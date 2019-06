Pólvora e infiernitos

LEY DE VICTIMAS DEL DELITO: LA OTRA RESISTENCIA DE LA FISCALIA

VAYA, VAYA. A propósito de derecho al pataleo qué tal la resistencia que ya ejerce también la Fiscalía General que encabeza Carlos Zamarripa a la administración del Fondo Estatal de Atención a Víctimas que con la nueva ley, ya no será prerrogativa exclusiva suya.

ANTECEDENTE. Ya hemos hablado de las objeciones que ha puesto el Fiscal (aunque el gobernador diga que está más puesto que un calcetín) al convenio para que policías municipales de León atiendan e investiguen denuncias.

MÁS O MENOS. Ese punto ya está medio arreglado. El programa arrancará en agosto aunque con un número muy limitado de policías capacitados, muy lejos de lo que soñaba el plan de Bernardo León.

LA NOVEDAD. Pero volvamos al punto de la iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Delito que comienza a discutirse en el Congreso del Estado. Los enviados de la Fiscalía ya dijeron a diputados que no están de acuerdo en que el fondo de atención que se estima en unos 30 millones de pesos anuales sea manejado por un ente en el que concurran la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, el poder ejecutivo, agrupaciones de la sociedad civil y la propia fiscalía.

ARGUMENTO. Según los pupilos de Zamarripa, el manejo de los dineros a través de un consejo con varias instancias puede retrasar la atención inmediata que ellos dan para traslados, atención médica y otros rubros de víctimas de delito.

A FUERZA. El problema para ellos es que no se trata de algo optativo. La Ley dice que el Fondo lo debe manejar un consejo y no solo la Fiscalía. Justo hoy, en una mesa de trabajo con diputados locales, la Fiscalía presenta un informe de la forma en que gasta los recursos.

APECHUGAR. La discusión de la iniciativa apenas está en sus primeras etapas. El período ordinario del Congreso local termina pasado mañana. Así que los 2 siguientes meses podría ser pródigo en discusiones pero eso sí, ese Fondo ya no lo manejará solo la Fiscalía.

AGUA Y AJO. El punto es que la Ley señala que el término “víctima” no solo aplica para quien sufre un delito sino para quien es vulnerado en sus derechos humanos. Y aquí sí, la Fiscalía no tiene para dónde hacerse. Ya no será el manejador exclusivo de los dineros.

TRANSPORTE LEÓN: LA OPOSICION SE PONE LAS PILAS

ALGO ES ALGO. Con reflejos bastante discutibles, la oposición en León parece ponerse las pilas por fin y se da cuenta que ante el inminente aumento a la tarifa del transporte urbano solo les queda ejercer su derecho de pataleo.

REACCIONAN. Luego de que la regidora priista Vanessa Montes de Oca pudo articular el lunes una tarde de resistencia más o menos digna ante el avasallamiento de panistas y transportistas, ayer los 2 regidores de Morena, Gabriel Durán y Gabriela Echeverría, solicitaron al alcalde Héctor López ser integrados a la Comisión Mixta Tarifaria que analiza el incremento.

LES HABLAN. Veremos qué dice la aplanadora azul. Si es consecuente con su cerrazón reforzada por la de los transportistas, dirán que no pero tendrán que aceptar la presencia de los ediles de oposición en la siguiente sesión de la Comisión Mixta.

No hay razón legal para que un regidor del Ayuntamiento pueda estar presente en una comisión. Menos, cuando esta es transmitida por internet. Es un tema de formas. En el tema de fondo, son los propios panistas los únicos que pueden acotar las pretensiones de los transportistas que casi nos hacen llorar con su informe de no ganancias.

¿CUALES PÉRDIDAS? Pero mire usted, en un arranque de sinceridad, Daniel Villaseñor ya confesó que la utilidad razonable que obtienen los transportistas en León es del 16%. Nada despreciable.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de la Ley de Víctimas del Delito, entre los muchos ángulos polémicos que contiene la iniciativa está el derecho marcado para las mujeres víctimas de violación para decidir la interrupción legal del embarazo.

Desde una vía colateral, aparecerá un tema que siempre causa escozor entre sectores conservadores empezando por el propio partido mayoritario en Guanajuato: el aborto.

“CHACHIS” MARTINEZ: LAS CARAS DE LA REBELDIA EN 12 AÑOS

Hace exactamente 2 años, Aurelio Martínez Velázquez mejor conocido como “Chachis”, aparecía en el templete de uno de los mitines que el entonces aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Toda una revelación en la comarca. El primer personaje con militancia en otro partido político que daba la cara por el tabasqueño que tenía a Guanajuato como territorio comanche.

