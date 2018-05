Pólvora e infiernitos

LA TRANSPARENCIA EN GUANAJUATO: PALABRAS Y DEPENDENCIAS HUECAS

SÍ, PERO… Muy bien, ya debutó el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción con una recomendación para el gobierno del estado en el tema de la asignación de la obra del Libramiento Silao a Grupo México.

FALTA. Qué bueno que tenemos un grupo de ciudadanos empeñosos y dispuestos a ser un verdadero contrapeso para erradicar la corrupción de la vida pública. Ahora falta confirmar que el gobernante en turno tiene voluntad política, apertura y se digna a aceptar semejante recomendación.

OPCIONES. Tiene de dos: aceptarla o rechazarla. Aceptarla no quiere decir en automático que la asignación de la obra fue irregular. Es una demostración de voluntad política y apertura al escrutinio. Rechazarla iría en contra de la imagen de un gobierno que se promueve como transparente.

LLAMADAS A MISA. Pero el problema real es otro. Muy pronto caemos en la cuenta de las limitaciones del flamante Sistema Estatal Anticorrupción. Las recomendaciones no son de observancia obligatoria.

CUESTA ARRIBA. El punto tendría que ser revisar las leyes vigentes porque todo parece indicar que en la asignación de esa obra no se incurrió en ilegalidad alguna. El tema de fondo tendría que ser revisar las facultades que tiene el Ejecutivo para decidir por sí solo sobre proyectos millonarios.

UNA MÁS. Y ya encarrerados, sería interesante saber qué planea hacer el candidato de la Coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, con la Secretaría de Transparencia y Rendición que sirve para muchas cosas menos como ente que combate los excesos de los funcionarios.

LA CASA PIERDE. Seguramente da empleo a muchos burócratas del PAN pero sólo sirve como tapete del inquilino en turno de Palacio de Gobierno. ¿Quieren ahorro en burocracia? Ahí está una gran oportunidad. Nadie, salvo las decenas de burócratas que perderían su chamba, llorarían la desaparición.

HAY DE LICENCIAS A LICENCIAS…

NOVEDADES. En la danza de representantes populares que solicitan licencia para ir a campaña, todavía hay sorpresas por descubrir.

MENÚ. Mientras que algunos diputados perredistas se resisten hasta el final para solicitar licencia a su cargo pese a que sus campañas ya arrancaron, en el Ayuntamiento de León una regidora que no está obligada a hacerlo, solicita licencia aunque su suplente ni siquiera rendirá protesta.

UNA PAUSA. Ana María Esquivel Arrona, quien hace tres años fue prácticamente la única mujer panista que ocupó la planilla del hoy alcalde con licencia Héctor López Santillana en medio de la constelación de estrellas empresariales, anunció ayer que se va de aquí a la fecha de la elección.

TALACHA. Y se va porque Héctor López la necesita y porque los panistas, seguros de que van a triunfar en las urnas, quieren ganar con una diferencia lo suficientemente amplia como para asegurar mayoría en el siguiente Cabildo y darle el mayor número de votos a Ricardo Anaya.

VERSIÓN. Esquivel Arrona, según dicen los panistas, es una de las operadoras estrellas del PAN en tierra y López Santillana la necesita de tiempo completo. Por eso se va y sacrifica una regidora en aras de buscar más votos.

LA LEGALIDAD. Y como la ley señala que si un miembro del Ayuntamiento solicita licencia por menos de 60 días, no es necesario llamar a su suplente, el asiento quedará vacante de aquí a finales de junio. Los panistas no necesitarán ese voto en las siguientes semanas.

TARDE… Mientras tanto, en el Congreso del Estado, ayer se aprobó la licencia de Alejandra Torres Novoa e Isidoro Bazaldúa quienes no querían pero no tenían de otra.

PECULIARIDADES. Bueno, Torres Novoa sólo será candidata a diputada plurinominal pero de todos modos se va. Isidoro Bazaldúa si va a hacer campaña de tierra. Ninguno de los perredistas quería pero no tenían de otra.

IGNOMINIA. La única que ahora ocupa una curul cuestionable es la candidata del Partido Verde a la alcaldía de Irapuato, María Loreto. Cuestionable porque tiene el doble papel de candidata y representante popular. Algo que en nada prestigia al Partido Verde. Todo, por unos cuantos pesos en las partidas de grupos parlamentarios.

LA DEL ESTRIBO…

Ya llegaron los famosos pactos de civilidad de candidatos a puestos de elección popular. Hoy se firma el correspondiente a los candidatos a alcalde de León. Ayer, hubo otro de candidatos al Congreso.

La experiencia reciente nos dice que sólo sirven para la foto y que a la vuelta de unos días, en el cierre de las campañas, el lodazal se impone sobre esos pactos. Ya veremos.

EL PRI Y LOS DELEGADOS DE ADORNO: UNA VIEJA HISTORIA

Los delegados enviados por el Comité Ejecutivo Nacional han sido en Guanajuato un auténtico cero a la izquierda en la mayoría de los casos; han dejado alguna huella en algunos casos y en algunos más han sido objeto de ridículo de personajes locales.

