Pólvora e infiernitos

CONTRALORÍA LEÓN: 18 SUSPIRANTES

COTIZADA. Con la novedad de que al final fueron 18 y no 8 los apuntados como aspirantes a la Contraloría de León. Todo un récord en la historia corta de la moderna fiscalización en esta ciudad. ¿A qué se debe semejante interés para ser el fiscalizador en la ciudad más grande del estado? No lo sabemos.

LOS ORIGINALES. Ayer le decía que la lista de suspirantes la integraban Arturo Sáiz Calderón. Omar Barroso Sánchez, José Calzada Razo, Paola María del Sol Vázquez Villegas, Alfredo Soto Martínez, Leopoldo Jiménez Soto, Humberto Estrella Cruz y Arturo Rodríguez Araujo.

DE ÚLTIMA HORA. Los 10 que se agregaron después son Omar Patiño Rodríguez, Eva Guillermina Saviñón Mejía, Roberto Hernández Ramírez, Omar Villarreal Bernal, José Luis Mercado Flores, Orlando Muciño Noriega, Javier Roel Hernández, Rosa Isela Ramírez Revilla y Ulises López Anda. A todos ellos se agrega, Sandra Gómez Luna, quien actualmente es la encargada de despacho de la Contraloría leonesa.

MAYORÍA. Son 14 varones y 4 mujeres los aspirantes que entre el lunes y miércoles próximo serán entrevistados en privado por los integrantes de la Comisión de Contraloría y por el propio alcalde Héctor López Santillana.

EN SECRETO. Ah, porque eso es lo que dice el reglamento de la Contraloría en León. Las entrevistas para conocer las aptitudes, las actitudes y las ideas de los aspirantes sólo son dignas de ser conocidas por el edil y los funcionarios.

PARADOJAS. Si a nivel estado ya tenemos una ley que obliga a que quienes fueron aspirantes a ser fiscal anticorrupción a ser entrevistados por diputados locales y que esas entrevistas sean difundidas en el portal del Congreso, en León, todavía sigue siendo en lo oscurito.

ABSURDOS. Los ciudadanos, los mortales comunes no merecen saber qué piensan y porqué quieren ser contralores. Y bueno, ¿qué hace el alcalde como participante de la entrevista de quienes aspiran a fiscalizarlo? ¿Alguien dijo transparencia y sana distancia?

FECHAS FATALES. Por fin, el próximo viernes 2 de noviembre conoceremos la terna de quienes van a la final en el cabildo para buscar ser contralor o contralora y el 8 se toma la decisión final. Que no hay dados cargados ni cartas marcadas. Vamos a ver.

LAS PRECISIONES DE ‘MALÚ’ MICHER

A propósito de lo comentado en la Pólvora del pasado miércoles en lo relativo a los viajes que hicieron recientemente las senadoras morenistas ‘Malú’ Micher Camarena y Antares Vázquez, la primera de ellas me envía una carta aclaratoria.

En esencia, señala que no hubo recursos públicos en su viaje a Ottawa, Canadá, pues los gastos fueron sufragados por quienes la invitaron. Aquí, reproduzco la parte medular de la misiva.

“El 22 y 23 de octubre asistí a la Séptima Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en Ottawa, Canadá.

Tal y como se señala en el comunicado oficial el Programa de Acción de la CIPD llega en un momento muy importante para México y en general para la comunidad internacional, pues el próximo año marca el 25º aniversario de la agenda del Cairo y el 50 aniversario del UNFPA…

Ante versiones periodísticas muy poco documentadas, debo aclarar que fui invitada a la Conferencia y no se cargó al erario mexicano los gastos de hospedaje, transporte y alimentación. El financiamiento total de dichas actividades estuvo cubierto por las organizaciones anfitrionas: el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Asociación Canadiense de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo y el Parlamento de Canadá. Asimismo me parece importante destacar que es parte importante de mi deber como legisladora, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dar seguimiento a los tratados internacionales que México ha suscrito, en este caso, en materia de salud sexual y reproductiva”. Hasta ahí el texto. Acuso recibo. Como siempre, hay espacio para la réplica y las aclaraciones.

LA DEL ESTRIBO…

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de León, Gabriela Echavarría, preguntó al resto de los ediles quién se sumaba a su decisión de renunciar al fondo de ahorro y sólo encontró el silencio como respuesta.

Obvio. Nadie se da un balazo en el pie. Ella, junto a Gabriel Durán no aceptarán el fondo de ahorro; esa cantidad que aportan los ediles y que junto a otra similar que aporta el Municipio, reciben al final del trienio.

