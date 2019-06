Pólvora e infiernitos

EL AUMENTO SOÑADO DE LOS CAMIONEROS

EN PLATA. Pues vaya que los transportistas en León se lanzaron desde la tercera cuerda y van por todas las canicas en una apuesta ambiciosa de incremento a la tarifa que se resume en un ajuste al alza de 2.45 pesos a la tarifa de Pagobús que es de 9.36 pesos.

HASTA LA COCINA. Pero no solo eso, los camioneros quieren que por primera vez en esta ciudad se apruebe la indexación de la tarifa lo que implicaría un ajuste automático periódico según una fórmula planteada.

LIMITES. En principio, el aumento a la tarifa del pago en efectivo que ahorita es de 11 pesos no aplicaría el incremento de 2.45 pesos.

VAYA. Como suele ocurrir en estos casos, los transportistas se tiran muy arriba para caer en medio. Lo de la indexación de plano fue rechazado como alternativa por el director de Movilidad Luis Enrique Moreno. Imagínese nomás el significado y el impacto social para el panismo gobernante, de autorizar un incremento directo a la tarifa y luego a la indexación.

ARGUMENTOS. Y ya sabe usted, dicen que sus utilidades han disminuido y que León es la que tiene un menor costo de traslado entre 21 ciudades del país.

INCÓGNITA. Por la celeridad con la que se ha dado este proceso, es lógico pensar que el aumento a la tarifa está muy cercano y podría aplicarse en el período de vacaciones escolares. Eso es inevitable. El punto es saber de a cómo será el impacto.

ASPIRANTES PRI: LOS SOBREVIVIENTES Y EL IMPACTO EN GUANAJUATO

CORTE DE CAJA. El dictamen de registros y el balance de bajas y auto descartados entre los que contenderán por la presidencia nacional del PRI tendrán un inevitable impacto en Guanajuato una vez que conozcamos en las próximas horas quienes son los que contenderán en la boleta del expartidazo.

NADA. De entrada, como le comentaba aquí, ya se quedó vestida y alborotada la exdiputada local María Guadalupe Velázquez Díaz quien apoyaba al exrector de la UNAM José Narro Robles.

A BUSCAR CANDIDATO. Nunca apareció públicamente pero también empujaba por ese lado el excandidato a la gubernatura Gerardo Sánchez García que se ha vuelto ojo de hormiga en los últimos meses mientras se convierte en un misterio cuál es el estado real del gerardismo en el terruño.

A REZAR. El que debió haber puesto todos los santos de cabeza es Jaime Martínez Tapia, uno de los primeros que dio la cara por un suspirante a la dirigencia nacional. El excoordinador del MT en Guanajuato apoya al exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz.

¿MANO NEGRA? Ya lo trajo incluso a una gira de medios en el Estado pero resulta que la comisión de Procesos Internos determinó que el político oaxaqueño no tenía las suficientes firmas de respaldo de comités estatales y le negó el registro aunque el susodicho tiene 48 horas para subsanar las deficiencias que deben estar por vencer o vencieron anoche. Hoy mismo se conocerá la suerte.

¿OFICIAL? Alejandro Moreno, gobernador con licencia de Campeche es respaldado además de Yulma Rocha y Alejandro Arias, por Azul Etcheverry y Lorenzo Chávez Salazar. Veremos si “Alito”, como le llaman es capaz de llevar la cargada mayor a su causa.

LICENCIA. Por cierto, en cuanto se oficialice su nombramiento como enlace en Guanajuato, Yulma Rocha tendrá que renunciar a su cargo en el CEN del PRI como secretaria de vinculación con legisladores locales.

EN LA BATALLA. Finalmente, Ivonne Ortega que seguramente tendrá el registro, es respaldada por la exdiputada Luz Elena Govea quien sin embargo podría sumarse al aspirante campechano. De cualquier manera, la exgobernadora de Yucatán tiene ya el respaldo de la familia Solórzano que tiene el poder de la alcaldía en Pueblo Nuevo.

LA DEL ESTRIBO…

Hace rato que el exsíndico leonés Carlos Medina Plascencia no da nota. Parece que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo encontró la fórmula para tenerlo a sana distancia aunque de vez en cuanto sigue dando lata en Twitter con algunas indirectas muy directas.

Este fin de semana, el coordinador de la bancada panista en San Lázaro Juan Carlos Romero Hicks cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“No entendemos el desdén por parte del GobiernoMx en el tema de seguridad. La realidad nos dice que 2019 podría ser el año más violento en México. Es urgente una estrategia integral para atender esta demanda ¡La Guardia Nacional es un instrumento necesario pero insuficiente!”.

Y ahí sobre el tuit de su amigo diputado, Medina lanzó su misil local.

