Pólvora e infiernitos

Función pública vs superdelegados: ¿más fuego amigo morenista?

INÉDITO. La 4T nos lleva por caminos inexplorados y pocas veces vistos en la historia de nuestro sistema político. Difícil recordar algún momento en el que en un gobierno federal priista o panista, el secretario de la Función Pública anunciara públicamente de alguna indagatoria en contra de un grupo de delegados federales.

NÚMEROS. Ayer lo hizo en plena tribuna de San Lázaro, la titular de esa cartera Irma Eréndira Sandoval en su comparecencia. Relató que existen 12 denuncias contra 10 superdelegados, como se les conoce a los delegados de programas para el Bienestar del gobierno federal.

LA LISTA. El motivo: el presunto desvío de recursos. Entre los superdelegados que se investigan está Mauricio Hernández Núñez que opera aquí en Guanajuato. En la lista están también Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

NO SABE NADA. Anoche le pregunté a Hernández Núñez vía whatss app sobre tal revelación y se dijo sorprendido porque no ha sido notificado de investigación alguna, ni de manera extraoficial que haya algo en curso en su contra.

PRUDENCIA. Fiel a su estilo, evitó mayores explicaciones y dijo que esperará a tener alguna notificación oficial para pronunciarse.

LA DISYUNTIVA. Es un signo positivo para un gobierno que dice combatir la corrupción que, sin tapujos, se hable de investigaciones sin importar que sean de casa. Pero en el contexto en el que se ha dado el arranque de esta administración, es imposible no pensar en el fuego amigo que caracteriza a Morena.

RUMORES. Tampoco son novedad las versiones que hablan de que algunos superdelegados metieron la mano a favor de algunos candidatos en el proceso interno de Morena.

A VER. Ya veremos si se trata de una investigación seria y sustentada o de plano, hasta en la fiscalización de recursos, en las altas esferas de la 4T le entran al fuego amigo morenista que, ya vimos, no respeta niveles, personajes ni jerarquías.

SEGURO POPULAR: DIÁLOGO Y GUERRA PANISTA

FUEGO. Desde luego que hay escenarios y momentos para tirar derechazos y otros para mostrar mano izquierda. Ayer fue ese espacio en el que el PAN afinó la artillería en contra de la decisión perfilada, cantada desde hace varios meses de desaparecer el Seguro Popular, que es orgullo de los gobiernos panistas en Guanajuato.

CON TODO. En San Lázaro, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, a la sazón, exsecretario de Salud, no dudó en tomar la bandera y ser el panista más activo para hacer frente a la aplanadora morenista.

LLAMADO A MISA. En Guanajuato, mientras tanto, el PAN aplicaba su mayoriteo para sacar adelante un punto de acuerdo con un exhorto para que el Senado reconsidere la decisión de la mayoría morenista de liquidar al Seguro Popular.

NI MUY, MUY… Ejercido el derecho al pataleo, el gobierno de Diego Sinhue también planteó las dos caras del discurso; la voluntad para dialogar pero también la de pelear por la vía jurídica para conservar el manejo del sistema de salud en Guanajuato.

NI TAN, TAN. En unos cuantos días, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, tendrán que encontrarse con el gobierno federal para tratar de arreglar el asunto por las buenas y mantener el sistema de salud en el estado.

SIGNOS ENCONTRADOS. ¿Cómo va a reaccionar la 4T frente a ese planteamiento después de que los panistas, allá y acá tundieron la decisión del gobierno federal? ¿Aceptará la Federación hacer una excepción, ni más ni menos que en Guanajuato, a su fiebre centralizadora?

LO QUE VIENE. Hoy, para como están las cosas, pinta como un sueño guajiro del gobierno local. Una decisión que marcará el tono de la relación entre Diego Sinhue y López Obrador ya sea para mantenerla estable o para profundizar las diferencias.

LA DEL ESTRIBO…

Ya habrá oportunidad de escudriñar un poco más en los primeros pasos de la enviada del CEN del PRI, Ruth Tiscareño como presidenta del partido en Guanajuato.

Pero los nombramientos iniciales y las remociones que en automático se han dado nos hablan de la clara tendencia del CEN tricolor de distanciarse del ala dura del exhombre fuerte del priismo, Gerardo Sánchez García.

La designación de Alejandro Arias y del exalcalde Edgar Castro en puestos cercanos a la delegada tricolor, confirma la efectividad de la cercanía de la exdiputada federal Yulma Rocha que tiene su peso específico con la delegada. Veremos si es solo un nuevo cambio de grupo como mandón en el PRI Guanajuato o si en verdad, se puede aspirar a la inclusión y a una resurrección del tricolor en el estado.

