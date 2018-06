Pólvora e infiernitos

CAMPAÑAS: LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

EL SUEÑO. Aferrados a una remontada nacional que se ve compleja, los panistas guanajuatenses arropan esta noche a su candidato presidencial Ricardo Anaya que tendrá en este bastión blanquiazul, el llamado cierre de cierres.

EL DATO. Será el acto más espectacular de los cierres programados en Guanajuato que mucho vanagloria a los jerarcas del panismo regional por más que el plan original anayista no era cerrar en estas tierras.

NO MÁS. Hoy, los partidos políticos y sus candidatos echan su resto y ponen capítulo final a las campañas electorales, antes de entrar a la veda electoral previa al Día D, el momento en el que todos se juegan su futuro político y tanta verborrea que circuló en los últimos meses.

EN LA CALLE. Curioso, por ejemplo, que el candidato de Juntos Haremos Historia a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, cierra con la entrega de volantes en un crucero del bulevar López Mateos que se encuentra justo frente al Poliforum, donde horas más tarde su excompañero de bancada Ricardo Anaya, cierra campaña.

A LA BOLA. Es el único evento de Sheffield en el estado porque se va a la Ciudad de México al cierre de Andrés Manuel López Obrador en el estadio Azteca.

DEL PRI. Gerardo Sánchez García por su parte tiene su cierre en Pénjamo por la tarde con caminata y mitin.

NO DEFINIDO. Hasta la entrega de esta columna, Felipe Camarena no había enviado su agenda de actividades del último día de campaña. Y a partir del primer minuto de mañana, todos a velar armas.

OTRA SANCIÓN CONTRA BÁRBARA: LA OBSESIÓN NO TERMINA

Y SIGUE… Pues será el sereno pero los panistas presumen a diestra y siniestra que el hecho de que Bárbara Botello siga siendo noticia con sanciones por irregularidades de su administración les sigue siendo redituable.

INCANSABLES. Redituable porque aun en esta campaña con todo y el desgaste panista, los electores no olvidan el trienio. Por eso, no quitan el dedo de su obsesión, perdón, del renglón. Ayer, en comisiones del Ayuntamiento se aprobaron nuevas sanciones e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Destaca el de ella por supuesto.

CARNAL. El contralor municipal Esteban Ramírez se vuelve a regodear en su cargo con la emisión de una nueva sanción para funcionarios de la anterior administración.

UNA DUDA. ¿Cuántos peces gordos (o charalitos al menos) ha castigado en el actual trienio que encabeza Héctor López Santillana?

CLARITO. Y no es salir en defensa de nadie. Se trata de reafirmar los matices de una apuesta del PAN-Gobierno. No dejarle pasar una sola a la administración de Bárbara Botello y escudriñar su administración hasta debajo de la alfombra. Eso está en marcha y las instituciones operan.

DE CHILE Y DE DULCE. Ya algunos exbarbaristas han ganado amparos. Hay órdenes de aprehensión giradas contra otros. La propia diputada federal está en un proceso de desafuero. Pero la obsesión no cesa en las instancias fiscalizadoras de los gobiernos panistas.

EL PUNTO. El problema no es cómo miden a la gestión de Bárbara Botello. El problema es que no aplican el mismo rasero para medir a los de casa. Ese es el punto. El doble filo y la doble moral.

EN PLATA. El problema es que en la reforma para quitarle a la primera minoría de los Ayuntamientos, el derecho a proponer al contralor en turno para entregárselo supuestamente a las organizaciones ciudadanas, estamos siendo testigos de una regresión.

INFERENCIA. Porque la Contraloría municipal de León, en los hechos, se convirtió en una paramunicipal más o en un consejo ciudadano adicional. En donde todo está planchado para que no haya autonomía en los hechos.

LA DUDA. ¿Es posible pensar en una administración municipal como la de León incólume?

DISTINTA VARA. Bárbara Botello se va a defender solita. Lo que es indefendible es la tesis de que la autonomía y la pluralidad domina en la Contraloría leonesa. La fiscalización sigue siendo activada por intereses partidistas en Guanajuato y eso lo saben los panistas. Pero les fascina el papel de jueces implacables de sus adversarios con golpes de pecho incluidos para perdonar a los que están en sus nóminas. Para ellos, siempre justicia y gracia.

LA DEL ESTRIBO…

Algunos candidatos, que de pronto se montan en la euforia futbolera, incluyen en sus agendas la transmisión del partido México-Suecia, definitorio para el futuro del ‘Tri’ en el Mundial de Rusia. Gerardo Sánchez estará con Clemente Villalpando en la explanada del Arco de la Calzada mientras que Sergio Contreras lo hará en su casa de campaña.

Todos (hasta los que no convocan a los medios para ver el partido) imbuidos con el espíritu del goleador del ‘Tricolor’, Javier ‘Chicharito’ Hernández que se ha hecho popular con su frase: “imaginemos cosas chingonas”. Unos porque creen que pueden remontar, otros porque pueden arrasar, otros más porque creen que les alcanza para reintegro.

