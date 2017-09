Pólvora e infiernitos

LOS PRIISTAS Y LA REELECCIÓN: CADA QUIEN SU CAMINO

PRIMER RECUENTO. En el caso del PRI, ya Santiago García López urgió a las cuatro diputadas a alistar su aviso de que sí quieren reelección. Lleva mano la irapuatense Arcelia González, la única mujer de la oposición al PAN en Guanajuato que ganó su curul en las urnas.

DE GANE. En contraparte, Luz Elena Govea lo hizo en la lista plurinominal mientras que ‘Lupita’ Velázquez e Irma Leticia González entraron por el repechaje. En principio las cuatro querrían repetir como legisladoras locales y llevan ventaja por el factor de la paridad de género.

SUSPIROS. En el caso de los varones, el asunto es menos claro y quizá a ninguno de los cuatro lo veamos de nuevo en la boleta para diputado local. Lorenzo Chávez Salazar quiere ser alcalde de Yuriria y Jorge de la Cruz coquetea con la idea de buscar la presidencia municipal de Celaya.

DESHOJANDO LA MARGARITA. El dirigente estatal Santiago García López querría ir por una diputación federal mientras que el de Salvatierra, Rigoberto Paredes, es una incógnita porque en una de esas se animaría a buscar otra vez la alcaldía de Salvatierra, tierra de su padrino político, el senador Gerardo Sánchez.

DANIEL CAMPOS LANGO: MENOS DÍAS…

LAS POSTRIMERÍAS… Al director de Desarrollo Social y Humano en León, Daniel Campos Lango, se le acaba el veinte en el gabinete de Héctor López Santillana. Su presencia en el entorno del alcalde leonés ya no da para más.

NO CEJA. No lo quieren los de oposición y entre los panistas divide opiniones. El edil leonés, por su parte, se está jugando su última carta en el afán de buscar la reelección para el cargo que hoy ostenta.

ADIÓS. Y lo hará, muy probablemente, sin el más dieguista de sus colaboradores, lo cual no significa que esté en pugna con el delfín de Miguel Márquez. Pero es que si algo necesita el alcalde de León es que se note su mano, que no se vea rebasado por ningún personaje de su gabinete.

PRONTO. Hace rato que Campos Lango se convirtió en un chivo en cristalería. Estorba más de lo que aporta. Su hora ha llegado.

SUCESIÓN EN EL VERDE: LLEGA CONTRERAS; MANRIQUE, GRAN ELECTOR

CANTADO. Hoy habrá asamblea estatal del Partido Verde en el estado. No hay mayores sorpresas. El regidor en León, Sergio Contreras, será el nuevo secretario general del partido en el estado, para mayores señas, el dirigente estatal. Oficialmente se marcha el doctor Carlos Chacón Calderón.

TRAS EL TRONO. No hay nada nuevo bajo el sol. Será el que la diputada Beatriz Manrique quiere. Ella ha mantenido el control del partido y de sus decisiones importantes desde hace más de una década, siendo la dirigente de facto del tucán en el estado.

SON UNO MISMO. Contreras ha forjado su carrera política a su lado. El regidor tendrá más injerencia operativa que Chacón. ¿Lo dejará volar solo la diputada o se mantendrá como el factótum del tucán?

FUTURISMOS. Como cada trienio, desde 2009, el Verde sueña con la idea de volar solo en Guanajuato en las próximas elecciones. Contreras trae ganas de ser candidato a alcalde pero no en cualquier escenario y a cualquier costo. Suspira por ser el aspirante de una eventual coalición. Manrique se apunta como candidata a la gubernatura si el Verde va solo.

LAS DOS TORTAS. No se pueden las dos cosas juntas. Sólo una. Y en una de esas, ninguna de las dos se concreta. No sería la primera ni la última vez.

QUE BAJEN TODOS SUS GASTOS; ¿ALGUIEN LE RECLAMARÁ A MIGUEL MÁRQUEZ?

GALLITOS. El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano a través de su Frente Amplio enviaron un video el fin de semana pasado. Lanzaron su propuesta para disminuir presupuesto ordinario de partidos en 85% y de 50% para campañas aunque no operaría para 2018.

HASTA LA COCINA. Pero además, solemnes ellos, le pidieron al gobierno federal sumarse a la fiebre de propuestas por reducción de gastos superfluos, eliminando los excesos en el gasto corriente.

SUAVECITOS. Sería interesante saber qué pasará en entidades que son gobernadas por uno de los tres partidos de este Frente como Guanajuato. Será que, como suele ocurrir, el PAN querrá que se haga la austeridad en los bueyes del compadre pero no en los lugares donde es amo y señor.

SOCIOS. En Guanajuato no serán ni PRD ni MC los que demanden la austeridad del gobierno guanajuatense. Todo queda en manos del PRI y del Verde para ejercer su derecho al pataleo.

MENOS FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS: LOS EMPRESARIOS SE FROTAN LAS MANOS

NI HABLAR. Lo dicen en corto, aunque afuera se llenen la boca de un presunto aire de humildad y desprendimiento. Pero en corto se quejan.

NO SE CONFUNDAN. Los partidos políticos podrían no tener el mismo dinero del erario para el siguiente año o dentro de dos, pero eso no significa que ya no veremos los descomunales gastos de campaña que se apreciaban en contiendas recientes.

