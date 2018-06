Pólvora e infiernitos

ANGÉLICA CASILLAS: LÍMITES Y RIESGOS DEL GOLPE DE TIMÓN

LA OTRA CARA. El golpe de timón que ejecutaron desde las altas esferas del PAN para llevar a Angélica Casillas a la dirección de SAPAL fue en general aplaudido pero la apuesta entraña sus riesgos y sobre todo porque hoy parece ser una decisión electorera que quizá tenga una fecha de caducidad.

APTITUDES. El punto es que cuando pensamos en Casillas, sabemos que no hay funcionario en Guanajuato que conozca como ella las entrañas del proyecto en todas sus expresiones, la técnica y la política por sobre todas ellas.

LAS RAZONES. El problema es que Casillas llega en lugar de Leonardo Lino Briones a raíz de una crisis de abasto en las colonias de León no por el asunto del Zapotillo que hoy vive un impasse en el que poco puede abonar para la decisión inmediata la ahora diputada con licencia.

FUERA DE LUGAR. Estamos todavía por conocer cómo se va a dar la liquidación a Abengoa y esa es una decisión de altísimo nivel.

SU PERFIL. Para resolver el problema más urgente en León, Angélica Casillas no es ya no digamos experta sino que no tiene el onocimiento directo, el ‘feeling’ que se necesita. Por eso hubo resistencia de su parte. Muy natural y honesta además porque la llaman a apagar un incendio en un espacio desconocido para ella.

LE HABLAN. Es inevitable que para resolver, no sólo el problema de abasto que ya muestra signos de mejoría, sino temas del día a día, Casillas necesita coucheo, asesoría y personal de apoyo. Seguramente lo tendrá.

LAS DIFERENCIAS. Llega también a dirigir una paramunicipal con un consejo en el que algunos de sus integrantes no gustó, ya no digamos el despido de Leonardo Lino, sino que fue un lineazo del que ni siquiera fueron avisados.

OLLA DE PRESIÓN. En ese contexto, se entiende a la perfección la resistencia de Angélica Casillas que tendrá que mostrar dotes en las cuales no ha sido exigida. Dirigir SAPAL nada tiene que ver con la Comisión Estatal del Agua. Pero no se podía negar.

A VER. El PAN Gobierno hoy tiene como prioridad enfriar cualquier foco de riesgo de cara a la elección del primero de julio. Ya luego verán si como ‘premio’, Angélica Casillas recibe la ratificación o la colocan en el espacio donde es una especialista.

LA GUERRA POR EL VOTO ÚTIL, SEGÚN TODOS LOS PARTIDOS

PRECEDENTE. Ricardo Anaya lo viene pidiendo en lo federal con el argumento de que es el único que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador pero ayer a nivel local dos políticos pusieron de su cosecha para solicitarlo en el ámbito estatal.

EL CONTEXTO. Ricardo Sheffield por la tarde y frente a su candidato presidencial pidió la suma de personas de otros partidos para derrotar al PAN. Un poco más tarde, también en León, Sergio Contreras hizo su solicitud ante sus correligionarios.

AL ABORDAJE. Un derecho al pataleo que tienen todos los políticos para ampliar su base de votantes pone a los candidatos a suplicar por ese respaldo que hasta ahora no han logrado de manera natural.

El voto útil es un modo de pragmatismo que le piden los políticos a los ciudadanos cuando saben que no les alcanza con lo propio.

INCONSISTENCIAS. Resulta curioso que por un lado el PAN lo pida en lo federal y por el otro sean los de otro partido quienes llamen a desde sus respectivas trincheras a no desperdiciar el sufragio con candidatos que no tienen la menor posibilidad de ganar.

TIRO POR VIAJE. Y en el caso de Morena se da la situación peculiar de que a nivel nacional López Obrador pide voto en cascada para los candidatos de la Coalición y a la gubernatura.

UN CASO. Pero Sheffield quiere voto útil para derrotar a Rodríguez Vallejo. Sólo él sabe si puede hacerlo o no. Al final de cuentas, los políticos de cualquier signo partidista sólo ven para su santo. El egoísmo a flor de piel.

LA DEL ESTRIBO…

El Partido Verde dejó claro ayer en el Centro de Espectáculos de la Feria de qué lado masca la iguana. En el evento de cierre de campaña del candidato a alcalde, Sergio Contreras, el candidato a la gubernatura tomó primero el micrófono y a quien le correspondió cerrar fue al propio Contreras.

