Pólvora e infiernitos

LA SUCESIÓN MORENISTA: EL RING TOMA FORMA

YA VIENE. En la guerra silenciosa que comienza a darse en Morena Guanajuato, aunque hay algunos nubarrones que tiene que sortear el partido que más creció en la entidad el pasado primero de julio, los frentes de batalla y los grupos en pugna quedan perfectamente definidos.

PRIMER ENSAYO. No sólo eso, ya hay quienes aventuran quienes podrían ser los gallos para contender de los grupos en pugna.

MISIÓN. Por el lado de quienes son afines a Ernesto Prieto, el dirigente estatal en funciones, la apuesta podría ser el empresario Ricardo García Oseguera quien ya fue candidato a la gubernatura por el PRD en 2006 y que en esta ocasión actuó como parte del equipo de enlace del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en el terruño.

EN ESTA ESQUINA. Esta ala está alineada al político zacatecano Ricardo Monreal y ahí están adscritos entre otros, el próximo diputado federal Miguel Ángel Chico Herrera y el expriista que regresa Aurelio Martínez Velázquez.

AL ABORDAJE. Del otro lado está Ricardo Sheffield Padilla que hace alianza con Talía y Antares Vázquez Alatorre. Todos ellos son afines al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy.

BINOMIO. Y en este caso particular, si bien se había mencionado a Talía Vázquez como un prospecto pero es probable que la susodicha acompañe a Ricardo Sheffield como colaboradora en Profeco, dependencia a la que apunta el exalcalde leonés.

LA FÓRMULA. La alternativa, pues, sería entonces algún liderazgo de Morena en Guanajuato que, ojo, estaría acompañado por Renata Arévalo que ya es militante de Morena y esposa del excandidato a la gubernatura.

SUS MODOS. La clave en la elección del próximo dirigente morenista es muy diferente a la del PAN, donde en los tiempos en que valía la democracia interna, un militante era lo mismo que un voto.

LA RUTA. En Morena todo es más enredado y requiere un particular sentido de anticipación porque habrá asambleas en cada distrito federal en la que los militantes van a votar a 10 delegados, 5 hombres y 5 mujeres.

LA SUMA. Cada bloque, grupo o tribu, arma su propio equipo para competir y se eligen a los representantes de cada distrito. Si son 15 distritos, hablamos entonces de 150 delegados, la mitad de ellos mujeres quienes serán los que definan quién será el próximo o la próxima dirigente estatal.

NADA NUEVO BAJO EL SOL. La clave está, pues, en estos momentos cuando los grupos en pugna afilian a simpatizantes en todo el estado para lograr el mayor número de delegados afines para la contienda que tendrá su desenlace que será en octubre.

A VER. Mucho estará en juego en este partido durante los próximos meses. El proceso electoral escondió las diferencias de los grupos en pugna o solamente las pospuso. Ya veremos qué tan amorosa es esa ‘República’ en Guanajuato.

NO MÁS ADJUDICACIONES DIRECTAS: DESPUÉS DE AHOGADO EL NIÑO…

LANCE. A la aprobación de las dos nuevas secretarías que tendrá la administración del gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo que se dará en el último período ordinario de sesiones de un sólo día el próximo 18 de septiembre, la aplanadora azul en el Congreso local quiere agregar la aprobación de la reforma que eliminaría las adjudicaciones directas en la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública.

DICHOS. Por lo menos eso fue lo que dijo ayer la presidenta de la Comisión de Hacienda y alcaldesa electa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, al presentar una iniciativa consensuada con otras fuerzas políticas a partir de una recomendación del Comité Ciudadano Anticorrupción.

A LA FUERZA. El aval de algunos diputados opositores no quita ese flanco de sentimiento de culpa que invade a los panistas que, al final, caen en la cuenta que a sus baños de vanguardismo en temas de transparencia y rendición de cuentas, quedó muy lejos de lo óptimo.

DE ORIGEN. Esta reforma es posible gracias a la polémica que se generó tras la asignación directa de la construcción del Libramiento Silao y entrega de concesión por 30 años a una filial de Grupo México.

SIN ADORNOS. De otra manera, esa ley se mantendría tal como está ahora. Es importante decirlo para que quede claro que el PAN lo hace forzado por las circunstancias no por su voluntad.

ANTECEDENTES. Habrá que revisar los alcances de la iniciativa. Durante el sexenio, el gobierno de Miguel Márquez las adjudicaciones directas han sido tema polémico. Basta recordar las adjudicaciones directas a empresas que surten medicamentos al estado que en su momento fue un tema criticado sistemáticamente por el Partido Verde.

POR FAVOR. Así las cosas, el PAN tendrá que poner menos crema a sus tacos. La iniciativa que presentaron ayer en la Permanente es una reacción. No tuvieron de otra. Falta ver si de verdad quieren ir al fondo o sólo tapar el ojo al macho.

LA DEL ESTRIBO…

Mientras en el horizonte panista ya asoma la cabeza el poblano Rafael Moreno Valle, que podría arruinar los sueños de Carlos Medina que quiere ser candidato único, en la política doméstica los panistas guanajuatenses también deben prepararse para la sucesión en Guanajuato.

