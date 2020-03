Pólvora e infiernitos

Diego Sinhue: Gradualismo y prudencia

El gobernador Diego Sinhue lanzó ayer su tercer mensaje a partir de que se detectó el primer caso de Coronavirus en México y mantuvo su postura que oscila entre la prudencia y el gradualismo.

La prudencia porque no ha avanzado a un escalón para pedir el cierre de restaurantes, cantinas, antros como una medida que marca una profundización de la crisis provocada por la pandemia de Coronavirus en el estado.

Y el gradualismo porque al mismo tiempo, anuncia algunas medidas que se anticipan a fases más agudas de esta crítica coyuntura como la habilitación del edificio que albergaba al Hospital General Regional como un nosocomio para atender a las víctimas de coronavirus.

En suma, un mensaje que ubica el momento que vive Guanajuato con siete casos confirmados que implica un control absoluto pero al mismo tiempo, la anticipación a una situación más compleja de contagios en donde ya se requeriría atenciones de otro nivel.

De manera paralela, otros alcaldes como el de León, Héctor López, y el de Irapuato, Ricardo Ortiz, que insisten y casi imploran a los ciudadanos acatar las solicitudes para quedarse en casa y cuidar de los adultos mayores para minimizar los daños.

Estamos a unos días de conocer las medidas de apoyo para la economía y al mismo tiempo el inevitable cierre de establecimientos que afectará al sector turismo.

La situación es compleja e inédita. Y la autoridad en todos sus niveles tienen que mostrarse a la altura de las circunstancias.

Ricardo Gómez Escalante; de las calles al poder

Su historia es como un pequeño cuento de hadas en el nivel 4T de un estado como Guanajuato donde Morena es oposición.

Y es que durante varios años, sobre todo a partir del trienio de Bárbara Botello, se convirtió en el ajonjolí de todas las manifestaciones contra los gobiernos municipales en León.

El 16 de marzo de 2016 participó en una manifestación en contra del alza en el transporte urbano.

El día de la presentación del plan de gobierno de Héctor López Santillana acompañó a ejidatarios que se manifestaron en el acto realizado en las afueras de la Presidencia Municipal. No era cualquier alborotador. Tenía discurso y lograba la respuesta de las autoridades.

A mediados de 2015, consiguió que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos emitiera una recomendación a la administración de Bárbara Botello en León por violar su derecho a la libertad de expresión, en un acto en donde el gobierno barbarista presentaba avances de la Ruta del Peatón a finales de 2014

Gómez Escalante fue el mismo que cuestionó al diputado local panista, Juan Carlos Muñoz Márquez, por los privilegios que representaba ser diputado y que generaría la famosa frase del hoy presidente del Patronato de la Feria de León que dijo que como diputado “gana poquito” y que como empresario le iba mucho mejor.

El mismo que hace exactamente cuatro años era detenido por la Policía Municipal como integrante de la manifestación de grupos ambientalistas en contra de la tala de árboles en el bulevar Hidalgo.

Hoy es flamante subdelegado de Programas Integrales en Guanajuato, uno de los hombres de mayor confianza del superdelegado Mauricio Hernández Núñez. La 4T lo llevó muy pronto de las calles a la burocracia y a ser protagonista del gobierno de López Obrador en Guanajuato.

Una transición que no deja de ser complicada porque ya también ha enfrentado protestas como las de algunos exempleados federales que se quejaron de despido injustificado.

Y seguramente, será uno de los morenistas que en su momento hará contrapeso al PAN en Guanajuato, ya no con el traje de alborotador sino desde un cargo de representación popular. Al tiempo.

DESAPARICIONES: LOS CONSENSOS FINALES

SIEMPRE SÍ. Es un hecho que para las leyes sobre desaparición forzada, muy próximas a aprobarse en Guanajuato, sí se va a eliminar de la legislación, el concepto de “persona no localizada” para de inmediato considerarla en el rubro de desaparecidas.

AVANCE. Esa, digamos, es una de las victorias más importantes que podrán presumir los colectivos y los activistas que le asesoran en el paquete de leyes que están a discusión en el Congreso local.

EN PLATA. Eso, sin lugar a dudas, es un avance para las familias que viven el drama de no saber qué pasó con sus familiares desde hace varios años y que no han tenido una respuesta adecuada de las autoridades, en lo particular de la Fiscalía General del Estado.

LA TALACHA. Pero en el balance final, la que salió mejor librada de este trance fue la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Libia Denisse García Muñoz Ledo quien al final parece haber logrado algo que parecía imposible: dejar contentos a activistas y familiares en el diseño de una ley.

LISTO. La mesa de trabajo que tuvo lugar hace unos días con especialistas en la materia de desaparición de personas que trabajan en agrupaciones civiles dejó un buen sabor de boca en el balance de lo que se hizo en la configuración de una ley de la que Guanajuato adolece.

PUNTO NEURÁLGICO. La especialista Grace Fernández dijo que en esto del diseño de leyes no había fórmulas mágicas para resolver un problema y que, sobre todo, el secreto está en mejorar las prácticas o corregir malas prácticas.