Hace 12 años, “Chachis” era un aguerrido dirigente de Coparmex León, dolor de cabeza de Juan Manuel Oliva y retador consuetudinario de los desplantes del primer secretario de Gobierno del olivismo, Gerardo Mosqueda Martínez.

Hace 10 años era candidato a diputado federal por el PRI, rival de Lucila Gallegos. Hace 7 años, apoyador apasionado de Bárbara Botello y hace 4, cercano a José Angel Córdova Villalobos, candidato de PRI y Verde a la alcaldía de León.

Todo un periplo por el liderazgo empresarial y la pertenencia a un priismo que en este último caso, solo le ha redituado una regiduría en la administración de Bárbara Botello.

Pero Martínez Velázquez terminó mal con Botello cuando apoyó abiertamente a Córdova, un viejo amigo suyo. Pareció que después de 2015 se alejaba totalmente de la política pero la ola lopezobradorista lo jaló de nuevo al redil

Aquél domingo de junio de 2017 lo ubicó entre los invitados al templete con el líder nacional de Morena y virtual candidato presidencial por este partido a la Presidencia de la República.

Antes del evento, comió con López Obrador y su equipo cercano entre los que estaba Ricardo Monreal y Yeidckol Polevnsky. También estaban Ernesto Prieto y Gerardo Venegas, quien es hoy el responsable en Guanajuato del programa Jóvenes al Futuro.

Aurelio Martínez trabajó de cerca con Morena en Guanajuato rumbo a 2018 y en algún momento, parecía la carta natural de López Obrador para la alcaldía de León.

Estuvo muy cerca de lograrlo pero se atravesó en su camino, su némesis, Ricardo Sheffield Padilla con quien no tuvo diplomacia alguna cuando se comenzaba a perfilar como alternativa morenista para León.

La personalidad combativa y explosiva pudo más en “Chachis” quien no se aguantó las ganas de despotricar contra Sheffield quien no fue por la alcaldía sino por la gubernatura.

Empoderado el expanista, vetó a Aurelio y el exlíder de Coparmex tuvo que replegarse hasta que pasaran las campañas. Ahora, volvió al redil y se alineó al grupo de Ernesto Prieto y Miguel Angel Chico. Y sigue tundiendo duro al ahora titular de Profeco.

Lo cierto es que, explosivo, directo y sin tapujos, hay “Chachis para rato.

DIEGO Y LA DESAPARICION DE DELACIONES FEDERALES: ¿UNA CAUSA PERDIDA?

El diseño, los usos y las costumbres que rigieron por muchos años las relaciones de las delegaciones federales con el gobierno del estado desde que el PAN es el partido hegemónico en Guanajuato, están a punto de hacer crisis ahora que se consolida el estilo centralizador y controlador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Quizá atosigado por tantos cuestionamientos sobre temas federales como la Guardia Nacional, el combate al huachicol, los proyectos de obra pública, el mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, atajó el arsenal con el primer reclamo abierto al estilo lopezobradorista de hacer trabajo desde las dependencias federales.

Entre lunes y martes, Rodríguez Vallejo ha hablado de la parálisis que dice, vive la obra pública federal en Guanajuato porque los recursos no aterrizan y también de la ineficacia en el trabajo con el gobierno federal ante la desaparición de las delegaciones federales.

Desde la otra trinchera, el superdelegado Mauricio Hernández Núñez no se sale del script que le han marcado. Bajo perfil mediático y declarativo, mucho trabajo de campo y levantamiento de censos para la ampliación de beneficiarios de programas.

No parece haber punto de encuentro en ambas visiones. Por un lado el gobierno del estado reclama la desaparición de vínculos administrativos que considera necesarios en temas como agua potable, comunicaciones y transportes, educación.

Del otro, la Federación, rompe con las delegaciones como vehículos de comunicación y aplicación de políticas federales para que todos los programas, sobre todo los que tienen que ver con apoyos, vengan directamente coordinados desde la ciudad de México.

Eso, en automático hace crisis con mecanismos de vinculación tradicionales o habituales pues la Federación no solo entrega becas, apoyos a adultos mayores, a madres en guarderías.

Hay proyectos de infraestructura, asuntos en materia de aguas, obras de salud y educación.

En materia presupuestal, el gobierno panista de Guanajuato pasó de “Guatemala” en el gobierno peñista que disminuyó partidas para obras importantes al “Guatepeor” del lopezobradorismo en el que le disminuyen a un tercio el presupuesto para obras y le obligan a concursar por proyectos adicionales.

El nuevo centralismo en el manejo de programas, el reforzamiento del asistencialismo y la eliminación del intermediarismo que implica la desaparición de vínculos administrativos, es el nuevo gran desafío de Diego Sinhue. El derecho del pataleo es solo catarsis. La pregunta es si los reclamos tendrán alguna ganancia.