VÍAS ALTERNAS. Y si no es a través de nuestros impuestos, lo buscarán en el ámbito privado pero ellos seguirán gastando lo que han gastado. El PRI que es primera fuerza en el país lo tiene fríamente calculado. Enrique Ochoa no se da un balazo en el pie.

LA DECISIÓN. El PAN lo hace desde su trinchera y sabe que deberá trabajar más para disponer de recursos pero que no gastará menos en campañas.

LA OPCIÓN. Si la cobija no alcanza del dinero público, el financiamiento vendrá de los dineros privados. Los empresarios que apadrinan políticos ya se frotan las manos. Son los primeros aplaudidores porque podrían hacerse más fuertes.

ES LEY. Nadie puede objetar que es excesivo el dinero público a los partidos. Pero en política y en financiamiento a institutos políticos, los espacios vacíos se llenan.

LA DEL ESTRIBO…

“Un gobierno que rinde cuentas es un gobierno que se fortalece porque cuando un gobierno actúa apegado a los principios de transparencia y la rendición de cuentas, está creando un vínculo de confianza con los ciudadanos porque la confianza es la base de la credibilidad, la confianza es el motor de la participación social. El llamado es a que hagamos de la rendición de cuentas una práctica diaria del ejercicio de gobierno”.

Eso dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, el pasado sábado en Purísima tras el informe del alcalde de Purísima, Juventino López Ayala. Lo que no precisó es de qué gobierno hablaba. Del de Guanajuato, imposible.

Tras la insultante sanción (a la inteligencia de todos, claro) que aplicó la titular, Isabel Tinoco a Fernando Olivera, perdió la poca credibilidad que le quedaba.

SHEFFIELD EN LAS VEGAS, AQUEL ESCÁNDALO DEL TRIENIO

Fue quizá el gran escándalo de su trienio. Hace seis años llegaba a la mesa de Ayuntamiento el debate por el viaje a Las Vegas que el entonces alcalde y actual diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, siempre negó.

Varios medios de comunicación registraron en sus páginas ese viaje del entonces edil leonés quien, según las crónicas, viajó a ese lugar en el avión del empresario Luis García Padilla.

Lo llamativo del viaje fue que por esos tiempos en el Ayuntamiento se aprobaba una permuta de terrenos, lo cual despertó las suspicacias naturales en el Cabildo leonés, particularmente entre la oposición barbarista, comandado en ese momento por José Arturo Sánchez Castellanos.

Una y otra vez, el edil leonés negó ese viaje mientras el exlíder de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, aprovechó para consolidarse como la piedra en el zapato del polémico panista.

Por mera casualidad, un trienio después, Bárbara Botello fue cuestionada por un viaje que hizo al mismo destino pero en la aeronave del empresario Arnulfo Padilla. Botello, a diferencia de Sheffield, nunca lo negó.

Los panistas, encabezados por Javier Ayala Torres, se lanzaron con todo contra la alcaldesa tricolor quien dijo en aquel entonces que de alguna manera, Botello le tendría que pagar el favor a Padilla como en su momento lo había hecho Sheffield con el otro hombre de negocios.

“Esos compromisos son generalmente muy jugosos, ya lo vimos en la anterior administración con Ricardo Sheffield, yo no ocultó eso, que también se fue a Las Vegas con sus propios recursos acompañado de un empresario (Luis García Padilla), con el cual posteriormente hizo un cambio de terrenos, entonces siempre hay algo de ventaja”, afirmó.

Sheffield y Botello protagonizan la peor relación de un alcalde con sucesor o antecesor de que se tenga memoria en León, pero hay circunstancias y polémicas que los hacen semejantes. Sus cuestionados viajes a Las Vegas son un botón de muestra de ello.

CUANDO LA REELECCIÓN ABONA A LA SIMULACIÓN: EL CASO PAN

La simulación está de moda en política. Y el PAN en Guanajuato la pone en práctica cuando obliga a todos sus diputados locales a que digan que sí quieren la reelección cuando sabe que no todos la buscarán.

Dicen las malas lenguas que, en efecto, en el PAN no todos los 19 diputados locales aguantaron de buen modo la determinación de la dirigencia estatal y de su coordinador para que al margen de su decisión personal, tengan que avisar al Instituto Estatal Electoral en la primera semana de octubre que quieren ir por la reelección.

Y el razonamiento es sencillo. Si se trata de políticos de palabra, varios de los susodichos van a quedar mal ante la opinión pública porque primero estarían avisando que sí quieren ir por la reelección y llegado el momento dirán que siempre no.

Cuestión de ver que, por ejemplo, en el caso de León, si acaso Libia Dennise García en realidad quiere ir por la reelección.

Éctor Jaime Ramírez Barba se muere por ser senador, Leticia Villegas Nava no está segura de repetir, Juan Carlos Alcántara ya le dijo a medio mundo que no va por la reelección y Juan Carlos Muñoz Márquez también estaría dudando seriamente en seguir en la siguiente legislatura.

Del resto de la bancada, la celayense Elvira Paniagua quiere ser alcalde de Celaya y Angélica Casillas podría soñar en Dolores Hidalgo. Habrá otros que sueñen con una diputación federal.

Al final, todo queda en el típico juego de la simulación que las propias dirigencias de los partidos fomentan. El PAN tiene que recurrir a esos trucos para tratar de evitar que se desborde el gallinero antes de tiempo.

De por sí, la palabra de los políticos está cada vez más devaluada, el blanquiazul y sus estrategias, la ponen tres metros bajo tierra y escarbando.