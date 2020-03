Pólvora e infiernitos

REFORMA ELECTORAL: INCLUSIÓN INDÍGENA CON LUZ VERDE

EL RETO. La legislación para otorgar espacios a comunidades indígenas o pueblos originarios (como prefieren algunos de ellos que se les llame) que forzosamente debe incluir la reforma electoral local, se ha convertido en uno de los grandes desafíos para el Congreso local.

CONTRARRELOJ. Es cierto que el poder legislativo local retrasó mucho tiempo, abordar este tema en la ley al punto de que hoy está con los dedos en la puerta.

NADA AHÍ. Y en Guanajuato el principal reto está en que la población de pueblos indígenas es marginal y no alcanza el porcentaje requerido por la ley para dotarles en automático de un distrito en el que se garantice una curul para este grupo de la sociedad.

INSUFICIENTE. En Guanajuato, el distrito con mayor representación de pueblos originarios es el que tiene como cabecera, San Luis de la Paz pero apenas es el 9% y la ley señala que se requiere del 40% para que se defina un distrito como exclusivo para estos pueblos.

ACÁ SÍ. En cambio, en el caso de los municipios, Victoria, Tierra Blanca y Comonfort sí estarían dentro del supuesto que marca la autoridad electoral y al menos, los partidos políticos que contiendan en el proceso 2021 tendrían que postular en los primeros lugares a un representante de alguna comunidad indígena.

CONDICIONANTE. Los diputados tienen que encontrar la fórmula para garantizar un espacio de participación para ellos en Ayuntamientos. Pero tampoco pueden hacerlo por la libre o por sus pistolas. Forzosamente tiene que haber una consulta o enfrentarían el problema que ya tuvo el Congreso de Hidalgo que no consultó a comunidades originarias para aprobar su ley.

CIERRE DE PINZA. Ya el consejero electoral, Luis Miguel Rionda, habló ante diputados, legisladores se reunieron con líderes indígenas y hoy volverán a hacerlo los diputados en la comisión de Asuntos Electorales. Habrá que seguir la pista al tema.

LA PARIDAD Y LOS 4 BLOQUES YA. A propósito de la reforma electoral, la mesa de ayer con diputados, destacó un acuerdo importante: la forma en que distribuirán los bloques de municipios y distritos para cumplir con la paridad que exige la ley.

LISTO. En principio, hay consenso en todas las fuerzas para que las reglas que acordó el Instituto Estatal Electoral en 2018 sean llevadas a la ley en la reforma a concretarse a más tardar en mayo.

COMO EN 2018. Esto es, que los partidos se obliguen a dividir tanto los 22 distritos locales como los 46 Ayuntamientos en tres bloques de mayor a menor rentabilidad electoral de acuerdo a sus resultados en los últimos comicios. A partir de esa división, cada fuerza política o coalición tendrá que hacer la asignación de candidaturas de manera equilibrada en cuánto al género.

DE ÚLTIMA HORA. Sin embargo, el partido Verde propuso ayer en la mesa que en lugar de hacer tres bloques de municipios, se hicieran cuatro de manera que se pueda garantizar un cumplimiento efectivo de la paridad.

RAZONABLE. De acuerdo al Verde, en lo general, los partidos se las arreglan para aprovechar los recovecos de la ley para dejar a las mujeres en los últimos lugares de cada bloque. ESE GUIÑO. Este asunto quedó encorchetado para revisar en la comisión de hoy mismo. La propuesta original surge de una iniciativa del PAN. Veremos si hay un guiño de la aplanadora azul y se da entrada a la iniciativa común, la modificación propuesta por el Verde.

LA DEL ESTRIBO… Hoy habrá reunión de la Junta de Gobierno del Congreso local y mañana está programada la sesión del pleno.

El gobierno del estado ya aguantó lo más que pudo y ayer decretó el cierre de parques públicos así como el de restaurantes, bares, casinos y cines. No resistieron más para parar la economía.

Y en ese contexto, veremos si los diputados mantienen y en qué condiciones lo hacen, sus actividades. La reforma electoral es lo que apremia porque debe estar aprobada a más tardar el 31 de mayo porque así lo dice la ley. La contingencia aprieta. Veremos qué deciden.

LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: EL DOLOR DE CABEZA DE MÁRQUEZ

Hace exactamente seis años, el entonces gobernador, Miguel Márquez, respondía con desenfado a pregunta expresa, que no había nada de qué arrepentirse en los procesos de licitación para adquirir medicamentos, que fueron el gran dolor de cabeza en su sexenio.

Esto, frente a uno de los tantos cuestionamientos del entonces diputado local y coordinador de la fracción Verde en el Congreso del estado, Sergio Contreras.

Uno de los grandes aciertos del partido del tucán fue convertir esa causa en una obsesión en el cuestionamiento al gobierno anterior con datos y argumentos certeros, a los que la administración de Márquez, respondió tibiamente.

Y es que, desde luego que hubo fallas e inconsistencias en la adquisición de medicamentos y equipo médico con las empresas favoritas del sexenio, Dimesa e Intercontinental de Medicamentos, y las sanciones eran cosméticas.

El tema salía a relucir en la glosa del informe durante la comparecencia de la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco.

El diputado Sergio Contreras lamentó que no hubiese respuesta concreta a las preguntas de su bancada sobre todo con la permanencia en su padrón de proveedores a las empresas antes mencionadas. Nada pasó ese año y en los siguientes.

El año pasado, a petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vetó a tres empresas entre ellas Dimesa.

En el sexenio marquista, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas aplicó una tibia sanción a las citadas empresas: el reintegro de 5 millones 578 mil pesos al Gobierno del Estado, derivados del diferencial en precio de un medicamento que fue sustituido sin aviso.

Tuvo que llegar la 4T para dejar claro que por donde se le viera, fue un exceso. El gobierno de López Obrador declaró a esta empresa non grata en su padrón de proveedores por promover prácticas monopólicas y acaparar contratos.

Y en Guanajuato lo confirmó en el sexenio anterior al arreglárselas para ganar siempre, siempre, las licitaciones.

DIEGO ANUNCIA APOYOS; EMPRESARIOS AL BORDE DE UN ATAQUE DE… RECESIÓN

E sta mañana, de manera virtual, el gobierno del estado anunciará el paquete de estímulos que están a su alcance para apoyar al sector productivo ante la contingencia provocada por el Coronavirus. El paquete de medidas tendrá su versión en municipios como el de León con algunos apoyos locales.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cumplirá lo dicho el viernes pasado cuando aseguró que anunciaría el paquete de apoyos estatal cuando el Gobierno Federal hiciera lo propio.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el suyo y no hubo sorpresas. No sólo no atendió la solicitud de las cámaras empresariales sino que remarcó sus razones para no hacerlo. Adiós a los rescates como en antaño. Los apoyos irán directo a los sectores más necesitados.

Para los empresarios, por mucho que se pueda vestir el respaldo estatal, en realidad es una aspirina porque la mayor carga de impuestos viene de la Federación y ahí no hubo nada de nada.

En lo particular, los empresarios zapateros le platicaron ayer sus desventuras al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, que se dedica a lo mismo. Y es que tanto o más que la pandemia, el propio mercado totalmente caído que ahora enfrentan, con pocos pedidos y cobranza ínfima, fue el primer trancazo que les obliga al paro.

En esa reunión estuvo también José Abugaber, miembro de la coordinación nacional de Concamin, que padece en vivo y en directo el desdén federal hacia el empresariado.

En fin, el gobierno estatal apoyará con lo que esté a su alcance y en León, el Municipio hará lo propio. SAPAL habría dado su brazo a torcer para apoyar a usuarios domésticos y a empresas con algunos descuentos.

El Consejo Coordinador Empresarial solicitó 50% de descuento a empresas en los dos meses siguientes y condonación a usuarios. Veremos de qué tamaño es la aportación.

Hoy, tras el anuncio que hará por redes sociales el gobernador, en medio de la emergencia en materia de salud, los empresarios locales iniciarán su propio viacrucis, con la economía en recesión, empresas golpeadas en su liquidez, el peso en declive y la 4T que se muere con la suya.

Primero los pobres, aunque el sector productivo que es sostén de cientos de miles de empleos vaya en automático a terapia intensiva. Sálvese quien pueda.