“Tampoco los gobiernos locales tienen una estrategia integral. Sin la participación de la sociedad no se puede construir seguridad”.

¿Gobiernos locales? ¿Se referirá a León, al conjunto de municipios, al estado también? ¿De plano ya no le compran sus ideas ni sus estrategias?

EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: LAS QUEJAS HACE 3 AÑOS

“Hoy la ciudadanía está molesta porque nos han llamado, por qué los liberan, que porque la Policía falló en un procedimiento, no es justificable. Hoy la ciudadanía exige resultados pero a todos parejos si es la Procuraduría, si son los jueces; la Policía municipal está trabajando, ya van dos bandas que sueltan, sí estoy de acuerdo en que deben de poner más atención y en eso se están capacitando, pero muchas veces los tiempos son los que los limitan porque hay una detención el momento de tener se llevan a disposición, si el tiempo se pasa ya falló la policía”.

La frase es del entonces síndico panista del Ayuntamiento de León, Luis Ernesto Ayala Torres pronunciada hace exactamente 3 años luego de que se decretó la liberación de una banda de asaltantes que operaba en León.

Un reclamo que, tiro por viaje, ha aparecido de parte de un gobernante en distintos momentos en los últimos años.

El reclamo por el sistema de impartición de justicia “garantista” que distingue al esquema penal acusatorio fue una constante en el sexenio de Miguel Márquez y en ciertos momentos del que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Un sistema que parte de la presunción de inocencia de quien es señalado como presunto responsable de un delito. Una disputa de todos los días y que el ciudadano no comprende porque la impunidad y su entorno le hace inexplicable que liberen a quienes, a sus ojos, son delincuentes pero que, bajo el debido proceso, no.

Hoy, como hace 2 y 3 años, los gobernantes en Guanajuato se quejan cotidianamente de las leyes imperantes. Que la impunidad sigue rampante en nuestra sociedad y que las leyes parecen favorecer a los que delinquen en lugar de que sea al contrario.

El Poder Judicial ya ha salido a defenderse una y otra vez durante las últimas semanas luego de que había permanecido sin pronunciarse durante mucho tiempo.

Apelan al legalismo y a la aplicación de la ley sin interpretaciones. ¿Creen que las leyes son injustas? Los diputados tienen la posibilidad de modificarlas, ha dicho la presidenta del poder judicial en Guanajuato, Claudia Barrera.

Y tiene razón. Aunque se habla de la posibilidad de evaluar a los jueces, se ve complicado que esa presión modifique el estado de cosas mientras se mantenga el sistema vigente.

DANIEL VILLASEÑOR, EL IMPLACABLE

Por supuesto que no tiene la culpa el representante de los empresarios transportistas, Daniel Villaseñor. El extrañamiento es para los representantes del cabildo azul y los propios funcionarios del gobierno ahí presentes que fungieron como testigos del avasallamiento.

Porque Villaseñor se llevó la jornada en la primera sesión de la comisión Mixta Tarifaria. Porque fue para adelante, asumió el protagonismo no solo porque al ser el enviado de los transportistas, le tocaba presentar la propuesta de incremento.

El empresario fue más allá y también le importaron las formas, el escenario, sus interlocutores. Interpeló por la presencia de regidores de oposición que no están incluidos en la comisión mixta tarifaria, fue más implacable que los panistas, quiso que se cumpliera al pie de la letra el acuerdo.

Aunque la sesión de la comisión era transmitida en vivo por internet, nunca aceptó que los ediles “no autorizados” en el acuerdo, permanecieran en el salón.

Su estilo y modos causan escozor a los opositores. Porque hoy los integrantes de la oposición no tienen colmillo suficiente para plantarle cara al PAN-Gobierno como lo hicieron en el trienio pasado Sergio Contreras del Verde o Norma López.

La priista Vanessa Montes de Oca dio su mejor esfuerzo, combativa y persistente pero luego se replegaba cuando le echaban montón, panistas y el empresario quienes en algún momento llegaron al exceso de solicitar los celulares o reclamar para que no tomaran fotos a la presentación cuando la sesión era transmitida.

No hubo, desde el panismo porque no es el estilo de Salvador Sánchez ni desde el gobierno porque Luis Enrique Moreno no es un gallito de pelea, quien hiciera el papel de mediador o amortiguador frente a los ímpetus de Daniel Villaseñor quien salió con banderas desplegadas.

No fue una buena exhibición del panismo gobernante. No puede serlo cuando la voz cantante la lleva el representante de los camioneros y el partido gobernante parece un simple testigo del avasallamiento de Villaseñor que no tiene la culpa de eso. En política, los espacios vacíos se llenan. Y el líder de los transportistas se despachó con la cuchara grande.