Todos los candidatos y los partidos políticos en este momento la compran como frase de batalla.

¿Qué más quisieran los electores? Decir lo mismo. Pero con la mayoría de los candidatos que veremos en la boleta, no podemos imaginarnos eso. O sólo quedamos en calidad de ilusos.

ÁLVAR Y LOS VIDEOESCÁNDALOS: UNA DÉCADA DESPUÉS

Seguramente, hoy, con las redes sociales como jueces implacables de la vida pública, hubiesen hecho cera y pabilo del entonces secretario de Seguridad de León. La noticia se hubiese convertido en ‘trending topic’ nacional.

Tampoco podríamos afirmar que se hubiera dado el cese de Álvar Cabeza de Vaca, quien entonces ocupaba en 2008 esa Secretaría. Pero sin lugar a duda, el revuelo causado hubiera sido monumental.

El entonces secretario de Seguridad de León tenía que aguantar vara con una serie de videos que mostraban peculiares técnicas de adiestramiento para policías y miembros de grupos tácticos que a ojos de muchos, eran consideradas prácticas de tortura.

En aquel momento, los videos se propagaron rápidamente no sólo en medios regionales sino en nacionales e incluso internacionales. El municipio de León y las prácticas de sus autoridades policiacas se convirtieron en el ejemplo de lo que no debe hacerse en la materia.

Un escándalo mayúsculo y sin WhatsApp, Twitter ni Facebook ni ninguna otra red social. Estábamos en la prehistoria tecnológica y el gobierno municipal encabezado por Vicente Guerrero Reynoso (qepd) no estaba preparado para un control de daños de semejante envergadura. Los manuales de incendios políticos no tenían un caso similar para abordar.

El tema llegó hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitió una serie de recomendaciones al gobierno municipal por el adiestramiento. Un episodio amargo en el trienio de Guerrero Reynoso.

Diez años después, Álvar Cabeza de Vaca se encuentra en el ocaso del sexenio en el que encabezó la Secretaría de Seguridad del estado en el que arrancó como una de las estrellas del gabinete con la expectativa de la creación del proyecto Escudo.

Hoy, el deterioro de los niveles de seguridad en el estado aniquilan las buenas expectativas que se depositaron en el funcionario leonés que no puede entregar buenas cuentas pero que no pierde la esperanza de ser ratificado en el cargo.

Los videoescándalos lo marcaron para la posteridad en lo que fue la primera polémica con una tendencia mediática que retumbó más allá de nuestras fronteras.

EL ZAPOTILLO: EL PROYECTO DE LAS EXPECTATIVAS DERRUMBADAS

El proyecto más manoseado y con más compromisos incumplidos del sexenio. En el que muchas expectativas se crearon y que más decepciones causó por un asunto simple: depende de demasiadas voluntades ajenas al gobierno del estado y que no se pudo sobreponer al incumplimiento de una empresa que no quiso, no supo o simplemente no encontró las condiciones para afrontar el proyecto.

Luego de que hace un mes o mes y medio, había establecido el compromiso de dejar el proyecto con un rumbo claro y una definición para el relanzamiento del acueducto, ayer el gobernador Miguel Márquez admitió que el tiempo se viene encima para darle esa claridad que había ofrecido.

No ha habido postura de parte del titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra. Nadie parece tener interés en condicionar a Abengoa para que se definan los términos en los que se dará el finiquito a esta empresa.

Mucho menos, la definición de la alternativa que tomará el gobierno federal para asignar la obra.

Seguro Conagua debe tener muchos pendientes. Lo cierto es que en el recuento de las expectativas que se han creado desde Palacio de Gobierno del rumbo del Zapotillo a lo largo del sexenio ha tenido más altibajos que la paridad peso-dólar en el sexenio.

Miguel Márquez dijo ayer que ante la inminencia del cierre de su administración buscará directamente al presidente Enrique Peña Nieto para que defina una postura sobre El Zapotillo.

El mandatario sabe que ceder la estafeta a su sucesor sin tener certeza de una acción concreta (no de una promesa) sobre el futuro del proyecto será un golpe al orgullo y uno de los pendientes que quizá no imaginó dejar tan rezagado en el arranque de su sexenio.

El problema es que en Guanajuato llevamos tres sexenios, incluido el de Vicente Fox, con promesas, replanteamientos, nuevos compromisos y permanentes decepciones en el tema del agua potable.

Todos dicen que no está en riesgo la concreción del proyecto porque resulta más caro no terminarlo que concluirlo. Pero la mula no era arisca.

A estas alturas, sería hasta deseable que todo fuese una maniobra de distracción porque en realidad ya tienen amarrada la alternativa para jubilar a Abengoa y que el gobierno retome un proyecto que toma tintes de impostergable para León.