO. Queda por ver la manera en que López Santillana lo dará a conocer a la opinión pública este jueves que hay sesión de Ayuntamiento. Tendrá desde luego que hacerlo en el cabildo por lo menos como una cortesía pero todo está consumado.

ROBERTO PESQUERA, POR VOLUNTAD PROPIA

INICIATIVA. A diferencia de la excaldesa y su exjefa Bárbara Botello Santibáñez que fue detenida, el extesorero del Municipio de León, Roberto Pesquera optó por entregarse a la justicia.

¿PACTO? El tiempo, la forma y el entorno, alimenta incluso con argumentos más sólidos de quienes sostienen esa hipótesis, que hay un acuerdo tácito con la autoridad para no levantar muchas olas mediáticas.

DE LUJO. . A Botello la detuvieron a la entrada del fraccionamiento donde vive. Pesquera se presentó voluntariamente junto con su abogado, Raymundo Padilla Lucio, uno de los penalistas más reconocidos y respetados de la entidad.

SIN RESPINGAR. El exfuncionario leonés es procesado por peculado por un monto superior a un millón de pesos. Según su abogado, admitió la imputación que se le hizo, no pidió duplicidad del término y quedó detenido en el Cereso de León. Es decir, todo fríamente calculado.

¿CUESTIÓN DE DÍAS? Pesquera también será juzgado bajo el esquema del sistema penal tradicional aunque la defensa no especificó si solicitaría acogerse al nuevo sistema. Parece haber otros procesos pendientes en su contra pero aun así hay quienes ya apuestan a que pronto quedará en libertad.

LA DEL ESTRIBO…

Respaldada por priistas que no se encuentran entre los protagonistas centrales del priismo en las últimas épocas y asumiendo la postura de la candidata contestataria, crítica del status quo del tricolor y adversario de quien identifica como el candidato de las cúpulas, reapareció en Guanajuato en su calidad de candidata con registro validado a la dirigencia nacional, Ivonne Ortega Pacheco.

La exgobernadora de Yucatán jura y perjura que el propio gobernador con licencia de Campeche y adversario principal, Alejandro Moreno, le confesó que tiene un acuerdo con el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador para que él sea el dirigente tricolor.

Una de sus banderas es pues que “Alito” Moreno sería un presidente comparsa del poder. Ortega llegó acompañada de la excandidata a diputada local por León Johan Dávalos y los Solórzano de Pueblo Nuevo, Leonardo y Larissa.

LOPEZ SANTILLANA: LA INSEGURIDAD, EL ETERNO GRAN PENDIENTE

Hace 3 años, en medio de una racha quizá nunca antes vista de 12 homicidios dolosos en 6 días y tras una sesión de Ayuntamiento en la que el tema dominante había sido la inseguridad, el alcalde de León Héctor López Santillana anunciaba que tomaba un período vacacional de 8 días.

Imagine usted el entorno. López Santillana apenas tenía 10 meses como alcalde y la inseguridad no cedía. Su promesa central de cuidar a los leoneses como si fuera su familia estaba muy lejos de cumplirse. El anuncio era como colocarse en el altar de los sacrificios.

El entonces regidor priista Salvador Ramírez Argote había cuestionado el trabajo del secretario Ramírez Saldaña mientras que el regidor del Verde, Sergio Contreras Guerrero, hizo 3 propuestas entre ellas que la comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito sesionara de manera semanal, y que se instalara una mesa de trabajo para analizar la viabilidad de implementar el Mando Único en esta ciudad.

Un año después, es decir, hace 2, en medio del desorden que privaba en el comité de adquisiciones, el descontrol político y la insubordinación del síndico Carlos Medina Plascencia que aplicaba el fuego amigo a la menor provocación, se presentaba una de tantas polémicas.

Después de semanas y semanas de polémica, no se podía concretar la compra de chalecos antibalas.

Medina Plascencia incluso insinuaba si había gato encerrado en ese proceso luego de que, tras el resultado de la primera licitación varias pruebas de balística derivaron en la cancelación del proceso.

El propio alcalde enrarecía más el ambiente cuando dijo que no quería licitaciones con moches o dirigidas y aceptaba que en ese proceso en particular, había sospechas y dudas que deben aclararse.

Hoy, López Santillana tiene como tema medular y preocupación no resuelta la inseguridad con el anuncio del relevo de Luis Enrique Ramírez Saldaña. En otras palabras. Las cosas no han cambiado mucho durante los 46 meses de la gestión del alcalde leonés.

La última semana en lo particular tras la renuncia de Ramírez Saldaña, el alcalde leonés se enteró de la cruda realidad que reina en la secretaría de Seguridad y que en sentido escrito, las cosas no han cambiado mucho.

SU JEFE DE ESCOLTAS A SEGURIDAD LEÓN: DIEGO TOMA EL CONTROL

Cada día que pasa desde que Luis Enrique Ramírez Saldaña se vio orillado a renunciar a la secretaría de Seguridad de León, se acumulan datos y evidencias del desorden administrativo y el descontrol operativo que reinaba en la Policía de León.

No solo era el compadrazgo que distinguía a la secretaría con parientes y amigos del ahora exsecretario y de su compadre, el exdirector de Planeación Mario Alberto Martínez Razo quienes se despacharon con la cuchara grande en la nómina municipal.

Están las investigaciones pendientes en la Contraloría Municipal en torno al entorno en la salida de ambos funcionarios pero ahora empiezan a escurrir versiones de que también la corporación en mandos medios, comandancias y delegaciones va a necesitar una buena sacudida de elementos que se voltearon del lado oscuro.

Apenas una parte del entorno que encontrará Mario Bravo Arrona, jefe de escoltas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, un nombramiento que sin lugar a dudas es una muestra de que el mandatario estatal asume el control y asegura así la línea directa para limpiar lo que haya que limpiar y extirpar los malos elementos en una corporación que acumula años de desgaste, errores y omisiones en esa secretaría.

Porque con los detalles que se agregan, queda claro que López Santillana también perdió el control o mejor dicho, se desentendió de su policía y descansó todo en manos de un secretario que no respondió a la confianza,

Y si hace 4 años, se allanó a la propuesta del secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, hoy se supedita al jefe del ejecutivo estatal que de manera directa y sin intermediarios verifica el avance del golpe de timón en el famoso triángulo dorado pero que no puede descuidar León que es puerta de entrada para otro grupo del crimen organizado.

Y la apuesta es por un personaje que no tiene condecoraciones, ni un curriculum impresionante ni blasones que avasallan pero conoce desde adentro la corporación y también lo conocen.

En León, se tomó la alternativa por alguien que asegura lealtad y línea directa con las autoridades estatales que saben que León no se puede descomponer.

El respaldo con el que llega de Palacio de Gobierno le suma a Mario Bravo pero el respeto y el liderazgo solo se podrá consolidar con resultados y disciplina interna, esa misma que pareció relajarse en una secretaría donde el secretario tiraba para un lado y el próximamente exdirector de Policía José Carlos Ramos.

No hay más, a grandes males, grandes remedios. Cirugía mayor en la policía de León con el gobernador al mando. No hay pretextos para recomponer pronto el rumbo.