CLARITO. Esto, dicho en buen cristiano, es que la autoridad responsable aplique correctamente la ley y aquí la pelotita va sin remedio hacia Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal del estado.

EN PLATA. No hay que darle muchas vueltas al asunto, la mejora en la procuración de justicia y en la atención, empeño y personal que le ponga Zamarripa es lo único que va a mejorar el panorama en Guanajuato, pero sobre todo la esperanza de justicia para quienes tienen un familiar desaparecido.

VUELTA DE TUERCA. Desde otra perspectiva, ha sido buena la faena de la diputada panista Libia García en un terreno en el que habitualmente al PAN se complica la existencia como es el combate a la impunidad.

PLUS. Su estilo para no cerrarse al diálogo y no poner trabas para abordar los flancos de la ley, abonaron a su causa. Al final, incluso vio como afloraban diferencias entre activistas, grupos y abogados.

PERDURABLE. Ojalá el producto legislativo sea debidamente aprovechado y ejecutado por el fiscal Zamarripa y que la sensibilidad que mostró en sus más recientes apariciones con familiares, sea de a deveras.

REFORMA ELECTORAL Y LOS RETOS: PARIDAD Y PUEBLOS ORIGINARIOS

PASO A PASO. En la mesa de trabajo del pasado viernes en la comisión de Asuntos Electorales del Congreso local, los diputados locales y sus asesores avanzaron con algunos temas que serían parte de la agenda común que quieren acordar para la reforma que deberá estar aprobada a más tardar el 31 de mayo.

CANTADO. Y uno de ellos es el de la paridad. Todo parece indicar que en el acuerdo global va a prevalecer el criterio de la rentabilidad electoral como factor primordial para que los partidos definan el reparto de candidaturas por género en municipios y distritos locales.

PUNTO DE PARTIDA. Y es que en la mesa se puso a discusión la postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que plantea como uno de los criterios para definir candidaturas para mujeres es los municipios con mayor brecha de género.

A FONDO. Este análisis incluye no sólo la parte electoral, sino un análisis más amplio sobre el nivel de participación, salarios y roles de la mujer en una determinada región.

POR AHÍ, NO. Y la coincidencia de algunos de los participantes de esa mesa fue que en el caso de Guanajuato, el análisis llevaría a que municipios con mayor rezago económico como los del noreste del estado podrían tener sólo mujeres como candidatas y en el corredor industrial sólo varones; por lo que la alternativa más viable será la que operó en 2018: la rentabilidad electoral de cada distrito y municipio para los partidos y a partir de ahí diseñar los bloques.

EXIGENCIA. El otro gran tema, será el de la inclusión de los pueblos indígenas u originarios como solicitan ellos que se les diga. Una reforma constitucional, lleva a nivel obligatorio, la asignación de espacios en candidaturas y en representaciones de poder en ayuntamientos.

VOLUMEN. El punto en Guanajuato es que la población indígena es más limitada en número que otras entidades como Chiapas, Oaxaca o el mismo Michoacán. Encontrar el justo medio será el gran reto porque en la definición de la reforma se incluye una consulta con representantes de comunidades.

LOS PARTIDOS Y LA PANDEMIA

TOMA Y DACA. Los partidos políticos siguen demostrando que su flanco débil no es la prudencia y la mesura ni siquiera en tiempos de una pandemia de la que aún no sabemos cuáles serán sus consecuencias.

GEL AZUL. El diputado federal panista, Jorge Espadas Galván, prendió la mecha con la publicación de un tuit de su labor de acercamiento con los ciudadanos que incluyó una fotografía de gel en bolsa con su nombre. No parece ser la idea más afortunada para la coyuntura.

CON TODO. Pa’ pronto reaccionaron los morenistas como la senadora Antares Vázquez, el diputado local Ernesto Prieto, el expriista Aurelio Martínez y hasta el exverde Eugenio Martínez, quienes cuestionaron lo que calificaron como el oportunismo del panista.

DEL OTRO LADO. Poco después, el mismo Ernesto Prieto Gallardo subió un tuit que incluía un llamado a los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador para defender a la 4T de la campaña de desestabilización de la que dicen es víctima el gobierno federal.

EN SU JUGO. “La precipitación con la que actuaron algunos gobiernos estatales dejó claro que no tendrán límites al usar la pandemia para minar la confianza en la 4T”, dice un escrito que difunde. Normal. Los políticos todo lo polarizan y quieren hacer creer que cualquier cosa, se trate de ellos, sus filias y sus fobias.

LA DEL ESTRIBO…

Aunque no necesariamente con la condonación de pagos para usuarios, el presidente de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, dijo que en estos días el consejo que encabeza analizará medidas de apoyo ante la emergencia del coronavirus para sus clientes.

Dice que cualquier acción que se tome deberá acordarse el miércoles por la noche en la sesión de consejo para ser enviada al Ayuntamiento para su discusión.

Advierte que ya han tomado algunas medidas como no cortes y reconexiones a servicios con corte reciente, el envío de pipas a colonias irregulares que no cuentan con agua y que estará a consideración revisar apoyos de tipo económico, aunque recuerda que si bien manejan flujo de efectivo, tampoco son grandes remanentes porque hay proyectos en marcha.