El próximo 11 y 12 de agosto el PAN celebrará su Consejo Nacional que se convertirá en catarsis y ajuste de cuentas entre anayistas y antianayistas tras la derrota del 1º de julio.

A partir de ahí vendrá el calendario para la sucesión estatal y las municipales que concluirá entre octubre y noviembre. La grilla también se pondrá intensa en Guanajuato.

DEBACLE PRIISTA: SIEMPRE PUEDEN ESTAR PEOR

Hace un par de años, la crisis en el PRI Guanajuato tenía otra cara. La de la esperanza de un mejor porvenir. Recién había llegado a la presidencia del tricolor Enrique Ochoa Reza, quien visitó Guanajuato y prometió lo que todos prometen: atención especial para esta entidad en donde ser priista tiene tintes heroicos y bla, bla, bla.

El exdirector de la CFE se reunió con los jefes estatales entre los que estuvo el dirigente formal, Santiago García López, quien ni tardo ni perezoso le entregó un informe del estado de cosas en Guanajuato.

Y no se guardó nada. Dio nombres y apellidos de quienes integran su elenco de detractores. Según Santiago, Ochoa Reza anotó la lista y la guardó. Era una descripción del plan de acción de su club de detractores.

García López incluyó en su reporte menciones de las repetidas ocasiones en las que han pedido su cabeza desde que asumió el cargo en 2014; en la definición de candidaturas, tras el desastre electoral y más recientemente con la aplicación de la multa al PRI por parte de la autoridad electoral.

Ochoa Reza se comprometía a regresar pronto a Guanajuato para atender todas las voces y tratar de apaciguar las cosas.

A dos años de distancia, lo que parecía imposible se logró. Un PRI que se fue al desplome total en la elección y que hoy apenas trata de revivir tras el golpazo que sufrió el pasado primero de julio.

Ya no está Ochoa Reza como dirigente nacional. Ya hasta se marchó el guerrerense René Juárez. Y en Guanajuato tampoco está Santiago García López al frente del tricolor.

Este último saltó del barco antes del naufragio. Sus detractores ya ni siquiera tuvieron ánimos para embestir a los líderes en turno porque también forman parte del fracaso. Los antisantiaguistas son los antigerardistas de ahora, pero en este momento siguen enconchados, atrincherados. Casi un mes después de la elección, todavía no hay quien se atreva a lanzar la primera piedra.

Preocupante que el descalabro haya dejado a los priistas ni siquiera con ánimo para el pleito y el fuego amigo.

EL IEEG Y LAS FALLAS DEL 1º DE JULIO: LOS CONSEJEROS YA REPARTEN CULPAS

Casi desapercibidas pasaron las reflexiones que hizo anteayer el consejero del Instituto Estatal Electoral, Antonio Ortiz Hernández, en defensa de las críticas que hizo el representante del PRI ante ese organismo, Jorge Luis Hernández Rivera, quien de plano calificó que las fallas en el proceso constituían un “cochinero desde el punto de vista organizacional”.

Esto ocurrió en la sesión de la Comisión de Órganos Distritales, Regionales y Municipales del IEEG en la que se revisó la organización del proceso del pasado primero de julio.

Como un auténtico llanero solitario (sólo dos representantes partidistas estaban en la sesión) porque además de la representante de Nueva Alianza, que fue testigo mudo en la sesión, Hernández Rivera se despachó con la cuchara grande frente a Ortiz, Beatriz Tovar y Santiago López Acosta, desnudando los fallos de los funcionarios del IEEG.

Ya en la sesión del cómputo de los votos de hace un par de semanas, se presentó aquel incidente que obligó a un receso de varias horas por un error atribuible a un funcionario electoral.

El famoso ‘Mostro’ (como se le conoce en el medio) cuestionó que el IEEG no podía minimizar los errores cuando hubo más votos en las actas de la elección de mayoría relativa por sobre las de representación proporcional y que los consejeros no podían generar una cortina de humo y decir que no había pasado nada.

La sorpresa llegó cuando Ortiz Hernández reviró al priista que más que errores en la capacitación de los funcionarios, todo se originó “en un sistema que inducía al error”.

“Se hicieron cosas indebidas desde los órganos centrales y que tenemos que investigar”, dijo el consejero.

“Me parece que los errores a los que se ha hecho referencia en este nuevo informe, si bien fueron escritos y firmados por nuestros presidentes y miembros de los consejos distritales, creo que de alguna manera fueron inducidos por errores de los órganos centrales”.

Creo que incluso no sé qué tan aviesa fue la intención de algunas entidades que generaron esta duplicidad de información, creo que no con las mejores intenciones, cierro ahí mi comentario porque seguimos investigando”.

“Cosas indebidas”, “inducidas por errores desde órganos centrales”, “no sé qué aviesa intención”, fueron las frases usadas por el consejero.

A ver. Una cosa es hablar de errores humanos que pueden evidenciar la falta de capacitación, el desorden o las fallas naturales y otra que se diga que esos yerros fueron inducidos desde órganos centrales, es decir, el INE.

Una cosa es la ineficiencia y otra cosa es la negligencia. Habrá que estar pendientes de las conclusiones.