Hace exactamente ocho años, en la permanente onda grupera de los priistas en el terruño, el entonces todopoderoso senador Francisco Arroyo Vieyra embestía sin piedad en contra del entonces enviado del CEN, Francisco Javier Santillán Oseguera.

Arroyo Vieyra no tuvo piedad con el político jalisciense a quien no se cansó de ridiculizar, pues lo veía como un personaje totalmente entregado a los intereses del entonces dirigente de la CNC, Gerardo Sánchez García, que era uno de los rivales de Arroyo en su carrera por convertirse en candidato a gobernador.

“El debate de fondo es que en Guanajuato, los delegados nos valen. Si construyen los queremos y si no, los ignoramos. Es el caso”, escribía el entonces legislador en la entonces novedosa red social Twitter.

‘Calzontzin’ solía decirle el entonces delegado tricolor a quien en los hechos, quedaba descalificado para lograr acuerdos. Santillán Oseguera tuvo que aguantar candela cercano como era al hoy candidato a la gubernatura Gerardo Sánchez García.

Hubo otros delegados cuestionados en Guanajuato como José Ortiz Arana, quien despachó años antes, pero ninguno fue tan criticado como el mencionado Santillán Oseguera quien simplemente aguantó candela.

No ha habido un delegado expuesto al golpeteo como Santillán Oseguera aunque ninguno se ha salvado de los cuestionamientos por colocarse del lado de una de las tribus en pugna.

Apenas hace unos días el delegado Enrique Martini se fue de Guanajuato, recriminando la actitud sectaria de Gerardo Sánchez, pues según él, el candidato a la gubernatura está encerrado en su propio mundo, sin poder entrar en una tregua que le permita al tricolor rehacerse por lo menos de cara a los comicios.

‘TORITO’ Y ALCOHOLÍMETRO: LA FLOJERA Y EL DESDÉN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Del dicho al hecho hay mucho trecho, o dicho de otra manera, de las reformas consumadas, o peor aún, de las reformas posibles que festejan nuestros gobernantes, hay mucho trecho.

Ayer, el gobernador Miguel Márquez, sus colaboradores y algunos alcaldes panistas celebraban que por fin el presidente Enrique Peña Nieto avaló la posibilidad de empujar la reforma al Artículo 19 que castiga el robo de combustible y evita que quienes son detenidos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército sigan su proceso en libertad.

Una celebración que parece desproporcionada porque falta mucho trecho por recorrer para que tal reforma se consume y, en todo caso, la administración de Miguel Márquez no verá los frutos. Pero se vale.

Aquí el punto clave es revisar qué es lo que pasa con reformas que ya se aprobaron en el Congreso, que ya se aplican y en las que se depositaron muchas esperanzas y provocaron mucha estridencia mediática.

Ahí está la famosa reforma para castigar le reincidencia y la habitualidad para delitos del fuero común que se aprobó hace más de un año en el Congreso del Estado y de la que no se sabe hasta ahora el impacto real.

En su momento, Márquez, convertido en el primer legislador de Guanajuato, empujó a la bancada de su partido a aprobar en ‘fast track’ esta reforma que tenía como finalidad abatir la impunidad de quienes cometían robos y eran detenidos, 5, 10 ó 15 veces y salían rápido para seguir delinquiendo.

Pronunciamientos en medios, cabildeos exhaustivos, mesas amplias, pactos entre poderes. Todos los recursos imaginados se echaron a andar para que la reforma se concretara. Así ocurrió pero hoy no se conocen sus reales alcances.

Hace algunos meses le presenté aquí un corte de caja que no era nada del otro mundo. El número de procesados era inversamente proporcional al ruido mediático que se generó.

Ayer, en el Congreso del Estado, los diputados aprobaron un exhorto a los municipios para que cumplieran a la brevedad con las adecuaciones necesarias para instalar los llamados ‘Toritos’, como se conoce a estos operativos que suelen realizar las autoridades para inhibir la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

Resulta que la reforma a la Ley de Movilidad que incluye esta disposición se aprobó hace 13 meses, el 20 de abril de 2017 pero para que sea una realidad, se requiere que los Municipios inviertan en la instalación de lugares adecuados para quienes sean detenidos por esta falta.

Y al corte de hoy, sólo León, Salamanca y Purísima han hecho las inversiones necesarias. Los otros 43 municipios, no. ¿Sólo ahí hay recursos o sólo esos alcaldes mostraron voluntad política? Y como los Municipios se amparan siempre en la sacrosanta autonomía, si quieren, hacen cumplir la ley y si no les da la gana, no.

La mula no era arisca, la hicieron. Por eso hay que mirar con recelo y duda a los gobernantes que creen que las reformas legales resuelven puertas giratorias, impunidad y conductores ebrios como por arte de magia. Garantizado.