Pólvora e infiernitos

UN EXFUNCIONARIO BARBARISTA AL GABINETE DE DIEGO

NO. Sería un despropósito decir que un exbarbarista se suma al gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo porque el nominado no lo es.

REFUERZO. Pero sí resulta llamativo que Fidel García Granados, quien fuera director de Gestión Ambiental de la administración de Bárbara Botello Santibáñez, sea desde hace ayer subsecretario de Ordenamiento Territorial, una dependencia adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que encabeza la poblana María Isabel Ortiz Mantilla.

DERECHO. En realidad, se trata de un técnico calificado en temas relacionados con medio ambiente, sin militancia en partido político alguno que llegó en 2012 al gobierno de la alternancia de Bárbara Botello en León como un espacio que le correspondía al Partido Verde, cogobernante en ese Ayuntamiento.

ATÍPICO. El nombramiento como subsecretario de García Granados resulta una agradable sorpresa en el gobierno dieguista porque rompe con algunos usos y costumbres que han sido nocivos en los gobiernos panistas: el repartir subsecretarías a la meritocracia panista sin que necesariamente los beneficiarios sean ya no digamos especialistas sino que cumplan con el mínimo perfil para el cargo.

HECHOS. García es un conocedor del tema para el que lo han nombrado y no es panista. Y sí, su currícula en la materia es más extensa que la de la propia secretaria Ortiz Mantilla.

ANTECEDENTES. Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana (León); tiene una Maestría en Política y Gestión Pública en el ITESO (Guadalajara). Es consultor del Banco Mundial y de la Secretaría de Energía para el Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios.

EL RETO. Será el segundo de a bordo y pareciera que viene a ser un complemento para una de las funcionarias importadas del gabinete de Diego Sinhue Rodríguez que más necesitan ser arropadas.

DE PASADITA. No necesariamente es un guiño al Partido Verde que durante el sexenio pasado presentó la iniciativa para crear la Secretaría de Medio Ambiente que finalmente Rodríguez Vallejo empujó en la transición pero por supuesto que de aquí en adelante la diputada federal Beatriz Manrique (que lo propuso en León hace 7 años) y el dirigente estatal Sergio Contreras se lo pensarán dos veces cuando cuestionen las políticas públicas de esta dependencia.

ACÁ YA. En otras palabras, si de golpes de timón hablamos, el de seguridad está entre azul y buenas noches, pero en medio ambiente, sin que nadie se lo reclamara, el gobernador ya dio uno y muy sonoro.

VILLANO. Y mire lo que son las cosas, García Granados fue una de las víctimas de la furia revanchista del PAN en la anterior administración municipal. En abril de 2016, el flamante nuevos secretario dieguista fue sancionado con una inhabilitación de 7 meses para ejercer cargos públicos “por omisión al no dar respuesta oportuna a los requerimientos que le hizo la Contraloría Municipal; hay incumplimiento en la ejecución de funciones”.

ALIADO. García Granados ganó sin problema la exoneración en tribunales un año después. Y mírelo, hoy reapareciendo en la escena pública para darle rumbo a las estrategias de sustentabilidad del nuevo gobierno panista. Sorpresas que da la grilla.

SALAMANCA Y EL MANDO ÚNICO: QUE SIEMPRE SÍ…

NADIE SABE. La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz se puso misteriosa ayer cuando los reporteros le preguntaron detalles del convenio de Mando Único que por fin firmó el pasado viernes con el gobierno del estado.

CERO. No detalló si el gobierno estatal accedió a sus condiciones para hacer un mando mixto y que ella tuviera más atribuciones en la operatividad. Uno pensaría que su resistencia a dar detalles es un signo de que tuvo que apechugar.

A VER. Veremos si hoy, después de que se somete a la consideración del Ayuntamiento, hay un poco más de claridad.

LO MÍNIMO. Por lo pronto, es saludable que no se mantengan las posiciones a ultranza del Estado y del gobierno salmantino. Los ciudadanos no se merecen que los gobiernos, así en plural, mantengan una guerra que sólo parece de egos, mientras la delincuencia no cede.

LES HABLAN. La alcaldesa promueve un foro de Seguridad para el próximo 11 de abril al que invitó al gobernador Diego Sinhue y en el que participarán dirigentes de agrupaciones civiles y líderes de colonos. Ojalá sean los signos de que comienzan a aprender la lección.

LA DEL ESTRIBO…

En esto de la sintonía que hay en lo general entre el gobierno estatal y federal en el combate al crimen organizado, valdría la pena saber cuál fue la reacción original, sin cortes ni matices de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cuando supo que las fuerzas federales habían detenido a Agustín N. ‘El Agus’, como uno de los operadores estrellas del Cartel de Santa Rosa de Lima y casi brazo derecho del famoso Antonio Yépez ‘El Marro’.

Hasta ahora, la mayor parte de las detenciones de personajes estelares de este grupo las había iniciado el gobierno del estado. La propia Federación había asegurado que en general el operativo ‘Golpe de Timón’ es de manufactura estatal y ellos acompañan y respaldan.