Parece que los morenistas están condenados a quedarse solitarios con el cumplimiento de compromisos por la austeridad.

GERARDO SÁNCHEZ: LA FASE TERMINAL TRICOLOR

En el PRI, hace un año que su candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, hizo tremendo desplante para mostrar músculo y que él las podía todas en su afán de agandallarse la nominación como finalmente ocurrió.

En una visita al Comité Ejecutivo Nacional en donde fue recibido por el presidente Enrique Ochoa Reza, el exsenador fue a dejar clara su postura. No iba a dejar pasar la oportunidad de ser candidato luego de que se había apoderado de la mayor parte de los espacios de poder en el priismo y que podía hacer lo que le viniera en gana.

Desde la campaña 2012 cuando tomó las oficinas del PRI estatal debido a su enojo y rechazo por el reparto de candidaturas dejó claro que no le importaba romper la tradicional disciplina priista para el logro de sus objetivos.

Como ha sido su costumbre desde que comenzó a cobrar fama por su estilo belicoso, echado para adelante, retador y en ocasiones hasta provocador, Sánchez García fue hasta el CEN a poner sus cartas sobre la mesa ante la inminente definición del método de elección del candidato a la gubernatura.

Acompañado de unos 70 seguidores agrupados bajo el nombre de ‘Sistema de Gestión de Calidad por Guanajuato’, el político salvaterrense fue a decir que quiere método especial para Guanajuato: consulta directa y abierta a los simpatizantes.

Pero no todo queda ahí, además de pedir método al gusto, Sánchez García entregó a Enrique Ochoa otra petición. Que se revise el desempeño de los delegados federales que trabajan en Guanajuato y que en los casos en los que no estén trabajando “a favor del gobierno de Enrique Peña”, se concrete el relevo.

Y al final, todo le dieron a Gerardo Sánchez. Método al gusto, renuncia de delegados federales, plurinominales y candidaturas para sus cuates. Justo a un año distancia, la conclusión es clarísima.

A imagen y semejanza de lo que ocurrió en 2000 cuando Wintilo Vega se adueñó de un PRI desahuciado y moribundo, Sánchez García se apropió de este tricolor posterior al triunfo de Enrique Peña. No desahuciado, sino motivado por algunos triunfos, pero sin contrapesos valiosos.

Gerardo Sánchez hizo lo que quiso con el PRI y no estamos muy seguros de que lo hayan derrotado absolutamente. Hasta no ver, no creer.

MORENA VS. ZAMARRIPA:LA REBELIÓN SIN MÉTODO

Decidido a ser una auténtica y punzante oposición en Guanajuato, Morena no se puede dar el lujo de cometer errores como el cometido ayer que lo hacen ver como un partido de la chiquillada política en Guanajuato y no la segunda fuerza que es ahora.

En la batalla contra la forma en que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo decidió notificar la permanencia del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, los morenistas ayer resbalaron en el Congreso del Estado.

No fue un resbalón grave pero sí penoso. Penoso porque, para quienes conocen de procedimientos legislativos, advierten que se trató de un error de primaria. Un error que cualquier asesor de medio pelo debió advertir.

Querer llevar a votación del pleno un asunto que sólo requería la voluntad del coordinador de Morena para pedirle a la Secretaría General una tarjeta informativa sobre la posibilidad de una controversia constitucional por el tema Zamarripa es un error de forma, no de fondo.

El PAN decidió otorgar la obvia resolución que pudo haber bateado. Y la diputada Libia Denisse García se regodeó en la corrección a Prieto. En sentido estricto no se votó el tema de la controversia sino el procedimiento.

El Partido Verde también había solicitado en su momento la rectificación del proceso para ratificar al procurador de Justicia y ayer votó en contra del punto de acuerdo.

El tema no es anecdótico para esta fracción. Morena llega al Congreso decidido a hacer ruido, a ser combativo. Pero la rebelión también necesita método, estrategia y sensatez.

Sobre todo si se trata de uno de los temas-obsesión de este partido. En la legislatura pasada, David Landeros decepcionó por su bajísimo perfil y sus ocurrencias. Pero también porque sus asesores en lugar de minimizar sus defectos se convirtieron en sus peores enemigos y se confabularon en su contra.

Lo de ayer, es un traspié que puede no tener trascendencia pero que para la segunda fuerza política debe ser un llamado de atención. En Guanajuato y en particular en el Congreso, es necesaria una oposición combativa, que no solamente deje de ser comparsa como en algunos momentos lo ha sido el PRI y en muchos otros el PRD y el resto de la chiquillada.

También se requiere que esa oposición patalee con sentido, con método y con un mínimo de habilidad.