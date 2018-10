Pólvora e infiernitos

MUNICIPIOS: QUIÉN ES QUIÉN EN EL SUBEJERCICIO DE RECURSOS

CLARITO. El nivel de preocupación que hay por la posibilidad de que tengan que devolverse más de mil 200 millones de pesos a la Federación que no han sido siquiera comprometidos para algún proyecto de obra en los Municipios quedó patente ayer con el anuncio del diputado Jesús Oviedo Herrera.

MANOS A LA OBRA. El Congreso del Estado aprobará por unanimidad una propuesta para que quede sin efecto el artículo transitorio de la Ley de Disciplina Presupuestal que exige a los Municipios devolver el 15 de enero de 2019 los recursos que no se hayan ejercido este año.

HASTA AQUÍ. Tal disposición no estaba vigente con la ley anterior. Los Municipios podían reutilizar en el siguiente ejercicio fiscal lo que no ejecutaran en el vigente. Ahora ya no.

NÚMEROS. Hasta el cierre de septiembre, había llegado vía Ramo 33, 8 mil 213 millones. La cifra no comprometida representa un 14.8% en el monto global aunque un buen número de municipios no han comprometido entre el 20 y el 30% de los recursos que recibió hasta septiembre.

BOTONES DE MUESTRA. De acuerdo al reporte entregado por el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) Javier Pérez Salazar a los diputados integrantes de la Junta de Gobierno la semana pasada, sólo municipios como Salvatierra, San Miguel de Allende, Purísima, Jerécuaro, Pueblo Nuevo y Ocampo ya comprometieron más del 90% de los recursos comprometidos hasta septiembre y enfrentan riesgos mínimos.

LOS GRANDES. De los Municipios del corredor industrial, León que recibió mil 96 millones de pesos hasta septiembre no ha comprometido 179.9; Irapuato de 605 millones recibidos no lo ha hecho con 118 millones; Celaya de 393 no ha contratado 72 millones; Salamanca, de 262 no lo ha hecho con 48 y Silao de 276 millones no ha comprometido 52 millones.

LOS PREOCUPANTES. En cambio, hay Municipios con un riesgo más elevado como Dolores Hidalgo que de 278 millones de pesos recibidos no ha contratado 80 millones, Moroleón que de 71 millones no ha comprometido 26 o Jaral del Progreso que de 37 millones de pesos entregados hasta septiembre no ha contratado 15 millones. Villagrán de 57 millones no ha comprometido más de la mitad que son 31 millones y Pénjamo que de 363 millones no ha comprometido 100.

VENTAJAS. De acuerdo a los análisis planteados ante los integrantes de la Junta por el propio auditor, municipios como León e Irapuato en donde hubo reelección tienen mayor posibilidad de reducir el riesgo al mínimo por la continuidad de sus autoridades.

ALERTA. En contraparte, el mayor riesgo se da en aquellos municipios en donde hubo cambio de partido gobernante.

60 DÍAS Y SÁLVESE EL QUE PUEDA

BLOQUES PARTIDISTAS. El reporte de la ASEG concentra incluso bloques de acuerdo a partido gobernante en cada municipio a partir de este 10 de octubre. Así, de los cinco municipios gobernados por Morena, estos Ayuntamientos recibieron hasta septiembre 744.2 millones y a la misma fecha no se habían comprometido 159.4 millones de pesos de obras.

LOS AZULES. Los 26 municipios gobernados por Acción Nacional recibieron hasta septiembre 5 mil 549 millones de los cuales 680 millones no estaban comprometidos.

TRICOLORES. En el caso de los 11 gobernados por el PRI, recibieron mil 318 millones de pesos hasta septiembre y no se había contratado obra en 202 millones.

VERDES Y AMARILLOS. Del PRD, que gobierna 2, recibieron 223 millones y no han comprometido 47 millones. De los dos gobernados por el Verde, 319 millones les habían entregado hasta septiembre de los cuales no habían comprometido 93 millones.

A DOS FUEGOS. Es significativo que la ASEG y el Congreso del Estado retomen esta preocupación y pongan manos a la obra por dos vías. Una es la iniciativa ya descrita anteriormente y la otra, el seminario que organizan el último día de este mes para que las autoridades municipales en un curso intensivo, traten de salvar los recursos que ya están asignados para el presente año.

ESCENARIO. Imagine usted, municipios como Salamanca que cambio de PAN a Morena o Dolores Hidalgo que mutó de PAN a PRI, la curva de aprendizaje de los que llegan hacen irremontable ese desafío.

MORALEJA. Algo tendrán que hacer las nuevas autoridades municipales. Ni las circunstancias ni las nuevas leyes, son para improvisados.

LA DEL ESTRIBO….