Incluso, el gobierno estatal se quejó de la liberación que dictó un juez de una de las mujeres detenidas, señaladas como muy cercana a ‘El Marro’ y que se atribuyó a la falta de pruebas de la Fiscalía General de la República.

MEDICAMENTOS: EL DOLOR DE CABEZA DE MÁRQUEZ

A juzgar por lo que se ha visto hasta el momento, el Partido Verde difícilmente encontrará una causa como la que abrazó en el sexenio de Miguel Márquez y que tantos espacios de lucimiento le dio en su momento como cuestionador del sexenio anterior.

Y es que hubo un tema de gran pesadilla porque había razones para la suspicacia y el gobierno del estado no lograba aplacar con suficiencia los reclamos al respecto: la asignación de millonarios contratos por el seguro popular.

Hace exactamente 5 años, el gobernador Miguel Márquez aseguraba tras la primera denuncia pública del partido del tucán que no había nada de qué arrepentirse en la asignación de esos contratos.

Las denuncias en 2014 fueron por la compra de medicamentos a un 348% por encima de su precio normal. Desde entonces, el Partido Verde ha venido denunciando en tribuna y en cualquier foro que le es posible la asignación directa de contratos del Seguro Popular a dos empresas en particular: Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V. y la empresa Phoenix Farmacéutica S.A. de C.V.

En enero de 2016, el gobierno marquista daba a conocer que otorgaba un contrato por asignación directa a dos empresas, una de ellas era la primera antes mencionada.

La coordinadora de la fracción parlamentaria de este partido Beatriz Manrique aseguraba que de plano el estado se había dado por vencido en su obligación de licitar este servicio y honrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde 2013, las dos empresas mencionadas más Dimesa habían recibido en conjunto contratos por más de 4 mil millones de pesos sin mediar licitación.

El gobierno estatal había hecho caso omiso de las críticas. El entonces secretario de Finanzas y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, ni las veía ni las oía.

A cinco años de aquellos episodios, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no sólo no ha sido ya cuestionado por tal hecho sino que hasta se da el lujo de, en la reivindicación de la fortaleza del sistema de salud estatal, presumir que Guanajuato es líder en el surtimiento de medicamentos.

DIEGO SINHUE: EL PLAN, LA OBSESIÓN Y LA FALTA DE EVALUACIÓN

El problema de los planes de gobierno que se presentan en el arranque de cada sexenio es que se convierten en documentos voluminosos y pródigos en compromisos que se enmarcan en toda una parafernalia que congrega a la burocracia de todos niveles pero que no encuentran momento para revisar su cumplimiento o incumplimiento.

Retomemos aquí un párrafo del comunicado del gobierno estatal sobre algunos de los compromisos asumidos por Márquez Márquez hace 6 años.

“La creación de la Universidad Indígena del Noreste en Tierra Blanca; el Decreto de Alfabetización y Medio Ambiente; 6 nuevos Desarrollos Industriales; la segunda etapa del Parque Agrotecnológico de Guanajuato; la implementación del Programa Integral de Seguridad Escudo y obras de infraestructura carretera en diversos municipios de la entidad”.

Que se sepa la Universidad Indígena no ha visto la luz, no sabemos qué fue del famoso decreto de alfabetización y medio ambiente y bueno, hoy ‘Escudo’ es el proyecto innombrable en la actual administración estatal.

Promovido en la primera mitad del sexenio de Miguel Márquez como el gran instrumento para resolver los problemas de inseguridad en Guanajuato y blindarlo de la delincuencia que asolaba a Michoacán, ‘Escudo’ se fue diluyendo de la propaganda marquista a fuerza que el crimen organizado se enseñoreó en algunas zonas del estado.

Y qué decir del compromiso para hacer un segundo Parque Agrotecnológico de parte de Márquez. Basta decir que hace cinco días, el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, no tuvo piedad para decretar el fracaso de Xonotli, el primer Parque Agrotecnológico.

El gran problema de este tipo de planes, como muchos otros proyectos de gobierno, es que no encuentran mecanismos de evaluación eficaces. Los gobernadores pueden prometer el oro y el moro y 6 años después nadie les puede reclamar documentos, en mano si cumplieron o no.

Hoy, con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tenemos un nuevo catálogo de compromisos que son medibles. Cobertura universal en educación básica y prepa; internet en comunidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes, 6 bases de operación en sitios estratégicos del estado.

El más enfático por ser la obsesión de Rodríguez Vallejo es el de la seguridad y ese sí estará a flor de piel y siempre con elementos para calibrar su éxito.

Diego Sinhue ha convertido la seguridad en su más grande obsesión. Ya no puede pasar como con Márquez que arrancó envalentonado con ‘Escudo’ y terminó replegado, tirando la toalla y apostando su resto a una base militar tan espectacular como inefectiva. El final debe ser muy distinto.