Miguel Márquez: cuando todavía estábamos debajo de la media nacional

“¡Ya basta de que quieran mencionar que en Guanajuato estamos en los primeros lugares!, y si se suman con los homicidios culposos, los accidentes, tenemos unas de las carreteras más accidentadas, por lo que hay que distinguirle muy bien a los guanajuatenses. Yo vuelvo a insistir, estamos por debajo de la media nacional en la tasa de homicidios, lugar 13-14, ya basta que quiera mencionarse que Guanajuato está en los primeros lugares”.

La declaración la hizo hace exactamente 3 años, el entonces gobernador Miguel Márquez, justo en el arranque del último tercio de su mandato. Una postura interesante porque no fue hace mucho tiempo y el mandatario se resistía todavía a aceptar el severo problema de violencia que enfrentaba la entidad.

Márquez había sido cuestionado sobre la advertencia del representante comercial de Japón, acerca de una posible disminución de la llegada de inversiones a Guanajuato por el tema de la inseguridad.

El mandatario panista destacaba además que la entidad estaba en el lugar 30 en los delitos que más dañan o vulneran la seguridad de las personas, como son secuestros y extorsiones.

Y los datos que daba Miguel Márquez eran ciertos. El problema es que entre 2015 y 2016 el incremento de los homicidios en la entidad había despuntado de manera espectacular.

El gobierno no estaba preparado para asumir esa realidad. El gobernador decía entonces que los homicidios se daban entre miembros de grupos criminales, en riñas y que no afectan directamente a la sociedad.

El problema es que al arrancar la segunda mitad del sexenio marquista se dio ese término que está de moda denominado: punto de inflexión. Cuando los homicidios crecieron desproporcionadamente.

En aquel momento, el gobierno estatal todavía podía defenderse y dar la batalla. Poco a poco la realidad imperante lo dejó con pocos argumentos. Vino después la defensa a través del discurso de la crítica a la puerta giratoria.

Hoy, la autoridad ya quisiera estar en aquellos niveles. Hoy es primer lugar en incidencia de homicidios dolosos y 6 o 7 en el índice. Los mismos son los que encabezan el gabinete de seguridad y la violencia no cede.

Prieto pide esquina y recibe… otra sanción

Quién sabe si fue porque veía venir en su contra una embestida para sacarlo sí o sí de Morena o de plano es auténtica la voluntad del diputado Ernesto Prieto para firmar la pipa de la paz en su partido que anteayer, vía Twitter, levantó la banderita blanca frente a la dirigente Alma Alcaraz y la senadora Antares Vázquez Alatorre.

El problema es que no solo no le respondieron a su convocatoria de “abrazos, no trancazos” sino que ayer mismo, le notificaron una nueva sanción en su contra: la suspensión de derechos partidistas por tres años de parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que preside Héctor Díaz Polanco.

Una suspensión que, por cierto, en la demanda original tenía en el mismo bando a Prieto y a Alma Alcaraz quienes fueron acusados por Talía Vázquez de supuestos actos de corrupción. Otro implicado en esa denuncia es el regidor morenista por Guanajuato, Oscar Aguayo, habitual en las pugnas internas de este partido.

A este último solo se le sanciona con una “amonestación privada”. El proceso arrancó en agosto del año anterior pero en enero, la denunciante se desistió de incluir en sus señalamientos a Alma Alcaraz, de quien hoy es aliada.

El motivo central de la acusación es la alteración en el registro del orden de regidurías en la planilla que registró Morena para la elección de Guanajuato capital en el que se combinaron Prieto y Aguayo.

La resolución se dio el pasado domingo 20 de octubre por lo que, cuando Prieto escribió en Twitter su voluntad de reconciliarse con sus adversarias, la sanción ya se había consumado.

“En vista del contexto político intrapartidario y de la necesidad apremiante de unidad en Morena en la entidad y el país, les pido con mi mano franca y extendida establezcamos un diálogo respetuoso y cordial en ánimo de resolver diferencias y trabajar en conjunto por el partido de que formamos parte”.

Prieto Gallardo se dice abierto para reunirse con ambas “y con quien crean conveniente ya sea mañana jueves, el viernes o el sábado próximo”.

Ayer se difunde la sanción por lo que, todo está claro. No hay posibilidad de tregua en Morena más allá de que sorprende la súbita conversión del combativo y beligerante Prieto, que ahora quiere ser conciliador y promotor de la paz.