Es palabra de gobernador. Si viene muy rudo y escuálido en materia de apoyos el presupuesto federal, Diego Sinhue no descarta nuevos impuestos o aumentar los ya existentes. Una medida muy impopular para el arranque. Quizá sólo asusta con el petate del muerto. ¿Y qué tal que va en serio?

EL “YA BASTA” DE MIGUEL MÁRQUEZ, DOS AÑOS DESPUÉS

Los gobernantes suelen jugar siempre con las cifras a su favor y defenderse con todo lo que tienen a su alcance cuando les son adversas. Patalean, se tiran al piso y casi casi se dicen víctimas de complot.

Fue el caso del exgobernador Miguel Márquez quien hace exactamente un par de años explotaba ante la creciente fama que ganaba Guanajuato como entidad violenta.

“¡Ya basta de que quieran mencionar que en Guanajuato estamos en los primeros lugares!, y si se suman con los homicidios culposos, los accidentes, tenemos unas de las carreteras más accidentadas, por lo que hay que distinguirle muy bien a los guanajuatenses”, dijo en aquella ocasión.

“Yo vuelvo a insistir, estamos por debajo de la media nacional en la tasa de homicidios, lugar 13-14, ya basta que quiera mencionarse que Guanajuato está en los primeros lugares”, eso dijo en 2016.

Y en parte tenía razón pero no en todo. Poco a poco, Guanajuato escalaba lugares como una de las entidades más violentas, en cifras absolutas y también en la tasa.

Márquez acaba de dejar el poder hace exactamente un mes y Guanajuato está sumido en la peor crisis de homicidios dolosos de su historia. De aquel pataleo verbal a la fecha, el estado va de mal en peor en el afán de detener los efectos del crimen organizado.

Hay un dato que no admite discusión. Septiembre fue el mes más violento en la historia del estado: 334 personas fueron asesinadas en Guanajuato, 11% más que los casos registrados en agosto y 215% más que los del mismo mes en 2017.

El estado se supera a sí mismo en homicidios dolosos. Agosto había sido el mes con más asesinatos pero llegó septiembre y “dijo, quítate que ahí te voy”.

Hasta el noveno mes del año, los homicidios dolosos en la entidad habían sido 2 mil 649 lo que lo tiene en un primer ignominioso lugar en cifras absolutas a nivel nacional.

A un trimestre (en materia de estadísticas) para terminar el año, en Guanajuato se han registrado un 73% de homicidios más que todos los registrados en 2017.

El año pasado en la entidad se registraron en promedio 4 homicidios por día y ahora la cifra es de 9.

En cuanto a la incidencia, Guanajuato sigue en el sexto lugar. Muy lejos de la media nacional que presumía Márquez hace dos años.

¿HABRÁ CONTRALORA EN LEÓN?

Pues hasta entre la lista de suspirantes a ser contralor municipal en León, tratan de reverdecer laureles viejas glorias del panismo en Guanajuato.

Resulta que entre los apuntados para ser considerados como contralor municipal aparece el nombre de Arturo Sáiz Calderón, un contador público que fue diputado federal y local en la década de los noventas y que incluso ya ocupó la Contraloría leonesa o su equivalente, pues en aquel tiempo todavía no adquiría ese nombre el órgano fiscalizador.

Sáiz Calderón fue diputado federal en la legislatura 1997-2000 y secretario de Finanzas del PAN estatal en aquellos tiempos. Tiene72 años de edad.

También se apuntaron Alfredo Soto Martínez, quien trabajaba en la Secretaría de Finanzas del estado; Leopoldo Jiménez Soto, director jurídico de la Contraloría en Irapuato; Humberto Estrella, procedente del Poder Judicial, Omar Barroso, José Calzada y Arturo Rodríguez Araujo.

Peeeeeero, todos los anteriores, según las malas lenguas, no tienen muchas opciones frente a Paola María del Sol Vázquez Villegas, quien trae la bendición de varias agrupaciones con peso específico en la ciudad lo que hace de ella una aspirante especial.

Desde luego le da la bendición también el organismo que actualmente preside, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en esta ciudad.

Con semejantes padrinazgos, a ver quién dice que no es la pre-ungida. Ya sabe usted, la ley dice que los contralores ciudadanos son propuestas que empujan sectores de la sociedad lo cual hace que el fiscalizador sea un personaje ciudadanizado y sin compromisos con el poder.

Pero eso es sólo en teoría. Si el alcalde en funciones en León tiene manga ancha para decidir quién es el que va como presidente de un consejo ciudadano como la Feria, como SAPAL, como el Imuvi, como el Parque Metropolitano, es imposible que no meta la mano y llegue al cargo el que diga su dedito. Ni modo que ponga la iglesia en manos de Lutero.

Así que es factible que haya contralora en León de manera que se replique el modelo que aplica. A ver quién se anima a emprender la campaña en Guanajuato que diga, por una Contraloría que sirva.