El Verde no ha escatimado gasto alguno a su alcance para que quién destaque mediáticamente a su candidato a la alcaldía en León. Algo que nunca se había dado en una campaña donde hubiera más aspirantes con registro.

A SEIS AÑOS DEL ESPECTACULAR DE LAS ‘BARBIES’

“Las barbies son para jugar, no para gobernar”. El mensaje apareció de pronto hace exactamente seis años en varios espectaculares de la ciudad de León. Era el signo inequívoco de la desesperación del PAN en León porque la derrota después de 24 años de hegemonía, asomaba en su casa.

Faltaba una semana para la elección. En la imagen aparecían varios ejemplares de la mundialmente famosa muñeca pero la alusión era irrefutable y la motivación muy sugerente.

La candidata del PRI y del Verde a la alcaldía leonesa era Bárbara Botello quien aprovechaba una fabulosa combinación para ella del hartazgo que generaban los gobiernos del PAN, el efecto Peña Nieto y su reconocimiento como la gran figura opositora al panismo.

Los medios de comunicación en general teníamos escepticismo ante el optimismo desbordado de los barbaristas. Por esos días, en una conversación telefónica, Martín Ortiz cercanísimo colaborador de Botello me aseguraba que no tenían duda alguna del triunfo de Botello.

El tono de la campaña de Miguel Salim dejaba claro el nerviosismo inédito de un partido que nunca antes había necesitado golpear a su adversario a la desesperada.

Un espectacular con un tono irrefutablemente discriminatorio hacia la entonces candidata de PRI-Verde. La confirmación de la derrota histórica del PAN.

“Son un ataque de género que no estamos dispuestas a ignorar. En León, Bárbara Botello encabeza un proyecto ganador, es mujer y junto a ella habemos muchas mujeres orgullosas de lo que somos. Si hay un partido que ignora nuestros derechos y ataca nuestras conquistas en la vida pública y en lo privado, ese partido se llama PAN”.

Esto lo decía Beatriz Manrique, orgullosa como nunca de una alianza con el PRI y en defensa de su candidata. Eran los tiempos de romance entre el PRI y el Verde. El de las ‘Barbies’ fue un craso error. De no haberlo cometido, la derrota del PAN estaba sentenciada.

Pero el hecho resultaba necesario para realzar una hazaña lograda por PRI y Verde que fue tirada al basurero por quienes trabajaron arduamente por ella, en menos de tres años. El cambio tranquilo, frustrado.

LOS ALCANCES DE LA MORENIZACIÓN EN GUANAJUATO: LEYENDA O CUENTO

Hace 6 ó 12 años, hubiese sido una locura escuchar de labios de Andrés Manuel López Obrador que el candidato de la izquierda en Guanajuato estaba para ganar la elección para gobernador.

De hecho, los panistas piensan que aún hoy lo sigue siendo. Ayer, López Obrador tomó el micrófono en su cierre en León, un municipio que visitó dos veces en campaña y otras tantas en la precampaña para decir con autosuficiencia que su triunfo en los comicios presidenciales está garantizado en este territorio comanche para él.

Que no es noticia, según dice, que Morena aventaje en Chiapas, Tabasco, Morelos o hasta en Veracruz donde las encuestas dicen que va en primer lugar por lo menos en los tres primeros estados. Pero que puedan dar el campanazo en Guanajuato sí que sería la sorpresa de la elección.

Ayer, el tabasqueño llevó a centenares de personas al Arco de la Calzada para demostrar que en su coalición también hace aire. Sus operadores en Guanajuato echaron la casa por la ventana con estrategias ya muy sobadas como el acarreo en varios camiones. Algo en lo que se pinta sólo Ernesto Oviedo, el candidato morenista a alcalde.

Una tarde de mitin en el Arco de la Calzada con un kilométrico discurso del tabasqueño de 53 minutos en el que salvo su convicción de que ganarán Guanajuato.

En el terruño operan los exgobernadores de Zacatecas y Michoacán, Ricardo Monreal y Leonel Godoy. También estuvieron por acá Horacio Duarte quien es el encargado de la defensa del voto, Yeidckol Polevnski y Tatiana Clouthier.

Juntos Haremos Historia dejó claro que más allá de las frases hechas y de los cumplidos, en Guanajuato echaron toda la carne asador para contener la supremacía del PAN.

Porque, con todo y la emergencia morenista de que le darán más de algún susto al partido en el gobierno, en el PAN juran y perjuran que no hay nada en riesgo.